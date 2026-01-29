Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 23:04

  Water написав:
  budivelnik написав:На його переконання-СОВОК передав нам ПІДПРИЄМСТВА - значить існує
Але ми їх розграбували і знищили

Мало того що знищили, так ще й знущаєтесь над йухо-восточними російськомовними фрезерувальниками шостого класу, яких на заході України ніколи не було і не буде. :lol:

Этим надо гордиться? :shock:
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 23:39

Можно ежедневно писать многостраничные посты. пропагандируя ЕШБ и проповедуя прописные истины, но от этого ЕШБ не становится правильной, а прописные истины и так давно известны.
Но Буданов говорит про "виживання держави", а вы начинаете доказывать, что "експорт готової продукції з високою доданою вартістю" это далёкая перспектива, достижимая... через сколько десятилетий?
Я понимаю, что для вас важнее быть "первым парнем на деревне" и входить в "5% лучших людей" и вас вполне устроит Украина в границах Львовской области с населением... неважно с каким населением. "Меньше народу - больше кислороду", при этом "ВВП на душу увеличится".
Это ваши взгляды, имеете на них право. Но это не значит, что эти взгляды верны и все должны быть с ними согласны.
Я вас очень редко и довольно мягко оскорблял, исключительно в ответ.
И как-то писал, что вы заслуживаете уважения за ваш труд и ваши достижения.
Но, к сожалению, ваше уважение распространяется только на самого себя, остальных вы не уважаете ни на каплю. У вас почти нет постов без хамства и оскорблений.
Если вы думаете, что от этого ваши посты и взгляды становятся убедительнее, то вы явно ошибаетесь.
Я ни разу не выступал против вашего права излагать свои взгляды. Я их критиковал (имею право), но ни разу не требовал вас за них забанить и выгнать с форума. Вы же ставите перед собой именно эту задачу и гордитесь тем, что выгнали детройта. Хотя сомневаюсь, что он ушёл их-за ваших нападок, скорее, просто надоело и стало не интересно на форуме. Здесь уже почти не с кем нормально разговаривать.
Вместо того, чтобы обсуждать сегодняшние проблемы, вы предпочитаете проклятия в адрес давно не существующего "совка" и издевательства над собственными родителями, которые, думаю, честно работали в то время для того, чтобы вырастить вас. А вы сегодня доказываете, что они были дураками и ничего не оставили следующим поколениям.
Вы подняли своё личное благосостояние. Довольно успешно. Но для подъёма экономики страны и роста благосостояния народа вы не сделали ничего. Посмотрим, как оценят ваши внуки ваш вклад в строительство независимой Украины.
И да, можете не переводить стрелки на меня, доказывая, что я тоже ничего не сделал для подъёма Украины. Но я этого и не утверждаю. К сожалению, в этом отношении похвастать ничем особо не могу. Работал исключительно на себя. Хотя какую-то пользу принёс, но, как по мне, явно недостаточную.
Повідомлення Додано: Чет 16 кві, 2026 23:58

КOVALENKO
В кремлі схоже зараз є мінімум 3 сценарії щодо війни. Один з них передбачає спробу поступового замороження протистояння.

Перший сценарій ворога - продовження війни щонайменше до 2028 року. Зараз росіяни роблять ставку на цьогорічну весняно-літню спробу штурмових дій. Сам сценарій війни до 2028 року не є реальним без мобілізації в рф у майбутньому.

Другий сценарій - "дрейф" до припинення вогню та заморожування війни. Для цього в росії пропагандисти вже формують наратив, за яким диктатор путін був погано проінформований про ситуацію на фронті, а війна «зайшла в тупик через дії генералів, які брехали».

Третій сценарій - продовження війни проти України з паралельним переходом до гібридної війни з НАТО ближче до 2028 року. Це можуть бути агресивні дії проти країн Балтії. На цьому тлі в рф проштовхують законопроєкт, який дозволяє використовувати армію в інших країнах для "захисту громадян росії".

У випадку з країнами Балтії Кремль може піти на атаки дронами та залучення невеликих ДРГ по 20 осіб, які проникатимуть на території цих держав для певних операцій. Також у цій звʼязці інформаційно вже піднімається тема воєнних заводів на території країн НАТО, які «становлять загрозу рф».

Звісно, що це лише окремі плани, які можуть бути далекими від реальних обставин як на полі бою, так і у геополітиці.
https://t.me/akovalenko1989/10638
Андрей Коваленко - руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО.
