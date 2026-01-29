Xenon написав:у кацапов опять обострение, они не могут захватить села в Дон.области и выкатывают всё новые и новые бредовые условия
рф заявила, що Україна має [b]2 місяці, щоб вийти з Донбасу, інакше будуть «інші умови миру»,[/b] — Зеленський
Ця новина вкупі з воєм на різних рівнях впливу на рфії (воєнкори, чиновники, блогери, аналітики тощо) про необхідність скорішого укладання мирної угоди з Україною через нестачу ресурсів для продовження війни означає те, що на кацапії вже знатно ПІДГОРАЄ (не лише нпз). Крім того, не виключено, що миротворець поставив їм якусь свою умову, наприклад, якщо не домовитесь до 4 липня, то дам зброю українцям чи ще шось не вигідне рф.
vt313 написав:............ Ну і так, щоб чесно. Конфлікт з владою 2013 - 2014, це результат компромісу 2004 -2005. Тоді Януковича & K потрібно було жорстко карати за дії під час виборів. Але пішли на компроміс.
Ну і так, щоб чесно. В 2004 фальсификации на выборах были с обеих сторон. С какой стороны больше судить не берусь. Но были. Так что "жорстко карати" надо было всех подряд.
не можна так нахабно брехати ЛАД, вавка скочить
де це в 2004 році за Ющенко було 99% чи там 98%. з явкою 90%+?
не можна так нахабно брехати, дешёвый пропагандон. Для того, чтобы говорить о фальсификациях, совсем не нужно 99%. И таких результатов не было. Для победы на выборах вполне достаточно набрать больше, чем оппонент. Результаты 1 тура: Ющенко - 39,90%; Янукович - 39,26%. Другий тур 21 листопада 2004 року: Янукович — 49,46 %; Ющенко — 46,61 %. Переголосування другого туру 26 грудня 2004 року: Ющенко — 51,99 %; Янукович — 44,20 %. Не буду обсуждать "переголосование", но если посмотреть по регионам, то результаты Януковича очень немного отличаются от 2 тура.
В 2010 во втором туре: Янукович — 48,95 %; Тимошенко — 45.47 %. Юля попробовала раскрутить историю 2004 года, но не вышло. В этот раз Запад почему-то не поддержал и она відкликала свій позов ло суду.
А по 2004 я знал людей, которые лично принимали участие в фальсификациях с обеих сторон. С какой стороны было больше фальсификаций, судить не берусь. Так что лапшу на уши можете вешать кому-нибудь другому.
Ні, доки трумп тисне на Україну, ніякої зброї і щось вигідне(чи корисне) не буде
Ющенко був не кращий за Януковича, чи Тимошенко (хробак і слабак), такий самий корупціонер, як інші
Поплавський зустрівся з експрезидентом України після обшуків у справі у привласненні бюджетних коштів
Третій президент України Віктор Ющенко завітав до Київського університету культури й мистецтв, де зустрівся з колишнім ректором закладу та співаком Михайлом Поплавським. Про це пише «Главком» із посиланням на допис Михайла Поплавського.
Трамп вопреки масштабной критике вернул США роль мирового полицейского, который с нарушившими международное законодательство не поступает как с законопослушными гражданами мира, а поступает как с нелюдями вне закона, которых можно убить и без суда, и без следствия. А путин, зачинщик третьей мировой войны, уже даже формально признан виновным в Гаагском криминальном суде (если это правда, а не 95-й квартал). Получается, что он следующий на роль жертвы нынешнего трамповского правосудия с применением новых типов вооружений.
а шо йому стукати ? За ним океан. Іран зробити сша нічого не зможе. Ну хай не виходити а по троху заморожувати участь америки. Дорога нафта це проблема єс а не сша. Та ідефіциту не буде, по такій ціні трамп, зможе продавати єс стільки скільки треба. Вважаю перехід єс на ринкові ціни на нафту позитивним.