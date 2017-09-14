Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 22:07

Німеччина та Японія посилюють військову співпрацю
Німеччина та Японія посилюють військову співпрацю. Зокрема, розглядають угоду, яка має спростити перебування військових обох країн на території одна одної.
Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус зустрівся із японським колегою Сіндзиро Коїдзумі. Виступаючи на військово-морській базі в Йокосука після переговорів, Пісторіус заявив, що Берлін запропонував так звану Угоду про взаємний доступ (Reciprocal Access Agreement). Вона покликана «полегшити обмін військовими між країнами та значно зменшити бюрократичні перешкоди».

Такі угоди дозволяють партнерам легше розміщувати війська на території одне одного для навчань, тренувань чи операцій завдяки спрощенню правових і адміністративних процедур. Японія вже уклала подібні домовленості із Великою Британією та Австралією, посилюючи свою безпекову співпрацю на тлі зростання напруженості в регіоні.

гадаю все йде за планом Раші 8) а німці та японці за основу що візьмуть, договори 40х років? :lol:
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 22:13

а Іран робить все за планом
Саудівська Аравія видворяє військового аташе Ірану, його помічника і працівників посольства
Саудівська Аравія видворяє з країни військового аташе Ірану, його помічника та ще трьох співробітників посольства.
Їх оголосили персонами нон грата і вони повинні залишити територію Королівства протягом 24 годин.

У заяві Міністерства закордонних справ йдеться, що “постійні атаки Ірану на суверенітет, цивільну інфраструктуру, дипломатичні місії та економічні інтереси є явним порушенням міжнародного права та норм”.

Ріяд категорично засудив іранські напади на Саудівську Аравію, країни Ради співробітництва арабських держав Перської затоки та інші арабські та ісламські держави, попередивши, що ескалація матиме серйозні наслідки для відносин між країнами.

Саудівська Аравія також наголосила, що вживе всіх необхідних заходів для свого захисту, посилаючись на право на самооборону згідно зі статтею 51 Статуту ООН.
мета схоже - розсваритися з усіма сусідами. подивимось, до чого це призведе...
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2026 22:40

  TUR написав:
  budivelnik написав:Я погоджуюсь що ці ПЕРШОДЖЕРЕЛА

Это не первоисточники.
Первоисточник вот https://ofac.treasury.gov/media/935376/download?inline
И сказал это не Хексет (министр войны США) а міністр фінансів США Скотт Бессент.
И главное - нигде нет ни слова о том, что эти 140 млн барелів планирует купить США...

++++
В том и дело. Поэтому я и попросил ссылку.
Но всё духе будивельника - сначала что-то придумать, потом нахамить, потом написать: "Але по суті для педерації вони дорівнюють втраті доходів". Хотя о "педерації" вообше ни слова не было и к ней это никаким боком.
Но, как известно: "1. Будивельник всегда прав. 2. Если не прав, см 1." :mrgreen:
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 244744
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 449507
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1179671
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

