Додано: Сер 25 бер, 2026 10:54

1. Іран повинен ліквідувати свій існуючий ядерний потенціал.



2. Іран повинен зобов'язатися ніколи не прагнути до ядерної зброї.



3. На території Ірану не буде збагачення урану.



4. Іран має найближчим часом передати Міжнародному агентству з атомної енергії свої запаси близько 450 кілограмів урану, збагаченого до 60 відсотків, згідно з графіком, який буде узгоджено пізніше.



5. Атомні об'єкти Натанз, Ісфахан та Фордо мають бути демонтовані.



6. МАГАТЕ, орган ООН з нагляду за ядерною енергетикою, має отримати повний доступ, прозорість та нагляд всередині Ірану.



7. Іран повинен відмовитися від своєї регіональної «парадигми» посередників.



8. Іран повинен припинити фінансування, керівництво та озброєння своїх регіональних маріонеток.



9. Ормузька протока має залишатися відкритою та функціонувати як вільний морський коридор.



10. Ракетна програма Ірану має бути обмежена як за дальністю, так і за кількістю, а конкретні порогові значення будуть визначені на пізнішому етапі.



11. Будь-яке майбутнє використання ракет буде обмежено самообороною.



Натомість Іран отримає такі вигоди:



12. Іран отримає повне скасування санкцій, запроваджених міжнародним співтовариством.



13. США допомагатимуть Ірану в просуванні його цивільної ядерної програми, включаючи виробництво електроенергії на атомній електростанції в Бушері.



14. Так званий механізм «відкатування», який дозволяє автоматичне повторне запровадження санкцій, якщо Іран не виконає їх, буде скасовано.



15. ???

Іран у відповідь передав адміністрації Трампа свої вимоги для повернення до переговорів, — WSJ



Він висуває такі вимоги, як закриття всіх американських баз у Перській затоці та репарації за напади на Іран.



Також Тегеран наполягає на знятті всіх санкцій і збереженні своєї ракетної програми без обмежень.



Вимога встановити новий порядок у Ормузькій протоці, який дозволить Ірану стягувати плату з суден, що проходять через неї, як це зараз робить Єгипет із Суецьким каналом.



Іран також вимагає гарантій, що війна не відновиться, і припинення ударів Ізраїлю по угрупованню "Хезболла".



Представник США назвав ці вимоги "абсурдними і нереалістичними".



оце вже більш предметновимоги США до Іранувимоги Ірануособливо сподобалось бажання заграбастати Ормузьку протоку, й вимоги залишити терористів у спокої. таке враження, наче Іран щось виграв...тобто вимоги США розумні, вимоги Ірану - частина маячня. але зараз ті люди, що кажуть про перемовини з Рашею за будь-яких умов почнуть доводити, що Іран має право