Додано: Чет 07 тра, 2026 22:29

fler написав: Aдміністрація Путіна ще в лютому 2026 року почала працювати над так званим "образом перемоги" для виправдання майбутньої мирної угоди з Україною.

Політтехнологи планують змусити радикальних Z-блогерів змінити риторику та переконувати аудиторію, що продовження бойових дій стало б "пірровою перемогою". .............

https://www.rbc.ua/rus/news/putina-shuk ... 77462.html

Стоит оговориться, что презентация не имеет отношения к ходу переговоров и скорее отражает ожидания политического блока АП в контексте планирования пропагандистских кампаний. Тем не менее описанный в документе вариант в целом совпадает с требованиями России на переговорах с Украиной, которые забуксовали после начала войны в Иране, на них ключевым требованием Москвы было освобождение Украиной подконтрольной ей территории Донецкой области. Киев на эти требования не соглашается

В АП ожидают возможного подписания соглашений между США и Россией и США и Украиной, согласно которым территории Донецкой и Луганской областей перейдут к России, а раздел Херсонской и Запорожской областей будет зафиксирован по линии фронта (сейчас Россия контролирует около 75% территорий этих регионов). Российские войска будут выведены из Сумской и Харьковской областей, европейские санкции сохранятся, а американские снимут.

В АП небеспочвенно предполагают, что если война, унесшая жизни сотен тысяч российских граждан, окончится без видимых достижений, некоторые сегменты российского общества могут воспринять это негативно. Самой проблемной аудиторией считается Z-сообщество — в документе их описывают как крайне эмоциональных «диванных патриотов», которые сами не участвовали в войне и слишком сфокусированы на взятии Киева. Чтобы нейтрализовать эту публику, в АП запланировали «эмоциональную переобувку» подконтрольных Z-блогеров и поддержку умеренных голосов в медийном пространстве.

В отличие от вас такой потребности не испытываю.Кроме того, не знаю, насколько можно доверять некоммерческому проекту Михаила Ходорковского "Центр «Досье»", на который ссылается РБК.И вам стоило бы ознакомиться с оригиналом -Т.о. речь идёт всё о том же, ничего нового.Но если Путин откажется от не завоёванной им части Донбасса, я признаю, что он умнее, чем я о нём думал, хотя по тексту об этом речь, вроде, не идёт.А вот этот пассаж мне что-то напоминает, надо только поменять некоторые слова:Наших «диванных патриотов», правда, уже немного утихомирили - о довоенных границах они уже не упоминают. А вот если отдать Донбасс...