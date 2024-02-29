_hunter написав:Что вы пытаетесь доказать? - что на всем Шарике только один реактор "нового типа" - только _строится_?
Я думал, что это очевидно для всех.
Хочу донести, напомнить, предложить проанализировать все варианты энергообеспечения в новых военных условиях. спасибо путину за дорожающую жизнь при ухудшении ее качества.
Итак, кратко для тех, кто подвержен кремлевской пропаганде, призывающей к мировой войне. 1. Новые технологии непрерывно рвутся в нашу жизнь. Не нужно давать разрешение старикам и любителям путина мешать нам жить лучше под видом нездорового их скепсиса, которые в большинстве случаев разрушается нашим жизненным опытом. А их скепсис заключается в этом конкретном случае в том, что, по их мнению, АЭС может быть лишь советской или российской разработки (проверенной временем, так сказать) . .....
Не позорьте Харьков. Вместо громкой болтовни проще ответить на вопросы, которые я вам задавал. Что там насчёт "вопроса безопасности АЭС с разными типами реакторов", который где-то "выше" "уже раскрыт"? Где ссылки на возможность плавного регулирования мощности атомного реактора и наличия ускорителя (кстати, ускорителя чего, каких частиц? неужели нейтронов?). И ещё. Вы там написали: "А что Вы тут делаете, когда Украина нуждается в ядерном оружии?" Это вы серьёзно? Мы способны создать ЯО? У нас для этого есть ресурсы, промышленные возможности, финансы? Не уверен насчёт наличия сегодня специалистов, способных на это. И если даже пофантазировать на тему, что у нас всё это есть, то кто нам позволит это?
На вопросы по делу ответить не можете и начинаете писать патетические фразы?
Вы как всегда несете здесь советскую х... и пропаганду. Понимаю, по легенде вам под 75. Поэтому вы забыли, что каждый человек пытается обвинять других именно в своих же грехах.
Конкретно. Напоминаю, что первая в ссср атомная бомба была создана именно на территории Украины. Из этого следует, что ваши сомнения на счет специалистов не убедительны. Или у вас есть какие-то основания для таких заявлений?
На все вопросы по малым АЭС я ответил выше. Модераторы вроде ничего не удалили. Пытался чуть упрощенно, иногда как для детей малых - на уровне, легко доступном для пожилых людей. За что меня кто-то обвинил в примитивных знаниях в области ядерной энергетике. Не возражаю принципиально так как знаю, что все в мире относительно. Надеюсь, что обвинивший меня не пытается собрать устаревший ядерный реактор на основании данных, полученных из интернета.
Ссылки наверняка есть по этим темам. Сами ищите, если так интересно. Вы же тут постоянно ссылками сомнительными сыплите. Предпочитаю пользоваться первоисточниками с живыми подписями и печатями. Являясь экспертом в своей области я убедился, что в интернете знания об этой области можно сказать что лживы.
Что касается ускорителя нейтронов, о котором вы упомянули, то речь шла об источнике нейтронов. Нейтроны ведь нейтральный заряд имеют, поэтому на них ускоритель заряженных частиц на них не действует. А ускоритель (заряженных частиц) является составным элементом этого источника нейтронов. И именно режимом работы ускорителя оперативно регулируется количество выделяемых нейтронов, необходимых для ядерной реакции. Из этого и следует, что ядерная реакция деления становится безопасной и контролируемой.
Из этого следует еще одна возможность для ядерной энергетики, которая решит вопрос с заменой дорогого урана-235 на другой элемент, запасы которого в недрах практически не ограничены. И это все уже технологии 70-х, если не ошибаюсь. На сегодня все давно круче в ядерной энергетике.
[*]Shaman написав:........... проблема з АЕС. захоплена ЗАЕС по потужності дорівнює іншим трьом станціям. тому зараз наи вистачає, бо дійсно впало споживання. щоб замінити ЗАЕС, скільки треба побудувати ТЕС?..
тепер по ТЕС - вже писав, що перед війною в нас були надлишкові потужності ТЕС - було задіяно десь 20% лише - точних цифр не пам'ятаю. тому можливо й існуючих ТЕС буде достатньо для балансування. в нашому випадку найкраще балансувати ГЕС та ГАЕС. ........
1. Для выращивания кукурузы ЗАЭС не нужна. 2. Я вас уже просил - не пишите о том, что знаете... не очень. Или предварительно хоть погуглите. КИУМ для ТЭС, вы правы, у нас очень низкий. Правда, не настолько. Спросил у чатжпт за 2012-2021. Самый низкий КИУМ был в 2020 - ~23–24% из-за COVID + падение спроса. До этого постепенно падал, начиная с 2015. В 2013-2014 было 42-45%. Чат объясняет это переходом с антрацита на газовый уголь (нехватка антрацита) и ростом доли возобновляемой энергетики. Вряд ли второе так сильно повлияло, не настолько высокая была выработка. Думаю, скорее, просто падало потребление. И вы правы, у нас были надлишкові потужності ТЕС. Совершенно естественно при падении промпроизводства. Они строились под потребности советского времени и тогда их КИУМ был ~60–75%. В независимой Украине мощности энергетики оказались избыточными. В результате ТЭС потеряли роль базовой генерации и использовались как маневровые мощности. РФ "помогла" нам от них избавиться. Заодно, наверное, и от возмодности её экспортировать.
3. Об АЭС, в частности, ММР. Сегодня существует не один вид топлива для АЭС. Можете посмотреть статью https://www.reuters.com/business/energy/low-enriched-uranium-could-offer-faster-deployment-small-reactors--reeii-2026-03-24/. Есть старое "обычное" топливо с концентрацию урана-235 до 5%, LEU+, который имеет более высокую концентрацию урана-235, от 5% до 10%, есть HALEU с концентрацией до 20-25%. Но заводы для производства "новых" видов топлива только собираются строить. Например, "администрация Трампа в январе объявила о выделении 1,8 миллиарда долларов на помощь компаниям American Centrifuge Operating (дочерняя компания Centrus Energy) и General Matter в создании собственных мощностей по обогащению высокообогащенного урана (HALEU)". Или необходимо модернизировать существуюшие заводы. Это топливо, понятно, дороже и прогнозируется его дефицит.
топливо HALEU находится в крайне дефицитном состоянии. По данным Министерства энергетики США, спрос на HALEU может достичь 50 метрических тонн в год к 2035 году, при этом ежегодно потребуется увеличение объемов производства. В настоящее время Centrus Energy является единственным производителем этого топлива в США и имеет мощность для производства 1 метрической тонны в год.
В этой связи, кстати, становится понятно стремление Ирана обогащать выше 5% и иметь собственное топливо. Аятоллы, может, и отсталые люди, но в современных тенденциях, видимо, ориентируются. И понимают, что лучше иметь собственное производство, продукцию которого можно будет и экспортировать.
