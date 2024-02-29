Додано: Чет 26 бер, 2026 15:36

vt313 написав:

Потужний приймач, - це понижаючий трансформатор з 750 КВ.

Що Ви маєте на увазі під словом стабільність. Бо в АЕС досягти іі складніше за всіх.

Велика потужнісить це недолік, але в деяких випадках необхідність.

Дешивизна. Давайте порахуємо разом.

Але даних немає.

Тому так, якщо хтось все збудував і підтримує даром, то таки дешево.

А якщо ні, то давайте порахуємо, хоч приблизно.

Чекаю Ваші розрахунки.

системная

Под "приймачем" я понимаю конечного потребителя.Это может быть, например, крупный завод или дата-центр.Трансформатор не приймач, а промежуточная ступень, он полученную энергию не потратит - должен передать её дальше.Стабильность есть стабильность. Не зависит от погоды (ветра, солнца). Работает круглый год с постоянной выработкой. Кроме остановок на профилактику и редких перезагрузок топлива. Вторую вашу фразу не понял. Почему складніше? или вы стабильность понимаете как-то иначе, чем я?По-моему, недолік это только в том случае, когда она не нухна. Если очень грубо, строить мощную станцию, когда нужно запитать одно село, будет только идиот.Вы обо мне слишком высокого мнения.Я за такую задачу не возьмусь.Спросил ИИ. Он даёт ответ (на мой взгляд, абсолютно верный) что минимальная полнаястоимость получается при сочетании атомной и ВИЭ - грубо 50/50. Приводить не буду, спросить ИИ быстрее, чем приводить его ответы, тем более, что вы, возможно, захотите задать несколько другие вопросы.P.s. Полная системная стоимость включает в себя ещё и затраты на балансировку, резервирование, аккумулирование энергии (кроме затрат на строительство, топливо, обслужиание и т.п.). И, вообще говоря, зависит от многих факторов - как природных, так и экономических в конкретной стране.