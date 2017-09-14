Додано: Сер 18 бер, 2026 14:53
ЛАД написав:
Не могли бы вы назвать этих "не менше 5 людей"?
Назвіть спочатку параметри , які по вашому повинні бути у еліти..
Типу
Кількість газетних публікацій
Чи наявність власної політичної партії
чи ще там щось..
Бо будь-яке прізвище можна дискредитувавши заявивши що воно вам не подобається
Тому почнемо з початку
Параметри які перетворюють просту людину- у ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКУ еліту...
ПС
будете здивовані, але жоден ( чи практично жоден з придуманих вами параметрів після другого-третього - не буде присутній у 90% тих кого вважають елітою.
То як
Назвете?
чи як завжди проігноруєте?
Додано: Сер 18 бер, 2026 14:57
sashaqbl написав: pesikot написав:
Білорусь вже майже Північна Корея, с точки зору диктатури
Нещодавно в Мінську були якісь лижні перегони, в яких приймав участь Бульбофюрер.
Так ось, туди зігнали школярів, від кожної школи, для масовки
Як чудово в Білорусії ...
Я про рівень життя писав, а не різну х....
Між рівнем життя і цією х... є самий прямий зв"язок
Додано: Сер 18 бер, 2026 15:05
pesikot написав:
Між рівнем життя і цією х... є самий прямий зв"язок
Розкажи це громадянам Еміратів та СА
Додано: Сер 18 бер, 2026 15:06
sashaqbl написав: ЛАД написав:
Тут есть люди, которые уверены, что если бы был Порошенко, то, вероятно, война вообще не началась, но даже если была бы, было значительно лучше. И все беды из-за того, что его не выбрали.
Я в цьому не впевнений, але ймовірність такого розвитку подій доволі висока. На мою думку, не менше 80%, зважаючи на купу факторів.
Опять же, это ваше личное мнение, не совпадающее с моим.
Бывает.
Проверить/доказать справедливость вашего или моего никак не удастся. В этом недостаток политологии, истории и некоторых других наук - экспериментальной проверке не поддаются. А логические аргументы - для вас убедительны одни, для меня другие.
Я на 99% уверен, что лучше не было бы.
У Зеленского шансы были, но он их не использовал. Возможно, не хватило времени, возможно чего-то другого. Сегодня это уже не важно. Судят по результатам.
ЛАД написав:
Не могли бы вы назвать этих "не менше 5 людей"?
Ви їх все одно не знаєте. Один з них - керівник підприємства, де я працював.
Тогда это просто хорошие люди.
Возможно, очень хорошие, но не элита.
Или, скажем мягче, не сформировавшаяся элита. Элита (или хотя бы её ведущие представители) должна быть известна обществу.
То, что хороших людей в Украине много, у меня сомноний не вызывает.
В загальному я вас поважаю, як людину, яка вміє мислити.
Але при цьому, на жаль, ви лишаєтесь частиною російського середовища, і це сильно обмежує вашу здатність мислити.
Не знаю, зачем удалили этот пост. В нём нет ничего такого.
Загалом я теж вас поважаю, як людину, яка вміє мислити. І згоден з вами у багатьох питаннях. Мабуть, навіть у більшості.
А щодо обмеженності...
У мене одним, у вас іншим. Ви впевнені що ваша краща за мою?
Я уже как-то писал - я за свою жизнь наслушался много разной пропаганды. И советскую, и антисоветскую, и социалистическую, и капиталистическую, и современную незалежну. Очень надеюсь, что выработал некоторый иммунитет. У вас пока такого нет.
Что меня сильно удивило, это ваше сомнение в том, что сейчас у нас ситуация гірше, чем в Беларуси или Грузии. Возможно, я неправильно понял.
Додано: Сер 18 бер, 2026 15:10
sashaqbl написав: pesikot написав:
Між рівнем життя і цією х... є самий прямий зв"язок
Розкажи це громадянам Еміратів та СА
А може будемо порівнювати порівнювальне?
В Україні є запас нафти другий в Світі?
В України є еспорт нафти перший в світі?
Хто з еліт може замінити цю нафту?
Тому ще раз
Труси-Хрестик
Кожна тисяча виборців в Україні проголосувала за якогось керівника для себе ....
То хто крайній в тому що кервник поганий?
Той кого обрали ?
чи ті хто обирав?
Як і хто має вплинути на розум виборців? Зброєю ? Концтабором? Релігією ? Ідеологією ?
Як фізично це реалізувати?
Додано: Сер 18 бер, 2026 15:12
ЛАД написав:
не сформировавшаяся элита. Элита (или хотя бы её ведущие представители) должна быть известна обществу.
Я чекаю озвучення параметрів які дозволять перевірити наявність еліти не тільки в Україні, а й у інших країнах, адже еліта це універсальне значення яке підходить до різних країн....
А то поки що масло/маслянисте
Додано: Сер 18 бер, 2026 15:13
ЛАД написав:
Вы несколько не о том.
Вы смешиваете "владу" с "элитой".
Но это далеко не одно и то же.
Махатма Ганди, в общем-то, никогда не был при власти, но он точно относился к индийской Элите (именно так, с большой буквы). Даже его голодовки было достаточно для примирения индуистов и мусульман в январе 1948, пусть даже временного.
И далеко не всякая влада является элитой общества. Вряд ли вы отнесёте к "элите" Гитлера или Путина. Это отбросы общества, а не элита. Хотя они обладали/обладают всей полнотой власти, куда уж больше.
Я не змішую, це реальність змішує. Зараз така реальність що еліта = влада+олігархи.
Ганді - так це еліта, але це унікальний випадок. Або інший унікальний випадок Навальний - я б відніс його до еліти.
Гитлер или Путин - це 100% еліта.
Елітою наприклад є дружина Зеленського, хоча владою вона фактично не є.
Додано: Сер 18 бер, 2026 15:16
Бетон написав: ЛАД написав: Бетон написав:
.....
Украина была есть и никуда не денется.
Деться может только власть и политическая система
Не денется.
Но речь была о "может перестать существовать в сегодняшнем виде
".
УССР существовала и до 1939 года. Но без Крыма и зап. Украины. И Львов тогда вряд ли можно было назвать украинским городом. После 2014 сушествовала без Крыма и небольшой части Донбасса.
Что будет позже, хтозна.
Ну и когда речь о сегодняшнем виде
, это включает в себя и политическую систему.
Главное это украинцы. Мне эта клоунада и нафиг не впёрлась. Как и вам
Согласен.
Но украинцы в России, в Австро-Венгрии, восточной/центральной Украине несколько разные.
Наша влада после Кравчука и Кучмы попыталась опереться на одних, ломая других через колено, вместо того, чтобы заниматься сплочением народа и экономическим развитием страны. Кравчук и Кучма тоже не святые, но всё же вели значительно более аккуратную политику.
Результаты мы видим.
Додано: Сер 18 бер, 2026 15:20
ЛАД написав:
Что меня сильно удивило, это ваше сомнение в том, что сейчас у нас ситуация гірше, чем в Беларуси или Грузии. Возможно, я неправильно понял.
В нас війна, в них війни нема. В них одночазначно краще.
Більше того, ми своєї війною дали їм шанс безболісно вийти з під опіки Кремля.
Але Вірменія цим шансом скористалася, ці - навряд чи зможуть.
ЛАД написав:
Наша влада после Кравчука и Кучмы попыталась опереться на одних, ломая других через колено, вместо того, чтобы занниматься сплочением народа и экономическим развитием страны.
Ламали через коліно в країнах Балтії. І по факту, це виявилсоя ефективно.
Додано: Сер 18 бер, 2026 15:22
sashaqbl написав: pesikot написав:
Білорусь вже майже Північна Корея, с точки зору диктатури
Нещодавно в Мінську були якісь лижні перегони, в яких приймав участь Бульбофюрер.
Так ось, туди зігнали школярів, від кожної школи, для масовки
Як чудово в Білорусії ...
Я про рівень життя писав, а не різну х....
Не вижу беды, что школьники приняли участие в лижних перегонах.
Здоровее будут.
