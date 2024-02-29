Дивіться, одна з основних тез, по яким поділилась тут спільнота, це підтримка / не підтримка мобілізації.

Зрадунці радісно вищать , коли чергова тітка, чи дядька «відбили» бусифікованого у ТЦК. Очевидно вважаючи, що якщо припинити мобілізацію, то війна раптом закінчиться

«Потужники (турбопатріоти)» обвинувачуються в тому, що «хочуть воювати вічно» , бо вважають мобілізацією необхідною вимушеною мірою. І підтримують її.

Ви з ким? Я знаю з ким. Але чомусь ви офіційно вважаєтесь «зрадунцем», а не «потужником». Дивіться, одна з основних тез, по яким поділилась тут спільнота, це підтримка / не підтримка мобілізації.Зрадунці радісно вищать , коли чергова тітка, чи дядька «відбили» бусифікованого у ТЦК. Очевидно вважаючи, що якщо припинити мобілізацію, то війна раптом закінчиться«Потужники (турбопатріоти)» обвинувачуються в тому, що «хочуть воювати вічно» , бо вважають мобілізацією необхідною вимушеною мірою. І підтримують її.Ви з ким? Я знаю з ким. Але чомусь ви офіційно вважаєтесь «зрадунцем», а не «потужником».

Надеюсь, вы знаете правильно.Сто раз писал, пока идёт война, мобилизация необходима. И, "если бы президентом был я", то она проводилась бы давно намного жёстче.Но при этом писал, что если народ не хочет воевать (а, похоже, это так), то надо как можно быстрее заканчивать войну. Нельзя держать 1-2% населения 4 года в окопах в то время, как остальные 98% живут так же, как до войны.Ну а "зрадунцем", "парторгом" это всё не от большого ума.И по "потужникам".Никто из них не спешит подменить"а и, не торопится посылать мужей и сыновей на фронт.Донаты это хорошо и даже прекрасно. Но они не снимают с себя всё до последних трусов, на неплохую жизнь им вполне хватает.И упрёки к тем, кто не донатит... У многих людей на это просто не хватает денег.А люди на фронте рискуют не трусами, а здоровьем и самой жизнью.Я написал об однокласснице, у которой сын погиб ещё в марте 2022 и она осталась одна на старости лет. Так хватило ума обвинить меня в том, что я "хвастаюсь".Чем уж тут можно хвастаться.У большинства фронтовиков есть дети и часто ешё маленькие. Каково будет им остаться без отцов. И никакие выплаты отца не заменят. Да ещё и будут ли эти выплаты... Не то, чтобы я не дверял государству, но просто может не хватить денег.Когда я пишу о финском варианте - тут уж вообше проблем нет, явно "капитуляция" и "зрадунець".Но что делать, потужники не предлагают. Единственный вариант - продолжать воевать.Я не Главком, не нач. Генштаба и даже не Буданов. У меня нет "течки" со всеми данными. Я не обладаю сколько-нибудь объективной и достоверной информацией о состоянии дел у нас и в РФ. Возможно, я ошибаюсь и вот-вот "через пару недель" (ну ладно, пусть месяцев) у РФ закончатся ресурсы и они будутпойти на мир. Но пока я предпосылок к этому не вижу.Поэтому с точки зрения обычного человека, обладающего только обшедоступной информацией, я не вижу у нас "карт на руках" и считаю, что мы больше заинтересованы в мире, чем Путин и должны идти на уступки. Не мы стоим под Орлом и Тамбовом, а, к сожалению, росс. армия под Запорожьем и Днепром, не у них разрушена энергосистема и вообще экономика, не они живут только благодаря помощи Запада, с которой ситуация не улучшается.Возможно, я ошиьаюсь. Но доказательств этого от "потужникив" не вижу.Вот поэтому мне присваивают звание "зрадунець".За реальный взгляд на ситуацию. Без громких и красивых слов, которые по сути просто сотрясания воздуха.И я сегодня объяснял разницу между нашим положением и Ирана. У них таки есть "карты на руках". И очень серьёзные карты. Поэтому они могут сопротивляться и не спешить с заключением мира. Время пока работает на них. США с Израилем сделали уже почти всё, что могли, а Иран ещё не всё. Но достаточно, чтобы они продолжали блокировать Ормузский пролив.