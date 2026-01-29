Харків'янин Артемій Сурін зробив майже неможливе — вийшов на волю з в’язниці Корпусу вартових ісламської держави (КВІР), що рідко вдається комусь з іноземців. В Ірані його звинуватили у шпигунстві, за що тут карають довічним ув’язненням або й поготів смертною карою. Та для Суріна доля склалася інакше — він здобув свободу.
У 37 років він вирушив у навколосвітню подорож, про яку зняв документальний фільм, що згодом став першим українським тревел-документарі на Netflix. Іран мав стати однією з останніх зупинок у цій навколосвітці, але все пішло не за планом.
В Ірані часто затримують мандрівників, і навіть дрібна зачіпка стає приводом для звинувачення у шпигунстві. А ця стаття передбачає лише два вироки: довічне або страта. Там багато відверто абсурдних кейсів, науковці й туристи з Європи роками сидять за ґратами через селфі, де у кадр потрапила лінія електропередач.
— Розкажіть про суд.
— У коридорі я став свідком жорстокої сцени. З внутрішнього дворика завели групу ув’язнених іранців у сірих робах, в кандалах на ногах й наручниках. Коли вони піднімались на другий поверх, то перечепились через короткі ланцюги й впали. За наказом офіцеру КВІР їх лупцювали на очах у всіх. Крові було море.
Першим на суді виступив водій, потім я англійською пояснив, що подорожую і маю дозвіл на зйомку дроном. Суддя взагалі мене не слухав — скролив щось у смартфоні. Потім розписався й хлопнув печаткою. Водій мені переклав: громадянин України Артемій Сурін звинувачується у шпигунстві, суд постановив заарештувати. У мене перехопило подих. Я кричав, що я турист, але суддя наказав конвоїрам скрутити мене й вивести.
Перевіряли мої камери, ноутбуки, смартфон, акаунти в соцмережах, де переналаштували мову з української на фарсі. Раптом КВІРівець відкриває мою фотогалерею, гортає світлини й запитує: «Who is this?» [«Хто це?«] А на знімку — моя наречена Маруся. І мене понесло: я розказав йому про майбутнє весілля, що ми жили на сусідніх вулицях у Харкові, але до 38 років я не знав її. Усе підряд казав, сидячи перед монстрами, які можуть зробити з тобою що завгодно. Так важливо було, що хоча б хтось тебе слухає.
Він витримав паузу, відклав мій телефон, дістав свій і показав фото дружини й двох дітей. Я у шоці, а офіцер спокійно друкує бланк, підписує, б'є печаткою і кладе поверх рішення суду. Розвертається й каже, що у моїх діях немає нічого протизаконного і додає: «Welcome to Iran» [«Ласкаво просимо до Ірану»].
оце називається диво. але так трапляється дуже рідко... й показує - офіцер квіру може запросто відмінити рішення суду - про яке правосуддя йде мова?
Це люди середнього віку. Офіцери — ключова ланка, також є охоронці й технічний персонал. Серед інших іранців КВІРівці вирізняються — поводяться як «біла кістка». За понад 40 років Іран виховав розумну й жорстоку еліту: освічені, знають декілька мов, психологічно треновані. Й водночас фанатичні. Це небезпечна суміш. Система надзвичайно потужна: навіть убивство керівництва не паралізує структуру. Афганські таліби чи лівійські повстанці — діти порівняно з ними.
це вже більше на СС схоже
Після звільнення я зателефонував у посольство. Наші дипломати дуже здивувалися, ніхто не вірив, що таке можливо. До Тегерана автобусом їхати заборонили, наказали знайти безпечне місце, сховати документи й чекати. Щогодини я мав надсилати sms чи голосове повідомлення, що все гаразд. У хостелі я довго розглядав себе у дзеркалі, адже сильно схуд.
Дипломати приїхали вранці, ми ретельно перевірили речі й мерщій поїхали.
У Тегерані, коли заїхали у двір посольства, весь персонал зустрів нас оплесками. Залишатися в Ірані було небезпечно: матеріали справи могли дійти до начальників КВІР. Наступного ранку ми сіли в мікроавтобус із дипномерами й поїхали до Астари в Азербайджані. Пам’ятаю, як упав на азербайджанську землю — хронічний стрес підкосив ноги.
до речі, оце приклад - якщо рекомендують не їхати, ну не треба долю випробувати, не завжди так щастить... ще й купа людей залучена, щоб виправити ситуацію...
машинка "Москва" коштувала 135руб. В КДБ реєструвались (та здавались на свята у спец кімнату) професійні (6 копій), а маленькі "домашні" не треба. "Москва" була у продажу, а ось ГДРівську треба було по блату доставати. Ця машинка не зовсім хабар, я друкував для її класа усіякі матеріали, навчився 2ма пальцями, й це мені дуже допомогло у армії - мало хто вмів, сразу в штаб.
у цього хлопця не всі дома... в наш час і навіть 20 років тому подорожувати у небезпечні країни за ради чого? відосік у ютуб викласти
років 30 тому мене проінструктували, що фотографувати в Африці (тим більше людей) дуже небезпечно (або вб'ють відразу, або залетиш у тюрму на років 30 за шпигунство -як людина не чорношкіра, то до неї ненависть і агресія -вже будучи капітаном, десь у 2005р поїхав з агентом до лікаря(під час швартовки вітром у око сери надуло, стався опік ока)-дорогою через місто хотів зробити пару фоток з авто через скло проїздом -хлопці побачили, що фотографую , почали волати і кидатись на авто -агент перелякався, каже не роби фото, як мінімум розтрощать автівку і скалічать...
якщо порахувати, то безпечних країн у десять раз менше, ніж навпаки можна легко загинути в арабському Марселі, чи отримати кулю в Кливленді, Балтіморі, Детройті
Не треба робити висновки по разовій акції. Якби їх як в Україні в перший місяць гинуло щодня сотні на землі піхотинців, так ще кілька пілотів , то чи були б отакі ресурси для демонстративного порятунку . Але поки що вони собі так можуть дозволити.
