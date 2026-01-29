RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 17599176001760117602>
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 12:08

Banderlog

Зламаних війною буде навіть більше ніж скалічених.


Дуже сумніваюсь.
Ну якщо «зламаними» вважати сімʼї, що розпались , то може , але я не називаю таких зламаними.
Дехто тут взагалі каже що інститут сімʼї в минулому, і самодостатнім персонам сімʼя без потреби.
До того, что в стране уже есть структура,

Ця структура під війну.

Від неї і зараз всі владніі структури намагаються відхрещуватись як від токсичної, яка псує особистий рейтинг, а після закінчення бойових дій по швидше перехрестяться і скоріше забудуть.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18853
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 12:24

  Hotab написав:Ну якщо «зламаними» вважати сімʼї, що розпались , то може , але я не називаю таких зламаними.

Вчора у новинах бачила, що Настя Каменських і Потап оголосили про своє розлучення. 20 років були разом. Не вдалося збудувати щастя на чужому горі.
  Hotab написав:Дехто тут взагалі каже що інститут сімʼї в минулому, і самодостатнім персонам сімʼя без потреби.

З цим я не погоджуюсь. Погоджуюсь з Омаром Хайямом:
"Ты лучше голодай, чем что попало есть,
Ты лучше будь один, чем вместе с кем попало.."(с) [/quote]
fler
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6287
З нами з: 07.08.09
Подякував: 1215 раз.
Подякували: 1345 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 12:40

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:З хєрапто 1300? перебирайся мешкати за 80 чи мож ти думаєш що з зсу теж всі мешкають за 150 км від фронту? Представ собі основна маса живе в аренді, тіньовій неоподаткованій

Він тілько командіром корабля піде служити.


ні, у нас є молоді командири кораблів до 40 років(зараз в Британії, причали охороняють)
prodigy
 
Повідомлень: 13575
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3405 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 12:43

Криза галузі?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 18853
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2604 раз.
 
Профіль
 
6
8
5
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 12:45

  Hotab написав:Banderlog

Зламаних війною буде навіть більше ніж скалічених.


Дуже сумніваюсь.
Ну якщо «зламаними» вважати сімʼї

Ну сімї то кожен сприймає по свому, комусь і на краще, баба з возу коням легше :lol:
Я про психіку, в багатьох вже фляга свистить :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5108
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 111 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 12:48

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Так я ж и говорю - потом. Годика через пол (конечно же временно) после РПО.
Каксательно же ВП

Розібрався й без гугла. Просто використання скорочень + російська робить твої пости складнішими для розуміння нормальним людям.


вживання скорочення рпо-це мудизм
prodigy
 
Повідомлень: 13575
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3405 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 12:57

  Hotab написав:
  prodigy написав:ні, у нас є молоді командири кораблів до 40 років(зараз в Британії, причали охороняють)

Криза галузі?


припустим, що тральники досі необхідні, а решта кораблів (окрім авіаносців)-ще пережиток минулого, бо катери (передані нам США, типу island) це для акваторії порту,
а в морі їх легко замінять безпілотні надводні дрони

не уявляю сучасний морський бій-коли армада на армаду (тільки не на компі)

бо корабель(навіть маленький , до 100м довжини)-це мінімум 80 моряків, чому так? традиції двох світових війн.

Військово-морські сили Данії опинилися у критичній ситуації через масштабний відтік кадрів, який не вдається зупинити навіть рекрутинговими кампаніями, повідомляє видання DR.

Як зазначається у матеріалі, ситуація на найбільших кораблях країни – фрегатах – досягла критичної позначки. Наразі там вакантна кожна п'ята посада серед рядового складу та кожна шоста серед сержантів. Згідно з наявними даними, загальний дефіцит екіпажів становить близько 15%.
prodigy
 
Повідомлень: 13575
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3405 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 12:57

  sashaqbl написав:
  ЛАД написав:Т.е., если я напишу, что вы подонок, вы не обидитесь на моё "оценочное суждение" и не подадите на меня в суд (не напишете жалобу на форуме, не полезете мне бить морду в реальной жизни)?

Це не оцінучна думка, це доведений факт з власних дописів цього персонажа на форумі.
Щодо його твердження про пані Свириденко - судячи з останньої інформації в ЗМІ, вони теж з високою ймовірністю правдиві. Але наразі це не є доведеним фактом.

Я не исключаю возможности того, что она "нехороший человек", но вы верно написали: "наразі це не є доведеним фактом". Вот пока это не доведений факт, не стоит голословно утверждать, что она воровка.

  sashaqbl написав:.............
та хз. Он ЛАД досі вірить, що він в 19 зробив єдино правильний вибір.
fler або справді сліпо вірить, або майтерно прикидаєтсья дурочкою. Та й ще дехто...
А щодо "забирати владу" - якщо чесно не бачу серйозної проблеми. Населення втомилося від війни, тому вибори і зміна влади після її завершення - це прям єдиний варіант.
Вы меня неверно поняли.
Я не считаю, что "в 19 зробив єдино правильний вибір".
Я считаю, что в 19 не было реального варианта для єдино правильного вибору. Выбор Порошенко или Тимощенко был бы ничем не лучше, а, возможно, в чём-то и хуже. Если вы считаете, что меньше воровали бы, то я в это, простите, не верю. В то, что смогли бы лучше организовать мобилизацию, тоже не верю. Не уверен, что Порошенко или Тимощенко не свалили бы из Киева в марте 22.
Зеленского выбирали как антитезу армовиру. К сожалению, этого не случилось. Не знаю, какие у него были дальние планы, реализовать их ему было не суждено. Ну а что вышло, то вышло.
И сегодня ситуация не изменилась.
Я надеялся, что, может быть, война выдвинет нового лидера. Такое в истории бывало. Неважно, Наполеона или Жанну д'Арк. Но... не случилось.
Я несколько раз спрашивал здесь, кого форумчане могут предложить на роль президента. Реальной кандидатуры так и не увидел. Или опять: "Гірше, аби інше"? Будем наступать на те же грабли?
Залужного или Буданова прошу не предлагать, за них точно не проголосую. Мадьяра тоже не надо.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40025
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 13:04

Генеральний директор компанії Saab Мікаель Йоханссон очікує, що угоду про постачання Україні винищувачів Saab JAS 39 Gripen можуть укласти вже протягом найближчих місяців. Про це повідомляє SVT.

"Зазвичай це займає кілька місяців, я сподіваюся, що цього року", – сказав він, коментуючи угоди про літаки. Точних даних про загальну вартість угоди немає. Мікаель Йоганссон також не назвав ціну одного винищувача.

Якщо дивитися на інші контракти, то ціна JAS 39 Gripen E в останні роки становила близько $140–150 млн за літак у рамках експортних угод. За деякими оцінками сьогодні вона зросла і сягає $180–220 млн за одиницю (маються на увазі комплексних постачань, разом із навчанням та обладнанням).


є питання, чи Україні зараз дійсно потрібні в такий кількості винищувачі. Окрім як бути складовою системи ППО, яке завдання виконують F16 на фронті? Скидають керовані бомби?

Винищувачі F-16 виконують на фронті роль багатоцільових платформ, адаптованих під поточні потреби Сил оборони України.
Їхня робота фокусується на трьох основних напрямках:
Посилення ППО: Літаки ефективно перехоплюють крилаті ракети та дрони-камікадзе типу "Shahed", використовуючи бортове озброєння для захисту тилових регіонів та критичної інфраструктури.
Завоювання переваги у повітрі: Основне завдання полягає у відтісненні російської авіації від лінії фронту. Завдяки сучасним радарам і ракетам класу "повітря-повітря", F-16 здатні заважати ворожим літакам скидати керовані авіабомби (КАБи).
Придушення ворожої ППО та наземні удари: Винищувачі інтегровані для роботи з західним високоточним озброєнням, таким як протирадіолокаційні ракети HARM, а також можуть виконувати удари по наземних цілях і прикривати українську штурмову авіацію.
prodigy
 
Повідомлень: 13575
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3405 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Суб 02 тра, 2026 13:11

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  ЛАД написав:Залужного или Буданова прошу не предлагать, за них точно не проголосую. Мадьяра тоже не надо.


тоді за Стерненко? ні...
ти прихильних "руського миру", твій кумир Євген Мураєв
знаєш де зараз?в Пекіні

Станом на 2026 рік проросійський політик Євген Мураєв переховується від українського правосуддя в Китаї (Пекін). Після початку повномасштабного вторгнення він виїхав, а в січні 2025 року з'явився у публічному просторі з Китаю з пропозиціями щодо «врегулювання» війни. В Україні проти нього відкрито провадження за підозрою у державній зраді.
Деталі про місцеперебування Мураєва:Локація:
Перебуває з родиною в Пекіні.
Діяльність: На початку 2025 року дав інтерв'ю з Китаю, де висловлював проросійські тези, включаючи заклики до переговорів.

Екснардеп заявив, що у Піднебесній почувається безпечно після того, як Україна відкрила низку кримінальних проваджень

https://glavcom.ua/country/politics/mur ... e_vignette
prodigy
 
Повідомлень: 13575
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3405 раз.
Подякували: 3368 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
  #<1 ... 17599176001760117602>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Vadim_ і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 8181
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
0 9892
Переглянути останнє повідомлення
Нед 22 бер, 2026 08:49
won
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 286181
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.