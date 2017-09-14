Посмотрел ещё.Если вам интересно:- Китай действуют 59 реакторов, строится - 28, установл. мощность - 62 ГВт;- США, соответственно, 94 - 0 - 97 ГВт.Т.е. после окончания строительства Китай примерно сравняется с США и сейчас достаточно активно развивает ядерную энергетику.Интересно, что показатели Франции очень близки к китайским (за исключением того, что нет нового строительства) - 57 - 0 - 63 ГВт.Цифры отсюда -Получается, что Трамп хочет вчетверо увеличить мощность АЭС - с 97 до 400 ГВт, но хоть срок называет нормальный - до 2050.И ещё интересно. В Филиппинах ещё 40 лет назад компанией Westinghouse была построена АЭС Батаан (коррупция там была, правда, чуть ли не больше нашей). Но после Чернобыля она не была запущена в работу. Сейчас ведутся споры о её использовании. Правда, не знаю, было ли в неё загружено топливо. Похоже, что нет, но не знаю. Т.е., может быть, немцы всё же смогли бы заново запустить свои АЭС. Было бы желание. Ну, пусть думают.