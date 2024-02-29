  #<1 ... 1726117262172631726417265 ... 17268>
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 15:58

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Немає логічного пояснення такого висновку!
Обґрунтуй свій висновок детальніше. Я такої логіки не бучу. Якщо у тебе специфічна логіка - обґрунтуй це.
Мій висновок - очевидний: якщо Зеленський відмовляється від миру то він не хоче миру, цілком логічно.

Твої висновки базуються на тому, що Зеленський від чогось відмовився. А отже були якісь пропозиції. Але воюємо ми з РФ. Тобто пропозиції мали бути від х....
Але інформації про те, що від х... надходили якісь пропозиції в публічному просторі немає.
Таким чином, якщо в тебе немає доступу до закритої інформації, то виходить що твої висновки базуються виключно на твоїй фантазії.

Я питав про твої висновки. Я з ними не згідний.
-----------------------------
Ось моя логіка:
Факт 1:
viewtopic.php?p=5848833#p5848833
Факт 2:
Зеленський публічно відмовився від цього миру. Сказавши що Крим - український.
Факт 3:
Пропозиція Трампа з 28 пунктів.
Факт 4:
Зеленський відмовився від цієї пропозиції, висунувши свої 20 пунктів.

Висновок: Зеленський не хоче такого(прекрасного як для мене) миру.
Я не згадую тут про ніде про РФ.
andrijk777
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:00

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:andrijk777, логика у вас кривоватая и направлена тольео на одно - доказать, что Зеленский, сволочь такая, не хочет мира.
Всё. Больше ничего ваша "логика" не предполагает.
Вторую сторону (РФ) вы вообще не учитываете.

Такі факти.
Давайте обговоримо РФ: Путін ще більша сволоч ніж Зеленський, взагалі не хоче миру, хоче вбивати людей і побільше. ВСЕ.
Давайте будемо це обговорювати. Але мені не цікаво це обговорювати.

Ещё один пример кривой логики.
В посте sashaqbl viewtopic.php?p=5944191#p5944191 и моём ответе viewtopic.php?p=5944206#p5944206 речь шла совсем о другом.
Но вы со своей иррациональной ненавистью к Зеленскому увели разговор в сторону пустого спора ни о чём.
ЛАД
6
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:00

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  andrijk777 написав:Висновок: Зеленський не хоче такого(прекрасного як для мене) миру.
Я не згадую тут про ніде про РФ.

Так в тому то й проблема що ти НЕ ЗГАДУЄШ ПРО РФ.
Але війна у нас з РФ. Тому й мир може бути тільки з РФ. Тому РФ - це КЛЮЧОВИЙ елемент будь якого миру. І якщо РФ нема - то й миру бути не може. Тому це не факти і висновки, а виключно твої фантазії, що були начебто якісь пропозиції від яких Зеленський начебто відмовився.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:02

  ЛАД написав:Всё. Больше ничего ваша "логика" не предполагает.
Вторую сторону (РФ) вы вообще не учитываете.

Ну т.е. вот то декабрьское публичное согласие на компромиссы - то что было, по вашему?
_hunter
 
Повідомлень: 11805
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:03

  ЛАД написав:У нас уже почти 4 года не было прямых контактов с РФ - после апреля 2022. Мы понятия не имеем о требованиях/желаниях Путина.


Это ты не хочешь принимать требования/желания Путина.
Первоначальные хотелки уже давно озвучивались.

  ЛАД написав:3. Провести референдум, на который выставить, с одной стороны, этот проект договора, а, с другой стороны, альтернативу - продолжение войны.
Голосование исключительно открытое, никакого тайного.
Для выбравших второй вариант тут же принятие присяги и ВЛК. Не обязательно немедленное направление в армию, возможно, зачисление в резерв (просто их может оказаться слишком много).


А кто за проект договора, тут же подписывает дарственную на всё свое имущество в пользу государства
pesikot
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Ну т.е. вот то декабрьское публичное согласие на компромиссы - то что было, по вашему?

Ти б*** даси нарешті ссилку на свої публічні фантазії? Якщо за срану банять - то підійде будь яке англомовне ЗМІ, я вільно володію англійською.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:04

  ЛАД написав:Ещё один пример кривой логики.
В посте sashaqbl viewtopic.php?p=5944191#p5944191 и моём ответе viewtopic.php?p=5944206#p5944206 речь шла совсем о другом.
Но вы со своей иррациональной ненавистью к Зеленскому увели разговор в сторону пустого спора ни о чём.

Якої нафіг "логіки". То обговорюйте собі з sashaqbl що хоче путін. Хто вам не дає?
andrijk777
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:04

  sashaqbl написав:Мій висновок твоїй психіці дуже важко прийняти прийняти: х... не готовий ні на які умови, крім повної капітуляції.
Нам доведетсья воювати незалежно від бажання зеленського чи від твого бажання, поки рускі можуть рухатися вперед. Вони ще не дозріли до мирних переговорів.

це сухий висновок серед купи флуду та взаємних звинувачень. ситуація на поточний момент саме така. й як завжди, ЛАД його проігнорував, бо заперечити нема чого, а погодитися з цим він не хоче...
Shaman
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:04

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Зеленский отказывается от каких-то конкретных условий (причём не от всех, а только от некоторых) :arrow: отказывается от мира.
Не видите нарушения логики?

Саме так. Від конкретних умов миру. Будь-які умови миру є конкретними, не можуть бути неконкретні умови миру.
Ні не бачу.

С логикой совсем плохо.
Вы когда-нибудь договоры заключали?
Возражение против какого-то пункта = отказу от договора?
Тогда зачем вообще переговоры? Прислали текст, не читая, подписал, и готово.
ЛАД
Повідомлення Додано: Суб 28 бер, 2026 16:06

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Ну т.е. вот то декабрьское публичное согласие на компромиссы - то что было, по вашему?

Ти б*** даси нарешті ссилку на свої публічні фантазії? Якщо за срану банять - то підійде будь яке англомовне ЗМІ, я вільно володію англійською.

а хунтер володіє? там лише руська зі словником :lol:
Shaman
