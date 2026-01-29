Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 20:19

Water

але на навчаннях все було- все мобільне.


На навчаннях все можна забезпечити . Приватники все привезуть, тільки фінансуй. А от на війні приватні не дуже хочуть під кабами і дронами розгортати побут. І ця проблема не вирішена і не може бути вирішена.
Хотілось би побачити як США її б вирішили, якби втягнулись в повноцінну наземну операцію.
Hotab
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 20:25

виконання обов'язку Ж2560

  Hotab написав:Water

але на навчаннях все було- все мобільне.


На навчаннях все можна забезпечити . Приватники все привезуть, тільки фінансуй. А от на війні приватні не дуже хочуть під кабами і дронами розгортати побут. І ця проблема не вирішена і не може бути вирішена.
Хотілось би побачити як США її б вирішили, якби втягнулись в повноцінну наземну операцію.

водити машину може, права видають незалежно від гендеру, постановка Ж1860 із правами водія на облік, ВЛК, ВОС837037, виконання обов'язку причому у безокопному лайт варіанті
flyman
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 20:42

  flyman написав:
  Hotab написав:Water

але на навчаннях все було- все мобільне.


На навчаннях все можна забезпечити . Приватники все привезуть, тільки фінансуй. А от на війні приватні не дуже хочуть під кабами і дронами розгортати побут. І ця проблема не вирішена і не може бути вирішена.
Хотілось би побачити як США її б вирішили, якби втягнулись в повноцінну наземну операцію.

водити машину може, права видають незалежно від гендеру, постановка Ж1860 із правами водія на облік, ВЛК, ВОС837037, виконання обов'язку причому у безокопному лайт варіанті

Це ти за філіппінок?
Виконуй.
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 20:43

flyman


водити машину може,


Тут Андрюша розумієш в чому справа, водити машину - це не водити дитячу коляску . Ти ж машину не водив, лише коляску з покупками із епіку?
Машина може зламатись в полі. Шина лопнути. Велика шина, не як в колясці. І ще багато чого, особливо у військової автівки, яка куплена волонтерами на убитому ринку.
І хто (водій!) має це все робити? . Знімати колесо, ставити запаску. Домкратити. Але навіщо я тобі це кажу, ти ж навіть на пропозицію «сидіти за компом і вести облік в ЗСУ» відповів що сітківка лише для форуму, для армії вона не така.
А водії жінки у тебе «такі».
Подякували: 2603 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 20:49

  Hotab написав:Water
але на навчаннях все було- все мобільне.

На навчаннях все можна забезпечити . Приватники все привезуть, тільки фінансуй. А от на війні приватні не дуже хочуть під кабами і дронами розгортати побут. І ця проблема не вирішена і не може бути вирішена.

Ти не дочитав головне- постійна ротація.
Як це забезпечити в умовному Покровську- хйз.
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 21:49

  andrijk777 написав:А казки про боротьбу з корупцією - це для народу, для електорату, по простому - для лохів.

ти тут ето мудрий нарот не обзивай :lol:
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 21:51

  Water написав:Приймайте відповідні закони, беріть згодних народжувать дівчат, беріть завтра мільйон і запліднюйте. Сьогодні прийняли закони, завтра привезли дівчат, через 9 місяців чекайте мільйон майбутніх воїнів, відповідно навчайте їх. В чому питання?

питання як завжди - в ухилянтках :lol:
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 22:00

  Letusrock написав:А якже їхня мантра минулих років про "неможна зупиняти війну, бо путін через 20 років знову нападе" ?

Чому мантра і чому минулих років?
Схоже що всіма сторонами погоджена вічна війна,
я не бачив ще жодних адекватних аргументів проти,
крім ідіотів що рашка завтра розвалиться.
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 22:14

  Hotab написав:Тут Андрюша розумієш в чому справа, водити машину

Справа в тому, пане Хотаб, що особисто Ви та деякі інші апелюєте до конституційних обовʼязків і кажете, що не буває громадянства без обовʼязків, а Вам та іншим кажуть: «буває». Українські жінки не мають жодних обовʼязків перед державою. Вам відповідають Вашими ж аргументами, але у відповідь Ви пишете якісь «жарти» про середню стать і т.д. Якщо ми живемо у суспільстві, то обовʼязки у нас мають бути взаємні. Якщо Ви та інші вважаєте, що воювати жінки не можуть (я з цим не погоджуюсь) і що війна - «чоловіча» справа, то розкажіть мені нарешті що ж це за «жіночі» обовʼязки перед суспільством і державою. Мільйони чоловіків із радістю поміняють «чоловічі» обовʼязки на «жіночі», оскільки останніх просто не існує.

Ви вважаєте, що є «особливі» люди - жінки, особисто Ви в силу віку, шамани + песикоти, поліцейські, депутати та їхні діти, а інші люди (чоловіки) так не вважають. Хтось нічого не зобовʼязаний робити для держави, а когось примушують цих людей захищати, щоб вони жили своє найкраще життя для себе. Ні, дякую.

Тому непотрібно апелювати до конституційних обовʼязків, якщо Ви не готові обговорювати конституційні обовʼязки усіх громадян.
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 22 кві, 2026 22:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Знову про те саме))
Той хто НЕ на фронті заганяє туда лошків. НУ ок, як завжиди, зробиЛИ, як тут один писав))

А по суті наприклад в мене паспорт до 34 і давайте обговоримо можливий 100% план.
В 29му іду робить новий - ні, іду робить ще 2х спиногризів. Дружина не захоче, буде мати 3 варіанти
- або все таки хоче
- або я шукаю ту яка захоче
- або сама іде в армію зі мною

Є ще інші плани
- дизертир
- хм може застосують по спеціальності
- забашлять, як то я вже писав, за певну суму можна і корочку отримати

Як тобі таке ілон маск, ахах.
Профіль
 
