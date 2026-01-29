9 травня 2026 року в Москві відбудеться військовий парад з нагоди 81-ї річниці перемоги у Другій світовій війні, однак без традиційної демонстрації техніки. У складі пішої колони пройдуть військовослужбовці вищих військових навчальних закладів усіх видів і родів військ. Водночас вихованці суворовських та нахімовських училищ, кадетських корпусів, а також механізована колона участі не братимуть. Авіаційна частина параду, за даними Міноборони РФ, передбачає проліт пілотажних груп, а наприкінці заходу штурмовики Су-25 мають “розфарбувати небо” у кольори російського прапора. https://tsn.ua/svit/parad-u-moskvi-9-tr ... 71849.html
Птахи СБС вполювали та уразили два гвинтокрила противника Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій обл рф у 150 км від ЛБЗ. Польовий злітно-посадковий майданчик у глибині понад 150 км від ЛБЗ з чотирма гвинтокрилами Мі-28 та Мі-17, що здійснювали оперативні заправку паливом та міжполітний технічний огляд, відвідала зграя малеееньких, але Волелюбних Українських Птахів СБС. Ураження нанесені у задню центральну частину моторного відділення, оминаючи лопаті головного гвинта. В результаті нанесеного удару знищено мінімум одного з спеціалістів обслуговування гвинтокрилів, що потрапив у око дрона. Слідкувати результати СБС наживо:Онлайн-табло СБС «ПІДРАХУЙКА»https://sbs-group.army/ МАДЯР 29.04.26
ЛАД написав:Писали (в августе или в сентябре?), что уже делают по 2-3 штуки в сутки. Ладно, на обещание роста выпуска не будем обращать внимание. С октября прошло уже больше 200 дней, т.е. должны были выпустить уже больше 400 ракет даже по 2 в день.
Дивно що ви очікували чогось іншого від команди п***. Для багатьох людей це було очевидно ще у 19, до вас починає доходити тільки зараз.
О выпуске заявляла фирма-производитель, а не команда п***. Причём, заявляли не раз. О том, что больше всего врут на войне, я писал ещё в начале войны. А вообще, интересно получается - Hotab меня обвиняет в недооценке успехов Фламинго, вы - наоборот, в излишней доверчивости.
fler написав:9 травня 2026 року в Москві відбудеться військовий парад з нагоди 81-ї річниці перемоги у Другій світовій війні, однак без традиційної демонстрації техніки. У складі пішої колони пройдуть військовослужбовці вищих військових навчальних закладів усіх видів і родів військ. Водночас вихованці суворовських та нахімовських училищ, кадетських корпусів, а також механізована колона участі не братимуть. Авіаційна частина параду, за даними Міноборони РФ, передбачає проліт пілотажних груп, а наприкінці заходу штурмовики Су-25 мають “розфарбувати небо” у кольори російського прапора. https://tsn.ua/svit/parad-u-moskvi-9-tr ... 71849.html
Птахи СБС вполювали та уразили два гвинтокрила противника Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій обл рф у 150 км від ЛБЗ. Польовий злітно-посадковий майданчик у глибині понад 150 км від ЛБЗ з чотирма гвинтокрилами Мі-28 та Мі-17, що здійснювали оперативні заправку паливом та міжполітний технічний огляд, відвідала зграя малеееньких, але Волелюбних Українських Птахів СБС. Ураження нанесені у задню центральну частину моторного відділення, оминаючи лопаті головного гвинта. В результаті нанесеного удару знищено мінімум одного з спеціалістів обслуговування гвинтокрилів, що потрапив у око дрона. Слідкувати результати СБС наживо:Онлайн-табло СБС «ПІДРАХУЙКА»https://sbs-group.army/ МАДЯР 29.04.26
ЛАД написав:Писали (в августе или в сентябре?), что уже делают по 2-3 штуки в сутки. Ладно, на обещание роста выпуска не будем обращать внимание. С октября прошло уже больше 200 дней, т.е. должны были выпустить уже больше 400 ракет даже по 2 в день.
Дивно що ви очікували чогось іншого від команди п***. Для багатьох людей це було очевидно ще у 19, до вас починає доходити тільки зараз.
Питання в іншому. Як можна очікувати, не кажу вже про перемогу, а про хоча б якийсь мінімально позитивний для нас фінал цієї війни, якщо знати, що при владі така "команда п***"? Та ніяк. І якщо це зрозуміти, то мінськи, стамбули, лондони та інші анкоріджі — не така вже й зрада з капітуляцією, бо доля УНР — варіант значно гірший.
Востаннє редагувалось Schmit в Сер 29 кві, 2026 18:55, всього редагувалось 1 раз.