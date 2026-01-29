Додано: Сер 22 кві, 2026 22:14

Hotab написав:

Справа в тому, пане Хотаб, що особисто Ви та деякі інші апелюєте до конституційних обовʼязків і кажете, що не буває громадянства без обовʼязків, а Вам та іншим кажуть: «буває». Українські жінки не мають жодних обовʼязків перед державою. Вам відповідають Вашими ж аргументами, але у відповідь Ви пишете якісь «жарти» про середню стать і т.д. Якщо ми живемо у суспільстві, то обовʼязки у нас мають бути взаємні. Якщо Ви та інші вважаєте, що воювати жінки не можуть (я з цим не погоджуюсь) і що війна - «чоловіча» справа, то розкажіть мені нарешті що ж це за «жіночі» обовʼязки перед суспільством і державою. Мільйони чоловіків із радістю поміняють «чоловічі» обовʼязки на «жіночі», оскільки останніх просто не існує.Ви вважаєте, що є «особливі» люди - жінки, особисто Ви в силу віку, шамани + песикоти, поліцейські, депутати та їхні діти, а інші люди (чоловіки) так не вважають. Хтось нічого не зобовʼязаний робити для держави, а когось примушують цих людей захищати, щоб вони жили своє найкраще життя для себе. Ні, дякую.Тому непотрібно апелювати до конституційних обовʼязків, якщо Ви не готові обговорювати конституційні обовʼязки усіх громадян.