Если США выполнят угрозу Трампа нанести удар по иранской энергосистеме, Тегеран погрузит в темноту государства Персидского залива, включая Саудовскую Аравию, добавил источник, и эта угроза была передана Вашингтону через Катар.

Ранее другой высокопоставленный иранский источник сообщил агентству Reuters, что Тегеран отклонил предложение посредников о временном прекращении огня.

Переговоры о прочном мире могут начаться только после того, как США и Израиль прекратят бомбардировки, гарантируют, что они не возобновятся, и предложат компенсацию за ущерб, заявил иранский источник, добавив, что любое урегулирование должно оставить Иран под контролем пролива, при этом будет взиматься плата за транзит.

......Иран ответил на ночную атаку на крупный нефтехимический завод ударом по огромному нефтеперерабатывающему предприятию Саудовской Аравии в Джубайле , где западные нефтяные компании реализуют многомиллиардные проекты. На видео, подтвержденном агентством Reuters, видны дым и пламя.

В заявлении Корпуса стражей исламской революции Ирана говорится, что Тегеран «на долгие годы лишит Америку и ее союзников в регионе нефти и газа».

«До сегодняшнего дня мы проявляли большую сдержанность ради добрососедских отношений и обдуманно выбирали цели для ответных мер», — говорилось в документе. «Но все эти ограничения с тех пор были сняты».

Иранцы надеялись, что угрозу эскалации удастся предотвратить.

«Надеюсь, это очередной блеф со стороны Трампа», — сказал агентству Reuters по телефону 37-летний Шима из города Исфахан в центре страны.