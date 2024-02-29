"Вони (Іран - УНІАН) хочуть укласти угоду - а хто б не хотів? Практично все, що в них було, зникло. Якщо читати газети, можна подумати, що це нічия. Ми вільно розгулюємо Тегераном і можемо робити все, що забажаємо. Вони випустили 100 ракет по авіаносцю "Авраам Лінкольн", і кожна з них була збита над морем. Ми перебуваємо, як вони б сказали, у стані війни. Вони називають це війною; я називаю це військовою операцією, дуже успішною", - наголосив американський лідер.
За його словами, США справді домоглися зміни режиму, адже теперішні лідери "сильно відрізняються від тих, з ким ми починали".
"Вони (Іран - УНІАН) погодилися, що ніколи не матимуть ядерної зброї; вони погодилися на це. Вони зробили нам величезний подарунок, який коштує величезних грошей; він прибув сьогодні. Це було пов'язано з нафтою та газом. Ми виграли цю війну. Думаю, ми це закінчимо; точно сказати не можу", - додав Трамп.
Залізні рога Трампа ...
Ти хоч що таке "теорія ігор" чув? Знаєш які є стратегії, які є виграшні в яких ситуаціях?
Ані однієї ночі у 2026,- бути усім напоготові і надалі. Жодної доби березня донині не сталося, щоб менше ста шахедів/гераней шниряло небом України. Були й будуть доби й по 400-500, як от сьогодні. Більше того, зовсім тихо у небі було на пальцях однієї руки протягом всієї зими 25-26 рр.
А насправді, чого ж вони, дрони рф, долітають до Львова?
Пане мер серцю милого міста Лева! Перепрошую, але отой ваш вечірній докір чи рекламацію покупця «маю дуже багато питань до усіх, будемо мати розмову з військовими, щодня купуємо…» припиніть, зробіть ласку. 15 шахедів з 556-ти сьогодні досягли цілі. 3%. Такого навіть розміру ральцю у мерії не існує, от без жартів- не існує такої ППО на планеті Земля, що руцями Воінів у глибину ешелонів та рубежів від передка і до мирних міст стирають 95-97% дронів, що атакують. Хоча звісно, є над чим працювати.
Не мені Вам поради давати. Але й не Вам дорікати тих, хто збиває денно і нощно. Бережіть людей, менше лясів. А ми працюватимемо у небі.
В годы моего детства/молодости более-менее регулярно писали о том, что такое ядерная война и какие последствия. Сегодня это бывает крайне редко. И в РФ, и у нас. Не знаю, как на Западе. Это плохо. Люди начинают воспринимать ядерную войну как нечто ... не знаю, не нормальное, но так, ничего особенного. Редкая статья Огненные бури, черный дождь и голод: ученые рассказали о последствиях ядерной войны Статья не особо впечатляет, но хоть что-то.
25 марта 2026 г., 1:08 утра GMT+2. Обновлено 22 минуты назад. 25 марта (Reuters) - Беспилотники атаковали топливный бак в международном аэропорту Кувейта, вызвав пожар, но обошлось без жертв, сообщило в среду Управление гражданской авиации Кувейта. В сообщении говорится, что были немедленно задействованы экстренные службы, и пожарные расчеты отреагировали на пожар, при этом отмечается, что, по предварительным данным, был нанесен лишь материальный ущерб.
Banderlog написав: ти больний? Хто тут спорить що росія агресор?) Покажи хоть одну людину на форумі. Виходу з цієї війни військовим шляхом для України нема. Лише переговорами. А воювати ще 4 роки тими самими людьми це ви вже явно обдовбались наркотою.
так й перемовин Раша не хоче... то що ж робити?..
іди на фронт.
бачиш, в тебе немає відповіді... от й все...
але це не відміняє головне - агресор-окупант не збирається домовлятися, бо помилково впевнений, що щось здобуває, а насправді втрачає більше, ніж отримує...
ні, просто люди вважають, що ядерна війна неможлива - саме через її наслідки. й до кінця не розуміють ризики, які виникають через наявність ядерної зброї в КНДР чи тому ж Ірані. й Раша показує, що наявність ядерної зброї є запорукою, що можна робити що завгодно, й за це нічого не буде - це як нацистська Німеччина з ядерною зброєю...
але до речі ядерна зброя не є гарантованим запобіжником від нападу. бо від прибаханих ще сприймають ядерні погрози, а жодна притомна країна застосовувати її не буде...