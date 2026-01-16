Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 21:49

ЛАД

Тем не менее, у нас хотят принять закон о двойном гражданстве.


Так це буде означати збереження права громадянина України, але відсутність обовʼязків перед Україною? Чи до чого ви ведете?
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 21:58

  Shaman написав:
  serg1974 написав:
  Shaman написав:це твої фантазії... Харків не буде окупований, як би це не бажали деякі харків'яни...

Те деякі уже давно не в Харькове. Для того чтобы в этом убедиться и перестать тиражировать устаревшее клише, полезно иногда приезжать.

це ти про що, хлопчик?..

Дядя, если ты что-то не догнал на форуме, всегда можно закинуть переписку в ИИ и тот разжует до понятного тебе уровня
serg1974
 
Повідомлень: 971
З нами з: 27.10.10
Подякував: 45 раз.
Подякували: 76 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 22:07

  Hotab написав:ЛАД

Тем не менее, у нас хотят принять закон о двойном гражданстве.


Так це буде означати збереження права громадянина України, але відсутність обовʼязків перед Україною? Чи до чого ви ведете?

Я там немного дописал, посмотрите.
И какими правами гражданина Украины они могу воспользоваться, уже будучи гражданами Австралии или Германии?
3-месячным безвизом? Так у них гораздо бОльшие возможности в этом плане.
А что ещё?
А двойное гражданство для людей, уже проживающих за границей, большого значения не имеет. Да и, вообще, по-моему. никакого.
А вот для людей, проживающих здесь... Может быть как раз ваш вариант - права знаю, а когда речь о каких-то обязанностях... "Мы граждане другого государства". Не очень представляю себе, каким может быть такой закон. Может, я чего-то не понимаю, но я бы такой закон не принимал.
Но в том моём посте закон о двойном гражданстве просто к слову пришлось.
Основное - опасность правового нигилизма и нарушения законов.
Востаннє редагувалось ЛАД в Вів 21 кві, 2026 22:16, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 22:15

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Тем не менее, у нас хотят принять закон о двойном гражданстве

Его давно приняли и вступил в силу он 16.01.2026
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4502-20#Text
TUR
Повідомлень: 303
З нами з: 05.04.19
Подякував: 12 раз.
Подякували: 65 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 22:19

ЛАД


И какими правами гражданина Украины они могу воспользоваться, уже будучи гражданами Австралии или Германии?


Я ж не знаю , але ж людина страждає, що 20 років в Австралії, і хоче мати загран України. Явно ж не для того щоб обовʼязки в 3-й штурмовій виконувати, а саме для привілегій. Чи як?


Основное - опасность правового нигилизма и нарушения законов.


В цю тезу входить не постановка на в/облік 20-річного хлопчика?
Hotab
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 22:30

обов"язок

  TUR написав:
  ЛАД написав:Тем не менее, у нас хотят принять закон о двойном гражданстве

Его давно приняли и вступил в силу он 16.01.2026
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4502-20#Text

а як щодо стати на облік і виконати почесний обов"язок новогромадянами?
flyman
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 22:47

  TUR написав:
  ЛАД написав:Тем не менее, у нас хотят принять закон о двойном гражданстве

Его давно приняли и вступил в силу он 16.01.2026
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/4502-20#Text

Спасибо, не знал.
Глянул, но там очень много, надо разбираться долго, а для меня не актуально.
Так понимаю, это касается вип-персон и тех, кто служит в ЗСУ.
Кроме того, там часто повторяется:
декларація про визнання себе громадянином України - документ, у якому іноземець, який є громадянином (підданим) держави, громадяни (піддані) якої набувають громадянство України у спрощеному порядку, засвідчує, що в разі набуття громадянства України у правових відносинах з Україною він визнає себе лише громадянином України;
И аналогичные фразы.
Так что, впечатление такое, что от "двойного гражданства" там только пшик.Если вы разбирались с этим законом, то, если возможно, разъясните его смысл. Или дайте ссылку на популярное изложение.
Что там заметил важного. это не признание добровольности росс. гражданства в случае пребывания на оккупированных территориях, даже если для этого писалось заявление или какие-то другие бумаги. Это важно для тех, кто находится на оккупированных территориях и принимал росс. гражданство по каким-то причинам (например, ради пенсии). Они будут оставаться гражданами Украины.
ЛАД
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 22:53

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  flyman написав:а як щодо стати на облік і виконати почесний обов"язок новогромадянами?

Что вы имеете ввиду?
Сейчас уже не надо самому никуда идти для постановки на первичный учет - действует автоматическая постановка на учет М18-60 согласно реестрам.
Лица, снятые с воинского учета, а также женщины должны обращаться в ТЦК и СП лично.
TUR
Повідомлення Додано: Вів 21 кві, 2026 22:58

  TUR написав:
  flyman написав:а як щодо стати на облік і виконати почесний обов"язок новогромадянами?

Что вы имеете ввиду?
Сейчас уже не надо самому никуда идти для постановки на первичный учет - действует автоматическая постановка на учет М18-60 согласно реестрам.

Яким реєстрам? Громадяни Нігерії з українськими паспортами, вони стоять на обліку? Бо вони всі виїхали як іноземці.
