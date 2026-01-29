Что бы это значило???
Что он сторонник подхода "революционная целесообразность".
Да я, в общем-то, примерно так и понял.
Просто хотел, чтобы он сам это подтвердил.
Он всё-таки не пропагандон и явно выше по уровню всех наших записных "патриотов".
По-моему, он уже понимает, что что-то идёт не так, но проще сделать вид, что всё нормально.
А с этой фразой: "З правовими нігілістами - правовий нігілізм", - просто не подумал, что написал.
Немного расшифрую.
Нет "правових нігілістів", их просто не существует.
Есть нарушители закона = преступники. Преступники должны быть наказаны. В строгом соответствии с законом. И никакой "нигилизм" тут не при чём.
"Правовий нігілізм" появляется как раз у тех, кто осуществляет наказание.
При этом становится возможным неадекватное наказание или применение силы.
При этом становится возможным убийство человека, чьё нарушение тянет, максимум, на мелкое хулиганство.
Появляются подходы: "Лес рубят, щепки летят", "Был бы человек, а статья найдётся", "Признание - мать доказательств" (а признание можно "выбить" практически из любого) и всё прочее по списку, хорошо известное из нашей собственной истории. Потом вину за это можно пытаться перебросить на кого-то другого.
Но корень проблемы именно в правовом нигилизме.
Самое интересное, Что эту тему не поддержал никто на форуме. Все обсуждают и осуждают частные "отдельные" случаи, даже когда они приобрели достаточно массовый характер, "не понимая", что ноги растут именно из правового нигилизма.
Причём, это не обязательно ведёт к более жестоким наказаниям. Бывает совсем наоборот. Как, например, с СЗЧ. На это закрывали глаза, пока СЗЧ было мало, а позже с этим явлением стало невозможно бороться, т.к. их стало слишком много.