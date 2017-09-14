Додано: Нед 22 бер, 2026 10:55
yama
Фінальна оцінка
ВСІ (без ЗСУ) силовики/прокурори/чиновники-пенсіонери до 60 :
≈ 200 тисяч осіб
Переполовинити і ось вам 100 тис ,
Навіщо щось «половинити», якщо є 10 мільйонів таких от »ям», серед яких дійсно дно , як сам Яма теж вистачає. Я маю на увазі працюють повністю в чорну, і жодних податків з них нема.
Додано: Нед 22 бер, 2026 10:56
Schmit
А це що? Дійсно, не піар
Ні, не піар.
Додано: Нед 22 бер, 2026 10:56
yama написав:Основна проблема з мобілізацією це :
-військові пенсіонери ( до 60 років)
-Національна поліція — ~135–140 тис чого забагато на реальних 28 млн населення це в два рази більше ніж в багатьох країнах Європи.
- Податкова (ДПС) — ~40–50 тис
- Митниця — ~10–15 тис
-Прикордонна служба (ДПСУ) — ~50 Тис
- Прокуратура — ~15 тис
- Судді + апарати судів — ~25–30 тис
- Центральні органи влади — ~169 тис
- місцеве самоврядування (ОТГ, облради, виконкоми) — ще ~200–250 тис ( нах стільки ???)
Фінальна оцінка
ВСІ (без ЗСУ) силовики/прокурори/чиновники-пенсіонери до 60
:
≈ 200 тисяч осібПереполовинити і ось вам 100 тис ,
Підсумок
👉 100 000 осіб це приблизно:
🪖 20 – 33 бригади
🪖 125 – 250 батальйонів
🧠 Щоб відчути масштаб
👉 100 тис — це:
фактично повноцінний корпус/велике оперативне угруповання
або половина великої армії європейської країни
Сюди не увійшли:
держ спец звязок 15 тис
Пенітенціарна система (в’язниці, СІЗО)
Державна кримінально-виконавча служба
охорона, конвої, персонал ≈ 40 тисДодам
ще багато ховається в :
держпідприємствах
інфраструктурі
медицині/освіті
Тут можна теж прорідити на 50% як мінімум
як детально рахуємо... а кілька мільйонів ухилянтів - це не проблема?
Додано: Нед 22 бер, 2026 10:58
Shaman
кілька мільйонів ухилянтів - це не проблема?
То потрібний метросексуал у Львові на яскравому міні-купері. Його не можна чіпати. Він приданий тільки муштрувати касирів в АТБ.
Додано: Нед 22 бер, 2026 10:59
Hotab написав:Schmit
А це що? Дійсно, не піар
Ні, не піар.
Так, це не піар, це ідіотизм.
Додано: Нед 22 бер, 2026 11:01
Schmit написав: Hotab написав:Schmit
А це що? Дійсно, не піар
Ні, не піар.
Так, це не піар, це ідіотизм.
В чому «ідіотизм»?
Додано: Нед 22 бер, 2026 11:11
ЛАД написав:Hotab
Как-то всё сильно и быстро почистили, не знаю, успели вы прочитать мой ответ.
Повторю, в слегка изменённом виде.
Щодо мови, то я (і не тільки я) теж пишу російською. І можна сказати принципово. Так що цей аргумент у вас слабкий. Сподіваюсь, що ви проросійським мене не вважаєте.
а в чому ж принциповість? он в Естонії вже 35 років живуть в незалежній державі - а досі ПРИНИЦПОВО розмовляють російською. точніше, так й не подужали естонську. чи то мова складна (так й є), чи IQ не дуже. але скоріш - оця імперська зверхність - розмовляйте російською, бо це велика мова. це взагалі щось розповсюджено серед російськомовних - хоч в країнах Балтії, хоч в Україні, хоч в США...
тому те, що я розмовляю українською - це я не зрадив свою мову, це повага до країни, де ти живеш, й до її громадян. й мова має значення.
Звинувачувати когось у зраді не можливо, поки це не трапилось. Буває по-різному - людина, який не довіряли, може виявитися героєм, а яку поважали і возвеличували, може, пробачте, обісратись.
Тому я никого не звинувачую, а тільки не виключаю можливість.
Не факт, що людина зрадить і я зовсім цього не хочу. Але він ані разу не сказав, чому його досі не призвали чи що у нього є бронь, а якщо є, то чому. Щодо цього повна тиша. Пояснення (колись було): "Піду, коли треба буде", - звучить якось сумнівно.
А слова очень громкие постоянно. Я бы с ним в разведку не пошёл. И в окоп на первой линии тоже. Сначала внимательно присмотрелся бы. Хотя допускаю, что человек может оказаться молодцом.
Вы рискнёте?
річ я так розумію йде про мене, хоча ЛАД вже боїться називати мене на ім'я?
декілька нюансів - ЛАД зі мною в розвідку не пішов би, бо його там й близько не було. тут він правий. а з ким він пішов - з Бетоном? з Бандерлогом? може з хунтером чи Летусроком?
з приводу причин - а хіба я маю звітувати? наче ні
що я кажу, дані оновлені й я не ховаюсь. а інше - ... як тут ухилянти розігнали думку, що проблема в заброньованних... так йдіть на посаду, де є бронь. ні, не можете/не хочете? так які питання...
але бачите, як вже змінився тон - припускати ви можете, що завгодно - я навіть не буду руйнувати ваші хибні думки
Додано: Нед 22 бер, 2026 11:17
ЛАД написав:
...
Но ракет у Ирана уже, конечно, нет.
P.s. Кстати, социальной средой для фашизма служили как раз лавочники.
а оце класичне перекручування. якщо мова про Будівельника, то він казав, що залишки ракет виснажуються - й статистика це доводить. це не означає, що їх НЕМАЄ. й поодинокі випадки цих обстрілів лише підтверджують, що ракет дуже обмежена кількість - там дві ракети, там кілька ракет - так, дивно, що їх не перехоплюють, але дійсно потрібен досвід, який є саме в українців - але за цей досвід сплачено кров'ю...
й те, що виробляти нові ракети Іран не може або зовсім обмежено - з цим хоч згодні?
а хто був базою для режиму совку? хто аплодував товарисчу сталіну - тоді вже всіх непманів поставили до стіночки або подалі в табори... а от радянські інженери напевне руки собі позбивали від оплесків
Додано: Нед 22 бер, 2026 11:24
prodigy написав: ЛАД написав:
P.s. Кстати, социальной средой для фашизма служили как раз лавочники.
не все так однозначно, Лад
Это как, по принципу лишь бы возразить мне?
Аншлюс Австрии австрийцы приветствовали как объединение Германии, а не как победу нацистов. А нацистов поддерживали больше как объединителей. И в самом начале видео говорится о настроениях ещё при образовании Австрии в 2018, когда они стремились к объединению. За 20 лет до аншлюса ничего не изменилось.
Додано: Нед 22 бер, 2026 11:33
ЛАД написав: Shaman написав:
..........
а головне, а хто винен в цій війні? якось так легко порівнюється путін та Зе.
хто винен понятно даже дураку.
Хотя, точнее, - кто начал.
нагадаю, що в 20 сторіччі вже була ситуацію в Європі, коли теж хтось почав війну, й перспективи у населення всіх країн Європи стали не дуже, а в декого взагалі погані. але всі розуміють, хто розпочав ту війну, й в нікого немає питань до влади інших країн.
Это какую вы имеете ввиду?
та другу світову... яку розпочав гітлер... й срср теж почав 2СВ як агресор - нічого не змінюється...
а ЛАД взагалі підтримував дії влади, яка замість домовлятися, поклала мільйони своїх громадян чомусь. але в ЛАДа це не викликає ніяких питань - так було треба
Я и сегодня "підтримувю дії влади" по обороне страны.
Но при этом выступаю за более активные переговоры для заключения мира. К сожалению, мы потеряли слишком много времени и Трамп сегодня занят другими проблемами. Более важными для него и для всего мира. Проблемы нефти для мира гораздо важнее судьбы Украины. В результате наши переговоры на паузе.
Но вообще этот пассаж интересен.
У вас это "викликало питання"? Вы с 2022 выступали за переговоры и против того, чтобы "покласти мільйони своїх громадян"? Првда, не пойму, откуда "мільйони".
Это вы уже "переобуваетесь"?
Я уже давно предлагал финский вариант. Но такие "горячие патриоты" называют это капитуляцией и требуют "продолжения банкета". Опять же, чужими руками. И жизнями. Сидя где-нибудь подальше от линии фронта.
ні, з 2022 року я не виступав за перемовини. бо їх не було, от не треба в черговий раз розповідати ці вигадки. як й зараз, в путіна зовсім інше мета - це ви вже теж визнали. але тоді міцність Раші була набагато більша - навіщо їм тоді перемовини були...
а от з 2024 року, коли війна перейшла на виснаження - так, треба домовлятися. й так, за цих перемовин ми втрачаємо значну частину держави, нагадаю... й на нас накладаються купа обмежень - на відміну від агресора...
в черговий раз - чому сталін був такий бевзь, треба було віддати Україну гітлеру, й скоротити війська - й все
а оці розповіді, що він на щось розраховував - дурня. просто він не рахувався з втратами - а ресурсів були чимало, та й допомога Заходу...
щодо фінського варіанту - ви ЖОДНОГО разу не сформулювали, що це таке. все щось переводити стрілки... а чому? бо коли сформулюєте, то побачите, що його не існує. призначена влада на чолі з Медведчуком й тотальна русифікація? такий собі варіант. зовсім інші вимоги Раші до України, ніж в срср до Фінляндії. там не розповідали про неіснуючу націю, й не вимагали змінити ідентичність. й знову - Раша нападає на країни Балтії - ми маємо це ігнорувати? ні, світ вже розколовся - й ми на іншому боці. фінський варіант можливий ЛИШЕ за умови військової поразки...
"требуют "продолжения банкета"" - це чиста брехня зрадофілів. ми кажемо саме про перемовини - які ігнорує саме Раша - коли ви визнаєте цей очевидний факт. тому влада немає іншого варіанту, ніж воювати далі - це ви вже колись визнали...
а Раша ігнорує перемовини, бо поки ще вважає, що може підпорядкувати Україну. а цього вже не станеться - не лише Західна Україна, але й Центральна. можливо Харків - найслабша ланка - він зможе жити в окупації, половина населення так точно. як й в Одесі - але в Одесі проти вся еліта. як й в Дніпрі. про Запоріжжя - точно не скажу...
