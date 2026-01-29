Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 19:06

  Hotab написав:ЛАД
практически все, кто за продолжение войны, сидят в глубоком тылу и в армию даже не собираются.


Саша з усіх форумчан хто зараз в ЗСУ мабуть найбільш бойовий. Він не хоче позорних перемовин де треба зливати все , за що 4 роки гинули

Крім того, він і бачить, і розуміє, що в ЗСУ вже є можливість перемагати технологічно. (Ми говорили тут ще у 2022-23рр, що мясом перемогти ми не зможемо, лише технологічно і що на це піде певний час, бо власна зброя не виробляється миттєво). Сьогодні у новинах промайнула цифра "1 млрд дол. за тиждень" - це збитки, які отримала рф лише від атак на нпз. А скільки ще до них додати, якщо за той самий тиждень покращилися заводи "Тольяттікаучук" та "КуйбишевАзот", туди ж затонувший сухогруз з пшеницею в Азовському морі, туди ж літаки Ан-26 і Су-30, РЛС і шо там ще було у списку.. Такі тепер тижні на рф, суворі. :wink: Проста кацапня і воєнкори, і деякі політики-бізнесмени виють у соцмережах, що треба закінчувати "сво", поки не стало гірше, але хто ж їх слухає.
fler
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 19:08

  pesikot написав:
У Украины нет карт ... ))


Тоді, - мізер в темну...
vt313
 
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 19:10

Саме так. Зараз карти є.
І є обережний оптимізм, що саме кацапи почнуть просити перемовини, а не як зараз: «для начала выведите войска с Донбаса, а потом начнем переговоры».
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 19:56

Schmit
Ще пару тижнів тому ви носили відосики з крикливими назвами «глибокий прорив!» , «оці міста впадуть найближчим часом» , «фронт прорвано, про що нам мовчать генерали» та інше інфосміття.
Щось трапилось? Вже «ніхто нікого не може перемогти»?
Hotab
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 20:00

Завтра він пройдеться по інфо-помийкам і видасть «фронт прорвано» ... )
pesikot
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 20:55

Вы правы, хотел это отметить.
Он единственный из армейцев, кто считает, что войну надо продолжать. И уверен, что мы можем победить. Причём не рассчитывает на сильно фантастические варианты.
Возможно, это связано с тем, что он дронщик.
С одной стороны, условия всё-таки другие, с другой стороны, он видит уничтоженные объекты врага и видит их часто (если не ежедневно). Соответственно, другое настроение.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 21:04

  Xenon написав:
  ЛАД написав:----------------------------
Xenon
:mrgreen: :shock:
Трамп:

Мы отправили некоторое количество оружия; оно должно было попасть к народу Ирана. Знаете, что произошло? Те, через кого мы его отправляли, оставили его себе.

Я очень недоволен определенной группой людей, и они за это дорого заплатят.
--------------------------------
Как почти всегда, вы ссылок не даёте.

специально для Вас ))
https://youtu.be/LUF1EL7qInw

правда там прямая речь, НО можете включить перевод субтитров

Спасибо.
Но можно это делать сразу, без дополнительных просьб.
Интересно, что это за "группы людей" и что за такое "красивое оружие", которое они не захотели отдать?
Хотя Трампу и сочинить недолго.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 21:07

  Дюрі-бачі написав:
  ЛАД написав:- чем вас так пугает Білорусь 2.0?

недостатність зовнішнього фінансування, без якого в нас жодних перспектив вийти на рівень життя хоча б Польщі.
.........
Думаю, до войны мы могли бы при разумной политике обойтись и без зовнішнього фінансування.
И я не убеждён, что оно будет после войны. По крайней мере, в достаточных количествах.
ЛАД
Повідомлення Додано: Пон 06 кві, 2026 21:13

В черговий раз для тих в кого у їх проблемах винуватий ХТОСЬ, а раз так - то цей ХТОСЬ зобовязаний ці проблеми вирішити
1 Чарівної палички -не існує
2 Як тільки дюра-бачі ДОВЕДЕ що з ним можна працювати і запросивши його керувати якимось проектом який буде кимось фінансувати - то фінансис ОТРИМАЄ дохід..
Тоді відбою не буде, на заході валом вільного капіталу..
От тільки проблема для совків і фантазерів
Ні першому, ні другому - грошей не дадуть.
budivelnik
Як вірно зображати на мапах Кримський п-ів

flyman
Схожі теми
