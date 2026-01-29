Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 23:35

  fox767676 написав:мамо я в Європі
Відійди від хвіртки!! Нема чого там стояти! Йди додому спати.


Hotab
Повідомлення Додано: Пон 30 бер, 2026 23:42

  Hotab написав:ЛАД


Это сложный вопрос.
Так сходу даже не отвечу.


Ну от я загалом про те саме. Хрін розберешся де ця межа. Тому на мою думку, визначальне - це ставлення самих людей до цієї своєї історії.
Якщо вони вважають що їм було погано, їх гнобили окупанти - ну хай це буде так.
Я от не знаю, як португеси ставляться до того, що десь в якихось бувших колоніях їх сприймають як (колись) окупантів. Мені здається їм все одно. Ну хай святкують свою незалежність, якщо є гроші на що святкувати.
Але ж коцабам не йметься, по-перше чешеться відновити імперію, по-друге псіхують що їх добродєтєлєй сприймають окупантами.
Не совсем так.
Я там написал: "Сегодня, во время существования национальных государств и сформированных наций это проще и понятнее."
В соответствии с международным гуманитарным правом (МГП), оккупация имеет место, когда государство осуществляет несанкционированный или фактический контроль над территорией, на которую оно не имеет суверенных прав. Статья 42 Гаагских правил 1907 года определяет оккупацию следующим образом: «Территория считается оккупированной, когда она фактически находится под властью враждебной армии. Оккупация распространяется только на ту территорию, где такая власть установлена ​​и может осуществляться».
https://www.icrc.org/en/law-and-policy/occupation
Подробнее можно посмотреть здесь - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
Ваш подход не годится.
Например, в Украине есть незначительное меньшинство, которое считает, что Украина в составе СССР была оккупирована. Надо принять точку зрения этого незначительного меньшинства?
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 00:12

  andrijk777 написав:........
Я(як представник "заходу") ставив на західний вектор. По-вашому "захід" мав поступитись? А чого це? Це "схід" мав поступитись. І поступився в кінці кінців. :D :D

Я ж вам кажу - не було компромісу. Не могло бути!

Сказки бабушки Арины.
Восток не был против "західного вектору".
И никогда не возражал против сотрудничества с Западом.
Просто при этом не видел никакой необходимости рвать восточный вектор, где были потребители нашей продукции. Западу она была не нужна.
У Украины выгодное положение транзитного государства между Западом и Востоком. Вот и надо было им пользоваться.
По понятным причинам в начале независимости у нас не было хороших дипломатов, экономистов и многих других - наиболее толковые забирались в Москву (и сами стремились). Не было "школы". К сожалению, похоже, так толком и не появилась.
А восток-запад...
Восток хотел просто жить и работать. Хорошо жить. Во "второй Франции". А западу хотелось "сатисфакции" за УПА и пр. Хотелось националистической Украины. Постепенно он этого добивался. И политики этому способствовали. Восток сопротивлялся достаточно вяло, по принципу - делайте, что хотите, только нас не трогайте. В результате запад добился своего. Ну и результаты...
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 31 бер, 2026 00:41, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 00:16

  vt313 написав:
  fox767676 написав:
То ще до епохи модерну


Але було.

Ну і так, щоб чесно. Конфлікт з владою 2013 - 2014, це результат компромісу 2004 -2005.
Тоді Януковича & K потрібно було жорстко карати за дії під час виборів. Але пішли на компроміс.
Ну і так, щоб чесно.
В 2004 фальсификации на выборах были с обеих сторон.
С какой стороны больше судить не берусь. Но были.
Так что "жорстко карати" надо было всех подряд.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 00:48

  Faceless написав:
  ЛАД написав:
  Faceless написав:.........
Тим що московське було на заліссі, і ніколи до Русі відношення не мало. З тим же успіхом могли б Швецією назватися
И что?
Добавлю:
Згідно зі «Списком руських міст далеких і близьких», Заліська земля включала в себе 55 міст і поселень[10].

Москва;
Ярославська область: Переславль-Залєський, Ростов, Ярославль, Углич;
Костромська область: Кострома;
Владимирська область: Владимир, Боголюбово, Суздаль, Юр'єв-Польський, Стародуб-на-Клязьмі;
Нижньогородська область: Нижній Новгород, Городець;
Кіровська область: Вятка (Кіров);
Івановська область: Шуя, Юр'євець;
Вологодська область: Вологда, Великий Устюг, Бєлозерськ;
Московська область: Можайськ;
Калузька область: Боровськ, Любутськ;
Курська область: Курськ;
Орловська область: Новосиль;
Тульська область: Одоєв;
Тверська область: Торжок, Ржев.
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%81%D1%81%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F)


Поняття «Русь» у пам’ятці не зводиться до меж одного державного утворення. У науковій літературі його зазвичай тлумачать як відображення ширшого історико-культурного та церковно-політичного уявлення про «руські» землі.[6][5][8]

Таке розуміння пояснює включення до переліку міст, що на час укладання тексту належали до різних політичних центрів або церковних просторів, зокрема земель Великого князівства Литовського, Молдавії та болгарських земель.[1][6]

Верно.
И что?
Когда то было "державне утворення" под названием "Русь"?
Разве что галицко-волынское "Королівство Руське".
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 00:55

  andrijk777 написав:fox767676
Вашу відповідь стерли, але я прочитав.
Ні, я не згідний.
"Захід" - це високий рівень життя, демократія, свобода, українська мова.
"Схід" - це ніщета, диктатура, російська мова.
:D :D :D
Х... на постном масле.
Если это про "Захід"-"Схід" Украины.
Даже спорить не буду.

Тоді - Майдан це однозначно прогресивна подія, рух вперед.
Далеко не аксиома.
И уже писал - Майдан декабря - начала января заметно отличается от того, что было позже. Можно считать, что было 2 разных Майдана.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 00:58

  fox767676 написав:
  andrijk777 написав:Те що на нас напав сумашетший сусід це не вина Майданів, не маніпулюйте

Ну а який сусід напав на Лівію у 2011?
Чи якщо б Хусейн не напав на Іран у 1980, то тоді б в Ірані все було б добре?

Так некоректно вивчати(трактувати) історію.
Ніхто точно не знає - напав би путін якби не було майданів чи не напав би.
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 01:05

  Shaman написав:шкода персів... отак буває, допускаєш диктатуру до влади - а потім вигрібаєш по повній, й нема коли жалітися...

Бідні перси, так відгібають бідні.
Не те що українці, демократія, свобода, вже 4+ років постійного щастя.
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 01:11

  budivelnik написав:......
Недовго музика грала
Не довго фраєр танцював....
Об'єднані Арабські Емірати в один момент миттєво конфіскували більше 500 мільярдів доларів у Ірану після ракетного обстрілу своїх міст.
.....
Іран ударив по Еміратах. За даними міністерства оборони ОАЕ, з того часу Тегеран випустив по країні 414 балістичних ракет, 15 крилатих ракет і майже 1 900 дронів. Уламки збитих ракет падали на житлові квартали Дубая та Абу-Дабі, пошкоджено готель Burj Al Arab та вежі в Dubai Marina. Дубайський аеропорт — один із найбільш завантажених у світі — тимчасово припинив роботу після того, як дрон підпалив паливний резервуар на його околицях. Загинули 11 людей, поранено 178.
Відповідь Абу-Дабі виявилася несподівано прагматичною. Без судових розглядів та дипломатичних нот ОАЕ вилучили іранські активи на фантастичну суму в 530 мільярдів доларів!
Радник президента з дипломатії Анвар Гаргаш дав формальне обґрунтування: будь-яке врегулювання має включати іранські репарації та гарантії неповторення агресії.
Репарації вже отримано.
Много раз просил давать ссылки.
На приличных источниках не нашёл.
Или это взято из комментария к новости УНИАН на фейсбуке от "Валерий Магала"?
При этом сама новость диаметрально противоположная:
Конфлікт приносить Ірану мільярдні вигоди, тоді як Трамп опинився у дипломатичній пастці, пише Financial Times.
https://surl.lt/oqttpg
Повідомлення Додано: Вів 31 бер, 2026 01:12

  ЛАД написав:А восток-запад...
Восток хотел просто жить и работать. Хорошо жить. Во "второй Франции". А западу хотелось "сатисфакции" за УПА и пр. Хотелось националистической Украины. Постепенно он этого добивался. И политики этому способствовали. Восток сопротивлялся достаточно вяло, по принципу - делайте, что хотите, только нас не трогайте. В результате запад добился своего. Ну и результаты...

Не правда. Ніякого УПА і сатисфакції "захід" не хотів. Це перебільшення. Так само можна сказати що "схід" хотів російської мови.
Захід переміг бо в нього була більш-менш чітка ідея. У сходу ідеї не було. - Це головна причина.
Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 98
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 1473
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 253665
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

