Додано: Нед 29 бер, 2026 00:22

Hotab написав: ЛАД

В видео речь идёт о пленных, взятых во время боёв. У нас был разговор о денацификации после окончания войны. Пленные к денацификации никакого отношения не имели.

После победы солдаты и офицеры вермахта и даже СС никаким наказаниям и денацификации не подвергались, если не было сведений об их личных военных преступлениях.





Наскільки мені відомо, не тільки полонені в боях, тобто ДО 9 травня 1945 пройшли через табори і трудову повинність. А всі, включно з тими хто склав зброю в травні з 2 по 8 при послідовній капітуляції сил в різних кінцях Європи. І всі, включно з тими кого взяли союзники на Заході, пройшли через табори і роботи. На заході на пару років, рідше 3-4, а в СРСР хто через 2-3, а хто і через 10 повернувся додому.

Випадки, коли перевдягнувся і пішов додому (німець) і не пройшов потім через табір - далеко не масові. А скоріше виключення.

І, як я казав, з СРСР кожен третій додому не повернувся. А це десь мільйон .

Що там в головах у кацапів - невідомо. Вони звичайним польовим бійцям Азову по 15 впаюють . Хоча вони воювали лише проти таких самих комбатантів.

Никогда не слышал о том, чтобы немцев вывозили из Германии в советские лагеря. Возможно, не знаю. Но сомневаюсь.Буду благодарен за ссылку.Размещение побеждённых войск (и не только) в лагерях, конечно, было. И фильтрация была. Многих военных преступников так и выловили.Кстати, тот же Гиммлер пытался скрыться с расчётной книжкой на имя унтер-фельдфебеля Генриха Хицингера. Был задержан патрулём из бывших советских военнопленных. Его доставили в следственный лагерь длялиц. "Допрос Гиммлера проводил дежурный офицер капитан Томас Селвестер. Процедура проходила в рутинном порядке, однако Гиммлер назвал своё настоящее имя". Не очень понимаю, почему - надеялся на особое отношение как к высокопоставленной особе? После этого его доставили в штаб 2-й британской армии, где во время медосмотра он раскусил спрятанную во рту капсулу с цианидом."Азов" был демонизирован россиянами и представлялся росс. пропагандой как "нацистское" формирование. Не буду обсуждать, почему В результате такого мнения придерживались и на Западе, долгое время даже после начала войны туда были запрещены поставки американского оружия. Запрет был отменён только к лету 2024. В РФ он был признан террористической организацией.