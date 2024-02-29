26 марта (Reuters) - По словам источников в стране, дебаты среди иранских сторонников жесткой линии о том, следует ли Тегерану стремиться к обладанию ядерной бомбой в ответ на эскалацию американо-израильской атаки, становятся все громче, публичнее и настойчивее.

......Хотя западные страны давно считают, что Иран хочет обладать ядерной бомбой — или, по крайней мере, возможностью создать её очень быстро, — он всегда это отрицал, заявляя, что Хаменеи запретил ядерное оружие как запрещенное в исламе, и ссылаясь на членство Ирана в Договоре о нераспространении ядерного оружия.

По словам одного из источников, планов по изменению ядерной доктрины Ирана пока нет, и Иран еще не принял решения о создании бомбы, однако серьезные голоса в истеблишменте ставят под сомнение существующую политику и требуют ее изменения.

.......Идея выхода из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) — угроза, которую ранее высказывали сторонники жесткой линии, — все чаще обсуждается в государственных СМИ наряду с идеей — ранее табуированной в обществе — о том, что Иран должен напрямую стремиться к созданию атомной бомбы.

........Безусловно, иранские официальные лица в прошлом угрожали пересмотреть членство в Договоре о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в качестве тактики ведения переговоров в ходе более чем двух десятилетий обсуждений с Западом по иранской ядерной программе, но так и не сделали этого.

Более широкая публичная дискуссия может представлять собой именно такую ​​тактику.

.........Один из двух высокопоставленных иранских источников заявил, что после смерти Хаменеи и Али Лариджани, который, по словам источника, также противостоял сторонникам жесткой линии, стало сложнее противостоять более воинственным аргументам.