|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Сер 25 бер, 2026 05:22
andrijk777 написав: Shaman написав: Banderlog написав:
ти больний? Хто тут спорить що росія агресор?) Покажи хоть одну людину на форумі.
Виходу з цієї війни військовим шляхом для України нема. Лише переговорами
. А воювати ще 4 роки тими самими людьми це ви вже явно обдовбались наркотою.
так й перемовин Раша не хоче... то що ж робити?..
Послати тебе в окоп. Як тобі такий варіант?
ще один. розповідає, що це Я людей до окопів посилаю
почнемо з усіляких номерних, користь яких для держави - НУЛЬ...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 12107
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 824 раз.
- Подякували: 1753 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Сер 25 бер, 2026 05:26
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Тут не вірили коли я писав що влада планує воювати ще 3, 4 роки тому ні про які терміни демобілізації і не говорять.
Влада планує ? Чи росіяни не збираються припинняти воювати ?
Сьогоді, до речі, дуже патужно росіяни заявляють мопедами, що не збираються припинять
Влада планує і росіяни не збираються. Одне другому тільки сприяє, " чи " тут лишнє.
та, "чи" недоречне. правильно - влада планує, БО руські поки не збираються зупинятися... а все інше - фантазії...
Додано: Сер 25 бер, 2026 05:37
ЛАД написав:
...
Если плевать на экономическую эффективность, то можно много чего сделать.
Вы правы, у нас розбита енергосистема.
Но что разбито?
Не хочу спорить, надоело впустую терять время, но я не пойму - у нас сегодня есть проблемы именно с атомной генерацией?
Вроде нет.
АЭС у нас, к счастью, целые. Выбиты именно ТЭС и ТЭЦ. Так может лучше тогда уж строить именно их? Если даже мы сейчас построим массу ММР (фантастика, но ладно), чем мы будем балансировать систему? По рецепту Буратино включать-выключать их? Вот только все специалисты почему-то утверждают, что это вредно для работы АЭС. Неграмотные, наверно.
Такая перестройка энергосистемы, как вы предлагаете, требует тщательного планирования. Или плевать на экономику, которой у нас и так уже нет?
...
самовпевненості багато, з фактами набагато гірше. так, проблема з АЕС. захоплена ЗАЕС по потужності дорівнює іншим трьом станціям. тому зараз наи вистачає, бо дійсно впало споживання. щоб замінити ЗАЕС, скільки треба побудувати ТЕС?..
тепер по ТЕС - вже писав, що перед війною в нас були надлишкові потужності ТЕС - було задіяно десь 20% лише - точних цифр не пам'ятаю. тому можливо й існуючих ТЕС буде достатньо для балансування. в нашому випадку найкраще балансувати ГЕС та ГАЕС.
перевага "зеленої" енергетика - її не треба тягнути споживачеві. гадаєте дешево ее від АЕС вуйкам по Карпатам роздавати? чи там по луганським степам. втрати ее складають 10% від споживання в Україні.
й з точки зору економіки саме будівництво АЕС потребує найбільших витрат при будівництвіps
а з приводу Фукусими - там були цілі талмуди, що роботи в різних аварійних ситуаціях (це ж японці). а от ситуація, що через солону воду вимкнеться вся електрика й система керування перестане працювати - передбачена не була. добре, що не сталося теплового вибуху, як в Чорнобилі. можлива та ж вода виступила як охолоджувач.
Востаннє редагувалось Shaman
в Сер 25 бер, 2026 05:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 бер, 2026 05:40
фух, норму виконав
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|0
|271
|
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
|
|36
|247356
|
|
|1493
|452149
|
|