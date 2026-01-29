Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 23:50

  candle645 написав:Але в наведеній статті, і навіть в її заголовку "Працівник ТЦК шантажував" - йдеться саме про шантаж, а зовсім не про те що жертва злочину комусь дала хабаря.

Я, конечно, сильно придираюсь, но меня в статье смутил один момент:
Як встановило досудове слідство, у грудні минулого року підозрювані безпідставно внесли до інформаційної системи «Оберіг» дані про нібито неявку студента за викликом до ТЦК, попри те, що він мав законне право на відстрочку від призову.

Возникает вопрос, была ли оформлена должным образом отсрочка? Многие попадаются на том, что считают, что вхождение в группу отсрачиваемых даёт отсрочку автоматически. А это не так. Котируется только отсрочка, а не право на ее получение.
Более того, даже наличие отсрочки не избавляет от обязанности являться в ТЦК по повестке.
Т.о. Я не могу исключить переквалификации дела с шантажа на взяточничество.
Впрочем, оправдания взяточничеству я тоже не нахожу. ур** остаются ур**.
Повідомлення Додано: Сер 08 кві, 2026 23:57

  candle645 написав:Працівник ТЦК шантажував студента фальшивкою про розшук
В одному з районних ТЦК та СП міста Миколаєва викрили військовослужбовця та його спільника, які шантажували студента одного з вишів фальшивим повідомленням про розшук. При цьому вони обіцяли вирішити «проблему» за 500 доларів США.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора.

Як встановило досудове слідство, у грудні минулого року підозрювані безпідставно внесли до інформаційної системи «Оберіг» дані про нібито неявку студента за викликом до ТЦК, попри те, що він мав законне право на відстрочку від призову.


Але звісно все це ІПСО від Телемарафону...

Так, це відбувається на рівні держави. По-перше, не існує жодного "розшуку ТЦК", але представники держави дозволяють собі про це говорити і оголошувати громадян "у розшук". По-друге, точно й невідомо скільки сотен тисяч чи мільйонів чоловіків жодних повісток і не отримували, але все одно знаходяться "у розшуку", і держава шантажує їх штрафами, блокуванням рахунків і т.д. По-третє, ці "розшуки" ніхто не скасовує автоматично через 90 днів, коли спливає термін давності начебто адміністративного порушення (хоча і повинні), і чоловікам доводиться звертатися до суду.

Хтось дуже вдало вигадав цю схему з "розшуком". Звучить суворо, начебто людина щось порушила; як і з "ухилянтами", коли кожен сам вигадує що це слово означає, а в законі взагалі про це згадки немає.
Повідомлення Додано: Чет 09 кві, 2026 00:51

  Shaman написав:...........
на поточний момент, після всього того, що ми зараз знаємо. а саме повний безпредел влади з українськими інкасаторами, й спроби якось викрутитися. коли виявляться керівники Угорщини на підтанцовці в Раші - то це офіційна позиція цих діячів, а після виборів все це взагалі може бути кваліфіковане, як перевищення повноважень в кращому випадку.
Что будет поле выборов, будет видно.
Ничего нового о тех событиях мы не узнали. Или у вас есть какие-то новые доказательства, опровергающие венгерские обвинения?
Я не думаю, что там действительно были какие-то левые дела с нашей стороны, но и доказательств, что венгерские обвинения лживы, у меня нет.
Если у вас есть, приведите.

які дуже схоже добре обізнані, як саме підкупають чиновників. звідки такі пізнання? може вони ще й знають, скільки коштують прем'єр-міністр та міністр МЗС? ;)
Может, и так.
Но, во-первых, это проблемы венгров. Пусть они ими и занимаются.
Во-вторых, доказательств у вас нет. А, значит, и говорить не о чем.
