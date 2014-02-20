andrijk777 написав:---------------------------- ЛАД А если вдруг завтра мы начнём контрнаступ, вы скажете, что Путин строил дороги для ЗСУ?---------------------------- Так.
Т.е. вывод - дороги строить не то что не надо, а просто нельзя.
Ні. Висновок1: путін впевнений що території де він стоїть дороги він 100% не віддасть. Висновок2: зеленський лоханувся(або спеціально) будуючи хороші дороги для агресора.
"Висновок1" - "ніхто не знає майбутнього". "Висновок2" первое предположение не убедительноьно - никто не знал, когдда начнётся война и начнётся ли вообще. Второе предположение - чёткое обвинение в госизмене. Для этого надо иметь железные аргументы, которыми у вас и не пахнет. С таким же успехом я могу сейчас обвинить вас, что вы давний агент сигуранцы.
Banderlog написав:Одесі військові ТЦК заштовхали в мікроавтобус чоловіка та жінку разом із однорічною дитиною — у відомстві уточнюють, що проводять розслідування за даним фактом. До цивільних також було застосовано газовий балончик та фізичну силу — як результат у дитини струс мозку, а у дорослих чисельні забої.
так ти ж наче проти ухилінтяв ... чи в цьому випадку за ? )
... люди, які були вдягнуті в «піксель» не представилися і не перевіряли документи у її чоловіка, а напали на нього зі спини, застосували перцевий газ та затягли до бусика. Після цього в бусику опинилася і дружина затриманого з однорічною дитиною. «Фактично невідомі особи, не надавши жодних документів, викрали мене, мого чоловіка та маленьку дитину. Близько 30 хвилин нас возили по району, поки я не добилася, щоб мене з дитиною висадили неподалік дому» ... Жінка отримала забиті місця м’яких тканин голови, обличчя та ноги. У дитини діагностували травми, зокрема підозру на струс мозку.
Диви ... як "військові ТЦК заштовхали в мікроавтобус" перетворилось на "люди, які були вдягнуті в «піксель» не представилися і не перевіряли документи у її чоловіка, а напали на нього зі спини, застосували перцевий газ та затягли до бусика"
Бачиш різницю ? чи ні
Повернемося до контексту, це написав Banderlog, коли я запитав його про Словачинну, Фіцо і европейську країну
До чого ці події в Одесі в контексті Фіцо, це для мене хз ? Окрім, як перевзуватися в стрибку )
PS. особисто до тебе пишу, я ЗАСУДЖУВАВ, ЗАСУДЖУЮ і БУДУ ЗАСУДЖУВАТИ протиправні дії ТЦК.
vt313 написав:........... Майновий імунітет держави — це принцип міжнародного права, за яким майно (кошти, нерухомість, акції) іноземної держави не може бути об'єктом примусових заходів (арешту, стягнення) іншою державою без її згоди. Він базується на суверенній рівності та забезпечує непідлеглість державної власності юрисдикції іноземних судів.
Спецслужби Угорщини, повинні були працювати разом зі снецслужбами України. Можливо по лінії інтерполу.
Инкассаторская машина "Ощадбанку" вряд ли считается державною власністю. Даже несмотря на то, что "Ощадбанк" государственный. Насколько понимаю, перевозка была оформлена от имени "Ощажбанка", а не государства Украина.
Вы троллите? Я отказался заниматься вашими задачами по атому, так вы переключились на другие вопросы?
Оказывается, если что-то принадлежит государству, то это не считается державною власністю
pesikot написав:Нам никто и не предлагал "финский вариант", чего ты понять не в состоянии
Ты ухватился за "финский вариант" и начал его задвигать везде, как Чапаев про блох в анекдоте
а ти хоть знаєш який він фінський варіант? Стамбульські умови були набагато легші.
Паризький мирний договір 1947 року Територіальні втрати: Фінляндія остаточно передала СРСР область Петсамо (вихід до Баренцового моря) та підтвердила кордони згідно з угодами 1940 та 1944 років, втративши значну частину Карелії. Репарації: Країна зобов’язалася виплатити СРСР 300 мільйонів доларів (у цінах 1938 року) товарами: деревиною, папером та продукцією машинобудування протягом 8 років. Військові обмеження: Чисельність армії обмежили до 34 400 осіб, флоту — до 4 500, а авіації — до 3 000. Фінляндії заборонили мати підводні човни, бомбардувальну авіацію та ядерну зброю. Оренда баз: СРСР отримав право оренди півострова Порккала-Удд на 50 років для створення військово-морської бази Політичні зобов'язання: Фінляндія мала забезпечити широкі демократичні свободи та розпустити фашистські та мілітаристські організації.
В чому ?
Яке все це відношення має до нашої ситуації ?
Чому ти живеш минулим, а не сьогоденням
Це тільки в твоїй голові Росія б виконала свої зобов"язання, але історія вчить тому, що Росія не виконує свої зобов"язання
Чи тобі 20.02.2014 року ні про що не говорить ? Чи 24.02.2022 ?
При зменьшенні чисельності ЗСУ в 2022 році, ми б отримали новий парадний марш росіян на Київ, приблизно, в 2024 році
_hunter написав:---=== sashaqbl ===--- Не бреши. Ти розказував, що тебе без твоєї згоди можуть мобілізувати не зважаючи на наявність броні/відстрочки. ---=== ===--- Нет! Еще раз повторяю: "я что в тот раз, что сейчас - про мобилизацию и не говорил". Речь шла/идет - исключительно про буссификацию.
я про це й кажу - свідоме чіпляння до дрібниць
Бетона - _буссифицировали_, но не _мобилизировали_. Хочет ли он повторения этой "дрібниць"? - он, вроде, говорил - что не хочет...
С Бетоном история мутная, то ли было, то ли нет. Нестыковок много
Звісно бачу. Цитату було всято зі статті опублікованої на сайті телемарафону. Там весь текст спеціально побудовано в стилі "не все так однозначно":
начебто За словами заявниці Жінка стверджує неучасті в цьому інциденті працівників ТЦК стресової ситуації, у якій опинилися матір та дитина
Звісно її та дитину побив військовозобов"язаний чоловік, який перебував в СЗЧ. А ТЦК лише люб"язно запропонувало підвезти їх до лікарні, на що вона з радістю та вдячністю погодилась.