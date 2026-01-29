Вице-президент Джей Ди Вэнс отправился в Будапешт, чтобы раскритиковать Европейский союз за якобы вмешательство в выборы в Венгрии. Затем, за несколько дней до решающих выборов, он поддержал Виктора Орбана как образец лидерства для континента.



Выступая во вторник вместе с премьер-министром Венгрии, Вэнс заявил, что «вмешательство со стороны брюссельской бюрократии поистине позорно». Он не предоставил никаких доказательств своих утверждений. Ни один лидер ЕС не проводил предвыборную кампанию вместе с венгерской оппозицией в Будапеште.



«Я видел человека, который яростно отстаивает интересы Венгрии», — сказал Вэнс об Орбане в первый день двухдневного визита перед выборами в воскресенье. «Я здесь, чтобы помочь ему в этой избирательной кампании».



Позже, присутствуя на закрытом предвыборном митинге вместе с Орбаном, Вэнс вызвал Дональда Трампа с трибуны, поднеся выступающего к микрофону, чтобы президент США мог сказать толпе: «Я люблю Венгрию, и я люблю этого Виктора».



Вице-президент подтвердил свою позицию, призвав венгерских избирателей «прийти на избирательные участки и поддержать Виктора Орбана».



Этот визит вписывается в тенденцию к усилению интервенционизма в Белом доме при Трампе, который поддержал премьер-министра Японии Санаэ Такаичи на досрочных выборах в феврале и оказал финансовую помощь президенту Аргентины Хавьеру Милеи в размере 20 миллиардов долларов. Трамп также силой сместил лидера Венесуэлы, а его продолжающаяся бомбардировка Ирана привела к уничтожению руководства Тегерана.

..........

Выступая во вторник на панельной дискуссии в боснийском городе Баня-Лука, Дональд Трамп-младший заявил: «Орбан был настоящим борцом за западные ценности». Сын президента США призвал венгров сделать «все возможное, выйти и проголосовать» за человека, которого он назвал своим другом.

..........

Если отбросить геополитические аспекты, опросы показывают растущее недовольство среди венгров вялой экономикой, кризисом стоимости жизни, обветшалыми социальными службами и обвинениями в повсеместной коррупции среди нового класса сверхбогатых, имеющих политические связи с партией Орбана.