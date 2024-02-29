Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 14:20

  fler написав:
Цитата от сына комитетчика:
Вне всякого сомнение СбУ обладает очень разветвленной сетью агентуры. Каким образом она подбиралась и кто ее создал, даже не догадываюсь.

З огляду на інформацію, яка проскакує у соцмережах та кулуарах, це дуже схоже на правду.

После его признания дальнейший поток сознания относительно то ли вербовки агентуры (негласного аппарата ?), то ли приема на службу на аналитические штатные единицы не представляет интереса.
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 14:31

є карти дружби і неба Омана

  _hunter написав:
  Xenon написав:
США і рф офіційно миряться: делегація депутатів Держдуми РФ вперше за час війни проти України відправляється до США для відновлення партнерського діалогу, — Кремль

📍На фоні цього Пєсков заявив, що питання територій досі не вирішене, і РФ буде продовжувати війну.
📍США тим часом розглядають можливість перенаправити на Близький Схід допомогу, призначену для України.
📍А Зеленський заявляє, що є ризик зупинки передачі нам американських розвідданих через війну проти Ірану, бо росіяни шантажують американців.

Людонькы! Это шож такое деется? Люди, которые говорили, что у Deal есть "срок годности" - могут оказаться правы? :shock:

чекай, ще ж є карта Дружби, яка має бити Орбана,
і ще одна, захисту неба Омана
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 15:36

  vt313 написав:.......
Потужний приймач, - це понижаючий трансформатор з 750 КВ.
А що таке "не очень потужних"?
Под "приймачем" я понимаю конечного потребителя.
Это может быть, например, крупный завод или дата-центр.
Трансформатор не приймач, а промежуточная ступень, он полученную энергию не потратит - должен передать её дальше.

Що Ви маєте на увазі під словом стабільність. Бо в АЕС досягти іі складніше за всіх.
Стабильность есть стабильность. Не зависит от погоды (ветра, солнца). Работает круглый год с постоянной выработкой. Кроме остановок на профилактику и редких перезагрузок топлива. Вторую вашу фразу не понял. Почему складніше? или вы стабильность понимаете как-то иначе, чем я?

Велика потужнісить це недолік, але в деяких випадках необхідність.
По-моему, недолік это только в том случае, когда она не нухна. Если очень грубо, строить мощную станцию, когда нужно запитать одно село, будет только идиот. :)

Дешивизна. Давайте порахуємо разом.
Але даних немає.
Тому так, якщо хтось все збудував і підтримує даром, то таки дешево.
А якщо ні, то давайте порахуємо, хоч приблизно.
Чекаю Ваші розрахунки.
Вы обо мне слишком высокого мнения. :)
Я за такую задачу не возьмусь.
Спросил ИИ. Он даёт ответ (на мой взгляд, абсолютно верный) что минимальная полная системная стоимость получается при сочетании атомной и ВИЭ - грубо 50/50. Приводить не буду, спросить ИИ быстрее, чем приводить его ответы, тем более, что вы, возможно, захотите задать несколько другие вопросы.

P.s. Полная системная стоимость включает в себя ещё и затраты на балансировку, резервирование, аккумулирование энергии (кроме затрат на строительство, топливо, обслужиание и т.п.). И, вообще говоря, зависит от многих факторов - как природных, так и экономических в конкретной стране.
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 15:57

  Hotab написав:Для ЛАДа : може надто солодкуватий пост, проте хто зна.
(мішуру типу «папа так глянув, що мама замовкла» можна пропускати))
Итак снова запоминаем, 25 марта. Нефте- газовый порт терминал в Усть Луге атакован 100 килограммовыми бомбами.
Как это могло случиться. Пока говорят, что бомбы были пущены с легкомоноторных самолетов.
Не знаю, что автор имеет ввиду под "легкомоноторными самолетами".
Вроде,речь была о дронах. Читал сообщения, что пара-тройка залетела западнее (не помню, кажется Литву-Польшу). Они тоже говорили о дронах.

Они немногословны, очень точны в обещаниях, никогда не бросают слов на ветер и конечно неизменно соблюдают режим секретности.
Угу.
Особенно это относится к Буданову. :)

Не совсем понимаю, почему дальними обстрелами РФ занимаются ГУР и СБУ.
По-моему этим должна заниматься армия с помощью ГУР. СБУ уже так, поскольку-постольку.

Ну и вы правильно написали : "надто солодкуватий пост".
Новороссийск уже обстреливали неоднократно и он значительно ближе. Тем не менее, он работает и восстанавливали его не месяцы, а считанные дни. Обычно 1-3.
Конечно, не знаю, чем обстреливали сейчас. Пишут о зарядах по 100 кг - как-то многовато для дронов, но не знаю. И понятно, не знаю, какие разрушения.
Но если всё правда, почему до сих пор работает Новороссийск.
Повідомлення Додано: Чет 26 бер, 2026 16:13

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Но для Украины, если ориентироваться на перспективы "великой с/х державы", которой промышленность не нужна, новые АЭС, конечно, ни к чему.

А чем заряжать электрический трактор?

Как чем?
Выставить в поле на солнце розетку и всё - втыкай вилку и заряжай.
Кстати, интересно, почему так много агитаторов за СЭС, и никто даже не вспоминает о ВЭС? При том, что ветровая энергия даже несколько дешевле.
