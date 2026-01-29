Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 15:01

БТС про сабж

  fler написав:
  Hotab написав:ЛАД
практически все, кто за продолжение войны, сидят в глубоком тылу и в армию даже не собираются.


Саша з усіх форумчан хто зараз в ЗСУ мабуть найбільш бойовий. Він не хоче позорних перемовин де треба зливати все , за що 4 роки гинули

Крім того, він і бачить, і розуміє, що в ЗСУ вже є можливість перемагати технологічно. (Ми говорили тут ще у 2022-23рр, що мясом перемогти ми не зможемо, лише технологічно і що на це піде певний час, бо власна зброя не виробляється миттєво). Сьогодні у новинах промайнула цифра "1 млрд дол. за тиждень" - це збитки, які отримала рф лише від атак на нпз. А скільки ще до них додати, якщо за той самий тиждень покращилися заводи "Тольяттікаучук" та "КуйбишевАзот", туди ж затонувший сухогруз з пшеницею в Азовському морі, туди ж літаки Ан-26 і Су-30, РЛС і шо там ще було у списку.. Такі тепер тижні на рф, суворі. :wink: Проста кацапня і воєнкори, і деякі політики-бізнесмени виють у соцмережах, що треба закінчувати "сво", поки не стало гірше, але хто ж їх слухає.

БТС про сабж
flyman
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 15:32

А як же ж піс діл до 20-00 сьогодні?

США та Ізраїль завдали ударів по військових об'єктах на іранському острові Харг (Харк). Метою удару були системи ППО, а не нафтові об’єкти. На острові Харг також були атаковані бункери та склади боєприпасів. ВПС США розпочали удари по аеропортах Ірану.
fler
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 16:18

  Бетон написав:На 20 машин в потоке одна ментовская. Их просто сотни, возможно, тысячи. Нет момента в передвижении, чтобы не ехала люстра в поле зрения. Это давит на психику, вызывает тревогу, смешанную с презрением.

Что же ты такий переляканий ?
  Бетон написав:Как и ожидалось, ДБР не видит ничего страшного в моём избиении и воровстве))

Потому что, воровства не было, а избиения ты не задокументировал )
  Бетон написав:Постепенно неумолимо кара настигнет тебя, мусор

У тебя от полицейской люстры паника наступает )
pesikot
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 16:21

Re: Напад росії і білорусі на Україну

багато картинок
https://en.wikipedia.org/wiki/Operation_Dominic

Дімону триндець
fox767676
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 16:39

щодо сіл, тут недавно згадували

  Xenon написав:
військова омбудсманка Решетилова заявила: «Тим, хто тікає від служби уже не один рік, нові рішення по мобілізації не сподобаються. Але без цього ніяк. Не можна паразитувати на одних і тих самих людях, їхній ресурс теж закінчується».

марафон, не іпсо:
flyman
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 16:41

  Xenon написав:
❗️ Близько 2 млн ухилянтів знімуть із розшуку, але для них запровадять жорсткі обмеження, — нардеп Давид Арахамія

Головна мета — зменшити випадки насильства проти ТЦК та перевести частину їхніх функцій на технічний рівень, щоб знизити корупційні ризики.

Для ухилянтів передбачені нові примусові заходи, блокування рахунків наразі не застосовуватимуть.

Повна презентація реформи очікується до кінця місяця.

Цікаво, що в них мобресурс 2 млн, і ухилянтів 2 млн. Про 10 млн. мобресурсу вже мовчать.
BIGor
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 16:45

Официальный представитель, говоривший с Reuters на условиях анонимности, описал по меньшей мере некоторые из ударов как нанесенные по объектам, которые уже подвергались нападениям ранее, и заявил, что атака произошла рано утром во вторник.
Вэнс, выступая отдельно в Будапеште, заявил, что удары не являются изменением стратегии США, и администрация Трампа уверена, что сможет добиться ответа от Ирана к 20:00 (00:01 среды по Гринвичу) в ходе переговоров по прекращению конфликта. Президент США Дональд Трамп требует от Ирана отказаться от ядерного оружия и вновь открыть Ормузский пролив, важнейший транспортный путь для переброски нефти.
«Мы собирались нанести удары по некоторым военным целям на острове Харг, и я считаю, что нам это удалось», — сказал Вэнс.
«Мы не будем наносить удары по энергетическим и инфраструктурным целям, пока иранцы либо не представят предложение, которое мы сможем поддержать, либо не сделают никакого предложения», — добавил он. «Я не думаю, что новости на острове Харг... свидетельствуют об изменении стратегии или каких-либо изменениях со стороны президента Соединенных Штатов».
https://www.reuters.com/world/middle-east/us-hits-military-targets-kharg-island-us-official-tells-reuters-2026-04-07/
«Сегодня ночью погибнет целая цивилизация, и её уже никогда не возродят. Я не хочу, чтобы это произошло, но, вероятно, так и случится», — написал Трамп на своём сайте Truth Social.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/iran-defiant-eve-trumps-ceasefire-deadline-2026-04-07/.
Очень "демократичное" заявление.
Там же:
Брайан Финукейн, бывший юридический советник Госдепартамента США, а ныне сотрудник Международной кризисной группы, заявил, что высказывания Трампа «вполне могут быть истолкованы как угроза совершения геноцида» в соответствии с американским и международным правом.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 17:03

Сразу после угроз Трампа «уничтожить цивилизацию» Иран остановил любые переговорыс США. - NYT

По данным трех высокопоставленных иранских официальных лиц, Иран прекратил переговоры с США, проинформировав Пакистан о том, что он больше не будет участвовать в обсуждении прекращения огня.
Xenon
 
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 17:04

И реакция Тегерана:
Если США выполнят угрозу Трампа нанести удар по иранской энергосистеме, Тегеран погрузит в темноту государства Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, добавил источник, и эта угроза была передана Вашингтону через Катар.
Ранее другой высокопоставленный иранский источник сообщил агентству Reuters, что Тегеран отклонил предложение посредников о временном прекращении огня.
Переговоры о прочном мире могут начаться только после того, как США и Израиль прекратят бомбардировки, гарантируют, что они не возобновятся, и предложат компенсацию за ущерб, заявил иранский источник, добавив, что любое урегулирование должно оставить Иран под контролем пролива, при этом будет взиматься плата за транзит.
......Иран ответил на ночную атаку на крупный нефтехимический завод ударом по огромному нефтеперерабатывающему предприятию Саудовской Аравии в Джубайле , где западные нефтяные компании реализуют многомиллиардные проекты. На видео, подтвержденном агентством Reuters, видны дым и пламя.
В заявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана говорится, что Тегеран «на долгие годы лишит Америку и ее союзников в регионе нефти и газа».
«До сегодняшнего дня мы проявляли большую сдержанность ради добрососедских отношений и обдуманно выбирали цели для ответных мер», — говорилось в документе. «Но все эти ограничения с тех пор были сняты».
Иранцы надеялись, что угрозу эскалации удастся предотвратить.
«Надеюсь, это очередной блеф со стороны Трампа», — сказал агентству Reuters по телефону 37-летний Шима из города Исфахан в центре страны.


Среди сообщений о нападениях внутри Ирана были атаки на железнодорожные мосты, автомобильный мост, нефтехимический завод и аэропорт. В некоторых районах Караджа к западу от Тегерана в результате удара по линиям электропередачи и подстанции было отключено электричество. Израиль предупредил иранцев в сообщении на персидском языке в социальных сетях, что любой, кто находится вблизи железных дорог, подвергается опасности.
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/iran-defiant-eve-trumps-ceasefire-deadline-2026-04-07/
Выделения везде мои.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 07 кві, 2026 17:08

  Letusrock написав:
  Damien написав:
  buratinyo написав:... И мне кажется, что Трамп в своих актерских данных очень превосходит нашего Зеленского.....

Как после авиакатастроф делаются соответствующие выводы и принимаются меры, чтоб такого больше не произошло, так и здесь - после окончания правлений Трампа и Зеленского просто обязаны принять меры, чтоб такие/аналогичные персонажи не могли оказаться у власти вновь

А потім свідки останньої верби виберуть наступним президентом трьох-голового змія Карась-Притула-АлінаМерседес. Причому вони виграють у другому турі від пса Патрона (якому віддасть свої голоси шлемоносець Гераскевич)

маємо надію, що на той час твого духу в Україні не буде ;)
Shaman
