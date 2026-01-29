Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 10:45

  Letusrock написав:
  Shaman написав:або в закарпатських - чому вони не хочуть захищати ваше майно, мають такий обов'язок за законом. тому спочатку нехай ухилянти дадуть відповідь - а я не ухилянт.

Тобто ти з Харкова втік, відстрочку намутив а твоє майно має приїхати хтось з Ужгороду захищати? Потужно

ти нікого й нічого захистити не зможеш. але питання, чого ти так ГОЛОСНО це доводиш? 8)
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 10:48

Кілька ударів ракетами та дронами: в Одесі внаслідок нічної атаки РФ загинули дев’ять людей, 23 — постраждали

як тут дехто питає - й чого США такі дурні, чого не тероризують населення Ірану?..
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 10:50

  ЛАД написав:
  Shaman написав:
  ЛАД написав:Коррупция, к сожалению, не единственная проблема.

є купа технічних проблем... а які ще принципові проблеми є для вступу в ЄС? певна частина населення ще з радянськими ватними поглядами - їх не так багато...
Далеко не все проблемы "технічні".
А "певна частина населення ще з радянськими ватними поглядами" это вообще не проблема.
Во-первых, как вы сами правильно пишете, "їх не так багато". Во-вторых среди экономически активного населения через 35 лет их вообще практически нет, т.к. они фактически не жили в СССР, а если и остались какие-то детские воспоминания, то только о последних годах Союза периода развала. Проблемой это является только для вас и будивельника. Да, ещё для prodigy.
Подозреваю, что национал-радикалы представляют для ЕС гораздо бОльшую проблему. Получить ещё одну орбановскую Венгрию им вряд ли хочется.

й? жодної проблеми не вказали - тобто бачимо, що корупція - це головна проблема для вступу. а ні, забув популізм. в ЄС енергоносії дешевше собіварті населенню не продають. проблем дві - корупція та популізм. в Польщі останнього не було, було важко при переході, але без популізму...
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 10:52

  барабашов написав:

спасібо.
Ми марахфон з утра вже подивилися
Навіщо його тут пафосно дублювати?

щоб нагадувати деяким упитим тілам, що в країні війна. тут ніякого пафосу немає, такі трагедії в Україні майже щодня. але не кожен день так багато загиблих..
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 11:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Эх. Всио как обычно и все на месте. Давно не заглядывал, но общая риторика на ветке все та же)))

Песикот - признаю. Ты был прав. Война еще будет длиться, никому из можновладцив завершение не нужно.
dimo_0n
 
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 11:35

9% кластерів

  Shaman написав:
  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Коррупция, к сожалению, не единственная проблема.

Звичайно не єдина. Але її вирішити неймовірно важно. Якщо за 35 років не вирішили, навіть під час війни не вирішили то напевно і не вирішимо.

логіка аля номерного - якщо за попередні 35 років не вирішили, то й потім не вирішимо. хибна логіка.

а хто її вирішував, цю проблему? чи багато форумчан навпаки, вирішували свої питання? де б вони були, якби під час війни не було б корупції - може значно більше людей було б в ЗСУ?..

9% кластерів
flyman
не буде на складах

  _hunter написав:
  flyman написав:
  ЛАД написав:Да о 60 млрд. там нет.
Там есть о 4,1 млрд. долл. и о 120 000 беспилотников.
Но это официальное заявление Министра обороны Великобритании Джона Хили, а не непонятно откуда появившееся ваше сообщение о 60 млрд. fler тут тоже много чего обещала.

Соскін розказував, що мова окремо нашкребти тих 60 воєнних витрат двосторонньому форматі партнерів щоб фортеця стояла
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2026/04/15/8030292/
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте обещает, что государства-члены Альянса в течение 2026 года предоставят Украине военную поддержку на сумму 60 млрд долларов.

Источник: заявление Рютте в начале заседания "Рамштайна" 15 апреля в Берлине, передает "Европейская правда"

Но тут вопрос: "что такое военная поддержка на сумму"? - Штаты, например, разрешат свои Патриоты перепродавать?

може дозволять, але їх може не бути на складах
flyman
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 12:17

  Shaman написав:
  ЛАД написав:
  Shaman написав:.............
є купа технічних проблем... а які ще принципові проблеми є для вступу в ЄС? певна частина населення ще з радянськими ватними поглядами - їх не так багато...
Далеко не все проблемы "технічні".
А "певна частина населення ще з радянськими ватними поглядами" это вообще не проблема.
Во-первых, как вы сами правильно пишете, "їх не так багато". Во-вторых среди экономически активного населения через 35 лет их вообще практически нет, т.к. они фактически не жили в СССР, а если и остались какие-то детские воспоминания, то только о последних годах Союза периода развала. Проблемой это является только для вас и будивельника. Да, ещё для prodigy.
Подозреваю, что национал-радикалы представляют для ЕС гораздо бОльшую проблему. Получить ещё одну орбановскую Венгрию им вряд ли хочется.

й? жодної проблеми не вказали - тобто бачимо, що корупція - це головна проблема для вступу. а ні, забув популізм. в ЄС енергоносії дешевше собіварті населенню не продають. проблем дві - корупція та популізм. в Польщі останнього не було, було важко при переході, але без популізму...
Одну указал.
Но вы сделали вид, что не увидели.
В 90-е у нас было, возможно, важче, чем в Польше. И продолжалось дольше.
Но вот результаты...
Предлагаете сейчас "без популізму" поднять цены для населения на енергоносії до уровня Германии? Раза в 2-3? И "без популізму" заморозить зимой бОльшую часть пенсов, а за компанию значительную часть работающих с низкими доходами?
Заодно поднять до европейских цены на продукты питания. Чтобы "без популізму" добить голодом тех, кто не вымерзнет?
Вы, как экономист, лучше предложили бы, как сделать всё это "без популізму". Потому что социал-фашист у нас есть, сам с этим когда-то соглашался. Так что эта ниша уже занята.
И было бы интересно узнать, почему вы решили, что у нас для населения "енергоносії дешевше собівартості". Нет, конечно, если оплачивать ээ производителям по "зелёному тарифу" в разы дороже, чем ээ от АЭС и ГЭС, то, может, и дороже выйдет. Но чатжпт даёт цифры себестоимости для всех видов ээ, кроме ТЭС, ниже цены для населения и достаточно заметно ниже. Если у вас есть другие данные, пожалуйста, приведите.
Чат мне дал следующие цифры для полной себестоимости (LCOE - с учётом строительства, кредитов, амортизации):
АЭС - ~1.5–2.5 грн/кВт·ч;
ГЭС - ~1.5–3.0 грн/кВт·ч;
ТЭС - ~3–8 грн/кВт·ч;
СЭС - ~1.8–3.5 грн/кВт·ч.
Есть ещё полная системная стоимость (LCOE + балансировка + резерв + сети). Согласно чатжпт она равна для
АЭС - ≈ 1.7 – 3.0 грн/кВт·ч;
ГЭС - ≈ 2.0 – 4.0 грн/кВт·ч;
ТЭС - ≈ 4.0 – 9.0 грн/кВт·ч;
СЭС - ≈ 3.5 – 7.0 грн/кВт·ч.
Учитывая, что доля ТЭС у нас низкая, даже полная системная стоимость трёх основных источников ээ (без СЭС) будет ниже цены для населения. И если её и надо поднимать, то ненамного.
ЛАД
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 12:25

  Shaman написав:
  BIGor написав:
  Shaman написав:чому вони не хочуть захищати ваше майно, мають такий обов'язок за законом. тому спочатку нехай ухилянти дадуть відповідь - а я не ухилянт.

Тобто мають воювати люди які без блата і не змогли зробити інвалідність як ви?

як завжди неправий ;) сиди на своїй гілці Еміграція, чого сюди лізеш?..

та всі вже знають що ти головний ухилянт.
BIGor
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 12:49

Краткое содержание
Начальник штаба пакистанской армии выступил посредником на переговорах в Тегеране после того, как предыдущие переговоры зашли в тупик.
По словам источника, достигнут прогресс в решении «сложных вопросов».
По словам иранского чиновника, по ядерным вопросам сохраняются принципиальные разногласия.
Мировые фондовые рынки достигли рекордных показателей на фоне надежд на мир
https://www.reuters.com/world/asia-pacific/hopes-middle-east-peace-grow-israel-discusses-lebanon-ceasefire-2026-04-16/
ЛАД
