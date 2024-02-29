Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 17:51

  ЛАД написав:
  vt313 написав:...........
Майновий імунітет держави — це принцип міжнародного права, за яким майно (кошти, нерухомість, акції) іноземної держави не може бути об'єктом примусових заходів (арешту, стягнення) іншою державою без її згоди. Він базується на суверенній рівності та забезпечує непідлеглість державної власності юрисдикції іноземних судів.

Спецслужби Угорщини, повинні були працювати разом зі снецслужбами України. Можливо по лінії інтерполу.

Инкассаторская машина "Ощадбанку" вряд ли считается державною власністю.
Даже несмотря на то, что "Ощадбанк" государственный.
Насколько понимаю, перевозка была оформлена от имени "Ощажбанка", а не государства Украина.

Вы троллите?
Я отказался заниматься вашими задачами по атому, так вы переключились на другие вопросы?

Скорее всего подразумевалось содержимое в машине. А если государство совершает действия коммерческого
характера во внешнеторговой операции, то есть иммунитет ? В Украине принят закон про государственный иммунитет ?

Похоже Трамп помог Орбану, когда огласили информацию о денежных вливаниях из Украины на финансирование Демпартии
в США.
Генерал СБУ в отставке в качестве инкассатора. ) Его статус при поиске работы - руководитель СБ всего Ощада.
Но чтобы руководитель СБ осуществлял плановую поездку с инкассаторами.
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 17:54

  tumos написав:
  ЛАД написав:
  vt313 написав:...........
Майновий імунітет держави — це принцип міжнародного права, за яким майно (кошти, нерухомість, акції) іноземної держави не може бути об'єктом примусових заходів (арешту, стягнення) іншою державою без її згоди. Він базується на суверенній рівності та забезпечує непідлеглість державної власності юрисдикції іноземних судів.

Спецслужби Угорщини, повинні були працювати разом зі снецслужбами України. Можливо по лінії інтерполу.

Инкассаторская машина "Ощадбанку" вряд ли считается державною власністю.
Даже несмотря на то, что "Ощадбанк" государственный.
Насколько понимаю, перевозка была оформлена от имени "Ощажбанка", а не государства Украина.

Вы троллите?
Я отказался заниматься вашими задачами по атому, так вы переключились на другие вопросы?

Скорее всего подразумевалось содержимое в машине. А если государство совершает действия коммерческого
характера во внешнеторговой операции, то есть иммунитет ? В Украине принят закон про государственный иммунитет ?

Похоже Трамп помог Орбану, когда огласили информацию о денежных вливаниях из Украины на финансирование Демпартии
в США.
Генерал СБУ в отставке в качестве инкассатора. ) Его статус при поиске работы - руководитель СБ всего Ощада.
Но чтобы руководитель СБ осуществлял плановую поездку с инкассаторами.

генерал СБУ - так, трохи дивно. з іншого боку - 100 млн дол. там весь екіпаж може випаруватися, грошей на всіх вистачить :lol:
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 17:55

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:На руки чистими після всіх відрахувань - 15000-17000 грн
Тобто НАРАХОВАНО 18500-22000
Якщо врахувати що продавці це одна з найменшоплачуваних професій(мінімальні вимоги до освіти/кваліфікації і так далі... просто треба бути
а - чесним
б - хоч трохи працездатним.

Ще треба врахувати, що сьогодні це одна з найпоширеніших професій.
Ще є вчителі, медики. Теж масові професії з ще меншим заробітком.

Сміявсь .... )

ЛАД, ти взагалі не в темі заробітків вчителів та медиків, особливо медиків
  Hotab написав:
  Бетон написав:❗️Военные ТЦК в Одессе затолкали в микроавтобус мужчину и женщину вместе с годовалым ребёнком — в ТЦК сообщили, что проводят расследование

Также был применен газовый баллончик и физическая сила — у ребенка сотрясение мозга, а у взрослых многочисленные ушибы.

Як думаєш, як вийшло що жінка постраждала(якщо дійсно постраждала)? Вона ж не перешкоджала затримці чоловіка? Стояла спокійно і дивилася як чоловіка затримують, не підсовувалам в потасовку навмисно свій козир - дитину , а її балончиком і по обличчю, і били , били.. Так було?

Розкажи, як ти собі уявляєш розвиток цих подій?

Вже вище писав - Жінку з немовлям жорcтоко побив її чоловік, який виявився ухилянтом СЗЧ-шником, який вже 10 років перебуває в розшуку. ТЦК-шники ж навпаки зупинили побиття та хотіли доставити її в лікарню.

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Banderlog написав: я проти того щоб били жінок з дітьми на руках.
Так у нас же гендерное равенство.
Годовалого ребёнка, наверно, хотели поставить на учёт, а он сопротилялся.

а як же достовірність? :oops: чи тут вже повідомлення в телеграм-каналі достатньо, щоб починати вереск? ухилянти зрозуміло, перелякані - а ЛАД чого раптом?..

й я не виключаю різних варіантів, але дуже не віриться, що жінку з дитиною прям затягнули в автобус. власне як й відразу газ (дійсно відразу?) без документів - може вже знали, кого затримують?

Ще один - я спеціально для таких тягнув сюди посилання та цитати саме з сайту телемарафону.
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 17:57

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Ще треба врахувати, що сьогодні це одна з найпоширеніших професій.
Це хибне враження.....
Лінь шукати по Україні, є по Києву за 2024 рік
тип діяльності______кількість всього працездатних______________З них працює______%
Усього_________________________________________ 1815504 _____ 1508750 _____ 100
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт _____ 429996 _____ 345001 _____ 22,9
Транспорт, складське господарство, поштова _____ 332074 _____ 322550 _____ 21,4
Промисловість__________________________ _____ 317345 _____ 305479 _____ 20,3
Інформація та телекомунікації_____________ _____ 164122 _____ 93950 _____ 6,2
Професійна, наукова та технічна діяльність___ _____ 121823 _____ 79671 _____ 5,3
адміністративного та допоміжного обслуговування _____ 80097 _____ 68159 _____ 4,5
Охорона здоров’я та____________________________ _____ 79797 _____ 70879 _____ 4,7
Будівництво___________________________________ _____ 53143 _____ 48911 _____ 3,2
Операції з нерухомим майном__________________ _____ 51557 _____ 36100 _____ 2,4
Фінансова та страхова діяльність________________ _____ 49478 _____ 48343 _____ 3,2
Тимчасове розміщування ______________________ _____ 47656 _____ 29241 _____ 1,9
Сільське, лісове та рибне господарство__________ _____ 38106 _____ 37418 _____ 2,5
Надання інших видів послуг____________________ _____ 18158 _____ 3077 _____ 0,2
Освіта_________________________________ _____ 17252 _____ 10232 _____ 0,7
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок_________ _____ 14900 _____ 9739 _____ 0,6

Тобто якщо реально то десь 15% це торгівля ... і 85% це точно НЕ ТОРГІВЛЯ
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 18:03

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Нам никто и не предлагал "финский вариант", чего ты понять не в состоянии

Ты ухватился за "финский вариант" и начал его задвигать везде, как Чапаев про блох в анекдоте
а ти хоть знаєш який він фінський варіант?
Стамбульські умови були набагато легші.

Паризький мирний договір 1947 року
Територіальні втрати: Фінляндія остаточно передала СРСР область Петсамо (вихід до Баренцового моря) та підтвердила кордони згідно з угодами 1940 та 1944 років, втративши значну частину Карелії.
Репарації: Країна зобов’язалася виплатити СРСР 300 мільйонів доларів (у цінах 1938 року) товарами: деревиною, папером та продукцією машинобудування протягом 8 років.
Військові обмеження: Чисельність армії обмежили до 34 400 осіб, флоту — до 4 500, а авіації — до 3 000. Фінляндії заборонили мати підводні човни, бомбардувальну авіацію та ядерну зброю.
Оренда баз: СРСР отримав право оренди півострова Порккала-Удд на 50 років для створення військово-морської бази
Політичні зобов'язання: Фінляндія мала забезпечити широкі демократичні свободи та розпустити фашистські та мілітаристські організації.

Наші незламники читати, мабуть, не вміють.
Тому додам - політичні зобов'язання далеко не обмежувалися "мала забезпечити широкі демократичні свободи та розпустити фашистські та мілітаристські організації".
І за їх думкою, фіни були дуже впевнені, що СРСР не порушить цей договір і не "нападе знову", враховуючи практично відсутність армії. 34 400 осіб були б здатні чинити опір Радянській армії, мабуть, не більше години. І то, мабуть, забагато.
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 18:08

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Нам никто и не предлагал "финский вариант", чего ты понять не в состоянии

Ты ухватился за "финский вариант" и начал его задвигать везде, как Чапаев про блох в анекдоте
а ти хоть знаєш який він фінський варіант?
Стамбульські умови були набагато легші.

Паризький мирний договір 1947 року
Територіальні втрати: Фінляндія остаточно передала СРСР область Петсамо (вихід до Баренцового моря) та підтвердила кордони згідно з угодами 1940 та 1944 років, втративши значну частину Карелії.
Репарації: Країна зобов’язалася виплатити СРСР 300 мільйонів доларів (у цінах 1938 року) товарами: деревиною, папером та продукцією машинобудування протягом 8 років.
Військові обмеження: Чисельність армії обмежили до 34 400 осіб, флоту — до 4 500, а авіації — до 3 000. Фінляндії заборонили мати підводні човни, бомбардувальну авіацію та ядерну зброю.
Оренда баз: СРСР отримав право оренди півострова Порккала-Удд на 50 років для створення військово-морської бази
Політичні зобов'язання: Фінляндія мала забезпечити широкі демократичні свободи та розпустити фашистські та мілітаристські організації.

Наші незламники читати, мабуть, не вміють.
Тому додам - політичні зобов'язання далеко не обмежувалися "мала забезпечити широкі демократичні свободи та розпустити фашистські та мілітаристські організації".
І за їх думкою, фіни були дуже впевнені, що СРСР не порушить цей договір і не "нападе знову", враховуючи практично відсутність армії. 34 400 осіб були б здатні чинити опір Радянській армії, мабуть, не більше години. І то, мабуть, забагато.

ЛАД, то було тоді ...

Зараз, чомусь Фінляндія, після 24.02.2022 вступила до НАТО ...

Ти не думав, чому ? )

Може історичний досвід фінів ...

PS. Але для тебе це дуже важко зрозуміти.
Тобі краще клеймити американську воєнщіну і не помічати злочини рашистів
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 18:10

  Shaman написав:
  tumos написав:........
Скорее всего подразумевалось содержимое в машине. А если государство совершает действия коммерческого
характера во внешнеторговой операции, то есть иммунитет ? В Украине принят закон про государственный иммунитет ?

Похоже Трамп помог Орбану, когда огласили информацию о денежных вливаниях из Украины на финансирование Демпартии
в США.
Генерал СБУ в отставке в качестве инкассатора. ) Его статус при поиске работы - руководитель СБ всего Ощада.
Но чтобы руководитель СБ осуществлял плановую поездку с инкассаторами.

генерал СБУ - так, трохи дивно. з іншого боку - 100 млн дол. там весь екіпаж може випаруватися, грошей на всіх вистачить :lol:
Вы же говорите, что это обычные регулярные перевозки.
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 18:10

  pesikot написав:
  candle645 написав:Ще один - я спеціально для таких тягнув сюди посилання та цитати саме з сайту телемарафону.


Спершу стягнув посилання, а потім зрозумів, що обісрався з посиланням і вмикнув задню про телемарафон )

Я звичайно розумію, що для таких надто складно пам"ятати навіть посилання на яке щойно відповідав - але спробуй промотати кілька сторінок назад і ще раз побачити куди саме я посилався в своєму першомі повідомленні щодо побиття однорічної дитини.
Повідомлення Додано: П'ят 27 бер, 2026 18:11

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:
  pesikot написав:Нам никто и не предлагал "финский вариант", чего ты понять не в состоянии

Ты ухватился за "финский вариант" и начал его задвигать везде, как Чапаев про блох в анекдоте
а ти хоть знаєш який він фінський варіант?
Стамбульські умови були набагато легші.

Паризький мирний договір 1947 року
Територіальні втрати: Фінляндія остаточно передала СРСР область Петсамо (вихід до Баренцового моря) та підтвердила кордони згідно з угодами 1940 та 1944 років, втративши значну частину Карелії.
Репарації: Країна зобов’язалася виплатити СРСР 300 мільйонів доларів (у цінах 1938 року) товарами: деревиною, папером та продукцією машинобудування протягом 8 років.
Військові обмеження: Чисельність армії обмежили до 34 400 осіб, флоту — до 4 500, а авіації — до 3 000. Фінляндії заборонили мати підводні човни, бомбардувальну авіацію та ядерну зброю.
Оренда баз: СРСР отримав право оренди півострова Порккала-Удд на 50 років для створення військово-морської бази
Політичні зобов'язання: Фінляндія мала забезпечити широкі демократичні свободи та розпустити фашистські та мілітаристські організації.

Наші незламники читати, мабуть, не вміють.
Тому додам - політичні зобов'язання далеко не обмежувалися "мала забезпечити широкі демократичні свободи та розпустити фашистські та мілітаристські організації".
І за їх думкою, фіни були дуже впевнені, що СРСР не порушить цей договір і не "нападе знову", враховуючи практично відсутність армії. 34 400 осіб були б здатні чинити опір Радянській армії, мабуть, не більше години. І то, мабуть, забагато.

але це фіни отримали, як союзники нацистської Німеччини, яка вже програла.

й так, нам такі умови не дуже підходять, хоча як не дивно від фінів не вимагали забезпечити права руської мови.
Зараз переглядають цей форум: _hunter, Shaman, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

