RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17457174581745917460
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 09:39

  BIGor написав:
  Shaman написав:чому вони не хочуть захищати ваше майно, мають такий обов'язок за законом. тому спочатку нехай ухилянти дадуть відповідь - а я не ухилянт.
Тобто мають воювати люди які без блата і не змогли зробити інвалідність як ви?
Тобто ви можете накинути лайна на вентилятор і звинуватити когось в корупції не маючи жодних доказів що ваш накид-вірний..
А я не можу спитати Вас чому ви ухилянт (бо у Вас відсутнє бронювання чи будь-яка інша підстава для того щоб ви могли не йти воювати)

Чи не здається що це труси хрестик?
Може тихенько не відсвічуйте якщо самі в лайні....?
Востаннє редагувалось budivelnik в Чет 16 кві, 2026 09:42, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28435
З нами з: 15.01.09
Подякував: 300 раз.
Подякували: 3015 раз.
 
Профіль
 
1
1
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 09:42

  Shaman написав:ЛАД
вопрос о том, когда человек собирается с оружием в руках штурмовать Покровск, видимо, считается то ли хамством, то ли оскорблением. Во всяком случае, 2 поста у меня вчера были удалены за этот вопрос

в черговий раз показуєтет свою дворушність? так, питання, як ви його задаєте - це хамство та накид. не образа, на що там ображатися?..

я вас теж питаю ввічливо - як швидко підготуєте документи на другу пенсію? чи вже готові? я ж не питаю, чи будете оформлювати... й ви ж не будете зустрічати "асвабадителей" червоно-чорним чи блакитно-жовтим прапором? тому я питаю - це буде триколір чи червоний? :lol:

а з приводу запитання, коли я буду воювати (це від людини яка начебто нікого не відправляє на фронт ;) ). ви спочатку в своїх однодумців спитайте - чому вони порушили закон, чого втекли за кордон? або в закарпатських - чому вони не хочуть захищати ваше майно, мають такий обов'язок за законом. тому спочатку нехай ухилянти дадуть відповідь - а я не ухилянт. 8)
Вопрос о том, когда человек пойдёт на фронт, это не обвинение в держзраді.
А вопрос о 2-й пенсии и флаге это обвинение в держзраді или, пусть даже сформулируем чуть мягче, в нетерпеливом ожидании и желании оккупации.
Разницу не видите, ума не хватает?
У меня здесь практически нет однодумців, но вы на сегодня точно такой же ухилянт, как и все, о ком вы пишете. Ничем не отличаетесь, разве что ура-патриотическими речами. Без "не обычного экономиста" Ахметов во время войны вполне обойдётся.
А я до войны жил вполне нормально и мне не нужна была никакая "2-я пенсия". Я потерял, конечно меньше, чем ВПЛ, но тоже очень много.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39816
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 09:55

  ЛАД написав:По поводу чат-ботов и доверия к ним.
Основные выводы от Bloomberg AI
- Согласно новому исследованию, чат-боты, работающие на основе искусственного интеллекта, примерно в половине случаев дают пользователям проблематичные медицинские советы.
- Чат-боты показали сравнительно лучшие результаты при обработке закрытых вопросов и вопросов, связанных с вакцинами и раком, и худшие — при обработке открытых вопросов и в таких областях, как стволовые клетки и питание.
- Исследование подчеркивает растущую обеспокоенность по поводу того, как люди используют платформы генеративного искусственного интеллекта, которые не имеют лицензии на предоставление медицинских консультаций и не обладают клинической компетентностью для постановки диагнозов.
.......Исследователи из США, Канады и Великобритании оценили пять популярных платформ — ChatGPT, Gemini, Meta AI, Grok и DeepSeek — задав каждой из них 10 вопросов по пяти категориям, связанным со здоровьем. Согласно результатам исследования , опубликованным на этой неделе в медицинском журнале BMJ Open, из общего числа ответов около 50% были признаны проблематичными, в том числе почти 20% — крайне проблематичными.
.........Ответы часто давались уверенно и без сомнений, хотя ни один чат-бот не выдал полностью полный и точный список литературы в ответ на какой-либо запрос, заявили исследователи. Было всего два отказа ответить на вопрос, оба от Meta AI.
https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-04-14/ai-chatbots-give-misleading-medical-advice-50-of-the-time-study-finds?embedded-checkout=true
Из личного опыта.
Просил chatgpt найти видео и выдать текст.
Сначала он просто дал неверную ссылку. Я нашёл сам и дал ему адрес. Он несколько раз задавал мне уточняющие вопросы и "уверенно и без сомнений" выдавал мне совершенно неверные тексты.
Закончилось его признанием: "Ты прав по сути претензии: в предыдущих ответах я не имел проверенной транскрипции аудио, но при этом оформлял текст как цитату. Это недопустимо — выглядит как точная передача, хотя фактически это было догадочное восстановление, и оно привело к искажению. Извиняюсь за это." После этого: "Теперь честно о возможностях" и признался, что он не может выполнить задание.

Ок. І нехай тепер иследователи зададуть аналогічні питання українським лікарям "10 вопросов по пяти категориям, связанным со здоровьем". Я думаю від відповідей зів'януть вуха. Не розумію що означає у них слово "проблематичными", але думаю українські лікарі точно наберуть 80-90% "проблематичности".
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7662
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 09:59

  flyman написав:
  ЛАД написав:Да о 60 млрд. там нет.
Там есть о 4,1 млрд. долл. и о 120 000 беспилотников.
Но это официальное заявление Министра обороны Великобритании Джона Хили, а не непонятно откуда появившееся ваше сообщение о 60 млрд. fler тут тоже много чего обещала.

Соскін розказував, що мова окремо нашкребти тих 60 воєнних витрат двосторонньому форматі партнерів щоб фортеця стояла
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2026/04/15/8030292/
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обещает, что государства-члены Альянса в течение 2026 года предоставят Украине военную поддержку на сумму 60 млрд долларов.

Источник: заявление Рютте в начале заседания "Рамштайна" 15 апреля в Берлине, передает "Европейская правда"
Спасибо. Теперь понятно, откуда ноги растут.
Но в первоисточнике https://www.eurointegration.com.ua/news/2026/04/15/7235526/ ещё много обіцянок и пропозицій. Посмотрим, что получится реально.
Кстати, точно не помню, те 90 млрд. не на 3 года?
И ещё, кстати, о донатах. Я когда-то предлагал сравнить суммы, которые тратит государство с суммами донатов. Можно сравнить и цифры западной помощи. Боюсь, что на этом фоне цифры донатов будут выглядеть... очень скромно.
Помню, например, "народный спутник". Наверное, ЗСУ получает с него какую-то полезную информацию. Но он только один. И когда США перестали или пригрозили не давать развединформацию со своих спутников, то это было серьёзной угрозой.
Мне почему-то порой кажется, что донаты это больше для очистки совести и самооправдания тех, кто в тылу. Возможно, ошибаюсь. Конечно, даже небольшая помощь лишней не бывает.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 39816
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 10:06

budivelnik ти теж інвалід як і Шаман? Чи заніс в ТЦК річний запас алкоголю щоб вони тебе відпустили?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10630
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1511 раз.
Подякували: 1930 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 10:09

  BIGor написав:budivelnik ти теж інвалід як і Шаман? Чи заніс в ТЦК річний запас алкоголю щоб вони тебе відпустили?

Він для себе вирішив що він і його сини важливіші в тилу
  Shaman написав:або в закарпатських - чому вони не хочуть захищати ваше майно, мають такий обов'язок за законом. тому спочатку нехай ухилянти дадуть відповідь - а я не ухилянт.

Тобто ти з Харкова втік, відстрочку намутив а твоє майно має приїхати хтось з Ужгороду захищати? Потужно
Letusrock
 
Повідомлень: 3105
З нами з: 03.05.22
Подякував: 16 раз.
Подякували: 13 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 10:12

  Shaman написав: я не ухилянт. 8)

Ти ухилянт.
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7662
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 287 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 10:18

И возвращаясь к недавнему спору "повод может быть только один":
Кремль планує ухвалення документа, який дозволить Путіну вводити війська в інші країни для "захисту росіян", яких переслідують іноземні суди або трибунали, повідомили у ЦПД РНБО.

ТЕОРЕМА опровергнута? :roll:
_hunter
 
Повідомлень: 11883
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 494 раз.
 
Профіль
 
2
  #<1 ... 17457174581745917460
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11273)
16.04.2026 08:56
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.