  #<1 ... 17612176131761417615
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 15:23

  Сибарит написав:
  budivelnik написав:Якщо Ви почнете підтримувати не тих хто обіцяє золоті гори з мінімальним напрягом, а тих хто буде закликати працювати..
Помню, был один такой: «Не треба скиглити. Треба брати лопату і годувати свою сім'ю»
Народ не вдохновился 😁
Чомусь завжди вважав Вас поміркованим капіталістом...
1 Щоб стати БАГАТИМ - треба працювати більше/ефективніше ніж інші.
2 Жоден Державний закон не робить людей багатими( за рідким виключенням шахрайських схем для одиниць) , єдине чим може ДОПОМОГТИ Держава тому хто хоче збагатитись -це забирати в нього менше ніж зараз забирає.
3 Розмір(частка) ЗАБРАНОГО в того хто пробує стати багатим - прямо залежить від кількості бідних яким з точки зору бідних і мусить допомогти Держава.
Якщо зараз
5% - багатих
25%- тих хто працюючи сам себе забезпечує повністю і не потребує жодних субсидій від Держави
70% - тих які вважають що їм хтось (Держава/чиновники/Олігархи і так далі) винні.
То в БАГАТИХ треба забрати БАГАТО , що зменшує БАЖАННЯ в бідного ставати багатим, адже багатому треба працювати і ВІДДАВАТИ частку зробленого (тобто працювати за двох і отримати за одного ) в той час коли бідний працює за пів-себе а отримує за цілого....
4 Так званий Соціалістичний Капіталізм, чи Капіталістичний Соціалізм (та ж Швеція), або Капіталістичний Коммунізм( Швейцарія де референдум ВІДМІНИВ базовий дохід у 900 доларів) відбувся тому , що ВСІ корінні ШВЕДИ( Швейцарці) за 300 років встигли дійти до рівня, коли не потребують дотацій від Держави і спокійно сплачують податки які їм же повертаються у вигляді благ....
5 Так як у нас зараз Перехідний Совок, то ЄДИНЕ з хорошого що може зробити КОЖЕН з НАС -це попри всі негаразди -спробувати збагатитись....
І як тільки буде досягнута планка в 30% Багатих.... так відразу зявиться можливість дійти до моделі Швеції (через 100 років) або Швейцарії( через 150).
budivelnik
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 15:31

Дюрі-бачі Краще дрібну картинку, а то зразу ріже очі "ізобілля", "стремися", "деньги". ШІ?
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 15:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Військовий бидлує.

https://www.facebook.com/share/v/18Qsqm ... tid=wwXIfr
Hotab
Повідомлення Додано: Нед 03 тра, 2026 15:33

  Дюрі-бачі написав:
  Faceless написав:Не бачу в чому тут катастрофічність
Мінімальна на то і мінімальна. Коли вона близька до середньої, це насправді абсурдна соціальна політика

Зображення
ИМХО держава потрібна для того, щоб не було людей в "червоній зоні виживання"
Норвегія / Данія / з певною натяжкою Німеччина /... з цим справляються
Поясни мені
Як Держава маючи ЗОБОВЯЗАНЬ на сотні мілярдів - може десь знайти тисячі мільярдів щоб нагодувати людей, які вважають що вони голодні не тому що НЕРОБИ (або лудомани , бо чим людина яка мріє що їй хтось щось дасть відрізняється від лудомана який твердо переконаний що в казино можна виграти)
Скільки потрібно ще пояснень
Якщо є
30% багатих
65% самі себе забезпечують
То наявність 5% пропащих в яких Бог забрав розум і перетворив в люмпенозалежних - практично ніяк не впливає на доходи 95%...
Ну візьме німеччина додаткових 3% в 95% населення і віддасть 5% люмпенів... для люмпена це вже більше ніж МАННА НЕБЕСНА
Для Німця(працюючого) це плата за спокій....

А що робити нам?
До тих 50% що ВЖЕ забирає Держава в працюючого - додати ще з 20% , щоб 25% населення забезпечити 2000 грн додаткового доходу в місяць?
Ти деколи думаєш реш ніж щось написати?
Може все таки ЛЕГШЕ створити враження у 10 млн халявщиків що ДОПОМОГИ не буде, і зменшивши податки наприклад на 5% для працюючих заявити , що тепер це зменшення працюючі САМОСТІЙНО і ПЕРСОНАЛЬНО можуть перечислити тим хто потребує ? І в першу чергу подбати про своїх батьків/братів/родичів ?
Бо я якось замахався платити за себе по повній, за своїх дітей по повній... і за батьків летусорка і флая також.....
budivelnik
