RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17200172011720217203>
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 00:07

теорія ігор

  pesikot написав:Іран погодився, що у нього ніколи не буде ядерної зброї, США виграли цю війну, - Трамп
"Вони (Іран - УНІАН) хочуть укласти угоду - а хто б не хотів? Практично все, що в них було, зникло. Якщо читати газети, можна подумати, що це нічия. Ми вільно розгулюємо Тегераном і можемо робити все, що забажаємо. Вони випустили 100 ракет по авіаносцю "Авраам Лінкольн", і кожна з них була збита над морем. Ми перебуваємо, як вони б сказали, у стані війни. Вони називають це війною; я називаю це військовою операцією, дуже успішною", - наголосив американський лідер.

За його словами, США справді домоглися зміни режиму, адже теперішні лідери "сильно відрізняються від тих, з ким ми починали".

"Вони (Іран - УНІАН) погодилися, що ніколи не матимуть ядерної зброї; вони погодилися на це. Вони зробили нам величезний подарунок, який коштує величезних грошей; він прибув сьогодні. Це було пов'язано з нафтою та газом. Ми виграли цю війну. Думаю, ми це закінчимо; точно сказати не можу", - додав Трамп.


Залізні рога Трампа ...

Ти хоч що таке "теорія ігор" чув?
Знаєш які є стратегії, які є виграшні в яких ситуаціях?
flyman
Аватар користувача
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 00:14

Коли Флайман став тренером по плаванню.

flyman

Знаєш які є стратегії,


Чекати на березі труп?
Hotab
Форумчанин року
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 00:45

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Мадяр відповів Шмідтам про «не така ППО»

Ані однієї ночі у 2026,- бути усім напоготові і надалі.
Жодної доби березня донині не сталося, щоб менше ста шахедів/гераней шниряло небом України. Були й будуть доби й по 400-500, як от сьогодні.
Більше того, зовсім тихо у небі було на пальцях однієї руки протягом всієї зими 25-26 рр.

А насправді, чого ж вони, дрони рф, долітають до Львова?

Пане мер серцю милого міста Лева! Перепрошую, але отой ваш вечірній докір чи рекламацію покупця «маю дуже багато питань до усіх, будемо мати розмову з військовими, щодня купуємо…» припиніть, зробіть ласку.
15 шахедів з 556-ти сьогодні досягли цілі. 3%. Такого навіть розміру ральцю у мерії не існує, от без жартів- не існує такої ППО на планеті Земля, що руцями Воінів у глибину ешелонів та рубежів від передка і до мирних міст стирають 95-97% дронів, що атакують. Хоча звісно, є над чим працювати.

Не мені Вам поради давати. Але й не Вам дорікати тих, хто збиває денно і нощно.
Бережіть людей, менше лясів.
А ми працюватимемо у небі.


Слідкувати результати СБС наживо:
Онлайн-табло СБС «ПІДРАХУЙКА»
https://sbs-group.army/

МАДЯР🇺🇦
24-25.03.26

🔵МАДЯР🎞МАДЯР👥МАДЯР 👥RB📷МАДЯР 🇺🇦СБС
онлайн«ПІДРАХУЙКА»СБС
Hotab
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 01:01

В годы моего детства/молодости более-менее регулярно писали о том, что такое ядерная война и какие последствия.
Сегодня это бывает крайне редко.
И в РФ, и у нас. Не знаю, как на Западе.
Это плохо.
Люди начинают воспринимать ядерную войну как нечто ... не знаю, не нормальное, но так, ничего особенного.
Редкая статья Огненные бури, черный дождь и голод: ученые рассказали о последствиях ядерной войны
Статья не особо впечатляет, но хоть что-то.
ЛАД
2
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 01:25

  Hotab написав:...........
15 шахедів з 556-ти сьогодні досягли цілі. 3%. Такого навіть розміру ральцю у мерії не існує,
..........
Вопрос чисто филологический - что это значит?
Здесь - https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B5 - нашёл: "РАЛЬЦЕ, я, с., с. г., заст. Зменш. до рало". И "Родовий - ральця"
Это я знаю. Но тогда не понимаю смысл написанного.
Или есть какие-то другие значения?
ЛАД
2
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 01:40

25 марта 2026 г., 1:08 утра GMT+2. Обновлено 22 минуты назад.
25 марта (Reuters) - Беспилотники атаковали топливный бак в международном аэропорту Кувейта, вызвав пожар, но обошлось без жертв, сообщило в среду Управление гражданской авиации Кувейта.
В сообщении говорится, что были немедленно задействованы экстренные службы, и пожарные расчеты отреагировали на пожар, при этом отмечается, что, по предварительным данным, был нанесен лишь материальный ущерб.
https://www.reuters.com/world/middle-east/drone-attack-hits-fuel-tank-kuwait-international-airport-causing-fire-2026-03-24/
ЛАД
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 05:06

  Banderlog написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав: ти больний? Хто тут спорить що росія агресор?) Покажи хоть одну людину на форумі.
Виходу з цієї війни військовим шляхом для України нема. Лише переговорами. А воювати ще 4 роки тими самими людьми це ви вже явно обдовбались наркотою.

так й перемовин Раша не хоче... то що ж робити?..
іди на фронт.

бачиш, в тебе немає відповіді... от й все...

але це не відміняє головне - агресор-окупант не збирається домовлятися, бо помилково впевнений, що щось здобуває, а насправді втрачає більше, ніж отримує...
Shaman
Аватар користувача
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 05:12

  ЛАД написав:В годы моего детства/молодости более-менее регулярно писали о том, что такое ядерная война и какие последствия.
Сегодня это бывает крайне редко.
И в РФ, и у нас. Не знаю, как на Западе.
Это плохо.
Люди начинают воспринимать ядерную войну как нечто ... не знаю, не нормальное, но так, ничего особенного.
Редкая статья Огненные бури, черный дождь и голод: ученые рассказали о последствиях ядерной войны
Статья не особо впечатляет, но хоть что-то.

ні, просто люди вважають, що ядерна війна неможлива - саме через її наслідки. й до кінця не розуміють ризики, які виникають через наявність ядерної зброї в КНДР чи тому ж Ірані. й Раша показує, що наявність ядерної зброї є запорукою, що можна робити що завгодно, й за це нічого не буде - це як нацистська Німеччина з ядерною зброєю...

але до речі ядерна зброя не є гарантованим запобіжником від нападу. бо від прибаханих ще сприймають ядерні погрози, а жодна притомна країна застосовувати її не буде...
Shaman
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 05:16

  ЛАД написав:...
Почти нет людей, с которыми можно нормально разговаривать.

а спробуйте нормально розмовляти - у вас загалом лише особисті накиди на опонента...
Shaman
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2026 05:21

  Banderlog написав:
  pesikot написав:А що, після цього Раша захоче перемовини ?
після цього ти з шаманом захочеш перемовин, якщо не через рік то через 3 точно.

ми про перемовини кажемо з 2024 року - а ти з 2022 пропонуєш здатися - от й вся різниця...
Shaman
Аватар користувача
 
2
4
5
  #<1 ... 17200172011720217203>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15780)
25.03.2026 05:47
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.