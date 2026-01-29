Додано: Сер 13 тра, 2026 22:32
Hotab написав:ЛАД
начебто до 80%
Встречал такую цифру.
Но вот что пишет ИИ:
Согласно данным на май 2026 года, роль беспилотных систем в поражении живой силы противника достигла беспрецедентных масштабов. Статистика подтверждает, что дроны стали основным инструментом точечного уничтожения пехоты на линии фронта.
Ключевые показатели эффективности (на первую половину 2026 г.)
- Доля в общих потерях: По официальным данным Министерства обороны Украины, более 80% всех подтвержденных целей (включая технику и живую силу) сейчас поражаются именно дронами.
- Соотношение «убитые/раненые»: В отличие от классической артиллерии, где стандартное соотношение составляет 1:3 (один убитый на три раненых), точечные удары FPV-дронов показывают почти паритетную статистику — примерно 1:1.1. Это связано с высокой точностью попадания и сложностью эвакуации из зон, простреливаемых БПЛА.
Т.е. 80% по всем
потерям, сколько именно по живой силе, не знаю.
Если посмотреть таблицу, на которую сослался будивельник, там многие позиции такие, по которым доля, уничтоженных дронами, если не 100%, то близко к этому. По каким-то, возможно, намного ниже. Поэтому сказать, сколько именно по живой силе, сложно.
Ежемесячный охват: За период с декабря 2025 по апрель 2026 года подтвержденные потери живой силы противника только от ударов дронов стабильно составляли около 30 000 – 34 000 человек в месяц. Это сопоставимо с общими темпами мобилизации в РФ, что создает ситуацию «нулевого баланса» (прибыло столько же, сколько выбыло).
Если исходить из этих цифр, т.е. 1000-1133 в сутки, то при доле 80% по данным Генштаба должно быть 1250-1417 в сутки (37,5-42,5 в месяц). Таких цифр не видно.
По таблице СБС сейчас показывает по ОС РОВ уражено 408, знищено 217. Вряд ли за оставшиеся полчаса сильно добавится. Статистика попаданий (КПД)
Эффективность вылетов сильно зависит от мастерства оператора, плотности РЭБ и типа дрона:
Тип системы__________Эффективность (КПД)___ПримечаниеFPV-дроны (стандарт)___20–40%
____________Достижение цели и подтвержденное попадание.FPV на оптоволокне___Выше 40
__неуязвимы для РЭБ, используются на критических участках Дроны-перехватчики____88–100%
__Применяются против других БПЛА (например, «Шахедов»).Особенности современного этапаСтоимость поражения:
Средние затраты на уничтожение или тяжелое ранение одного комбатанта с помощью дрона оцениваются примерно в 880–900 долларов США.
[/quote]
При этом цена: "Базовый «7-дюймовый» $350 – $450". Остальные, понятно, дороже.
P.s. prodigy
, пока писал, слышал пулемётные очереди. И, вроде, 2 прилёта.
Но вы можете продолжать считать, что это прошлый век и все шахеды уничтожаются дронами-перехватчиками. И что после ваших разговоров с одним морпехом вы уже всё знаете о современном состоянии вооружений и тактике их применения.
Додано: Сер 13 тра, 2026 22:41
prodigy написав:
Вже відомо, що від початку доби росіяни запустили щонайменше 800 російських дронів. Цілеспрямовано дрони летіли до регіонів, які найближче до кордонів країн НАТО. Вже відомо про те, що є влучання у Закарпатській, Львівській, Волинській, Івано-Франківській, Рівненській, Вінницькій, Чернівецькій, Хмельницькій, Дніпровській, Кіровоградській, Запорізькій, Житомирській, Київській, Миколаївській, Одеській, Сумській, Черкаській, Харківській, Херсонській областях.
.......
Ці області теж "найближче до кордонів країн НАТО"?
Как по мне, обстреляна вся территория Украины.
Додано: Сер 13 тра, 2026 22:43
дронділ не пісділ
Додано: Сер 13 тра, 2026 23:24
Лад на снаряді чи бомбі нема камери а на фпв є. Втрати зараховані коли є підтвердження, обично з камери.
Я вам іще скажу. По полоненим, за допомогою бпла буде за 50 відсотків
і ви пропустили що логістику на позицію здійснють дронами.
Це вас чомусь не впєчатліло.
Але попробую ще раз.
На позиціях перебувають до півроку. Це не лінія окопів типу як в першій світовій.щільність - точка метрів на 300. Одна яма, а там 2 людини. І це іще круто. І тушонку скидає дрон, і воду щоб помитись
якшо там чістюлі і міни розкидає дрон.
Тм 62 носить...
А в росіян буває що піхотинець бере тм 62 і забігає до наших в бліндаж...
Но для такого регбі бомбу приносять дроном.
Додано: Сер 13 тра, 2026 23:24
Не собираюсь умалять заслуги Порошенко.
Он пожертвовал реально много. Из 8 млрд. грн. финансирования помощи от Фонда Порошенко 7 млрд. составляют его личные средства и и компании Roshen.
Тем не менее, как правильно посчитал будивельник, это составляет 0,05% от расходов государства или 50 коп. на 1000 грн. Молодец, конечно, но всё же цифры не сравнимые.
Так что помощь от всяких фондов и волонтёров, конечно, важна, но с затратами государства не сравнима лаже близко.
Между прочим, следует выделить Чмута:
1. «Повернись живим» (Тарас Чмут)
Этот фонд остается лидером по объемам помощи. 2025 год стал для них рекордным благодаря получению международных грантов.
Сумма за 2024 год: более 4,5 млрд грн.
Сумма за 2025 год: свыше 31 млрд грн (рост на 658% по сравнению с предыдущим годом за счет 10 межправительственных грантовых соглашений).
Общая сумма с начала войны: по состоянию на май 2026 года оценивается в более 45 млрд грн.
1. Что это за гранты и какой их статус?
Это безвозмездное и безвозвратное целевое финансирование.
Это не кредиты: Фонд не должен возвращать эти деньги. В отличие от государственных заимствований (которые берет Минфин Украины), гранты для НПО (неправительственных организаций) — это прямая финансовая помощь.
Статус: Это средства, выделенные иностранными правительствами из своих оборонных или гуманитарных бюджетов специально под программы «Повернись живим».
Прозрачность: Обязательным условием таких грантов является жесткий международный аудит. Фонд проходит проверки со стороны «Большой четверки» (аудиторские компании), чтобы западные правительства были уверены в отсутствии коррупции.
2. Что значит «Межправительственные грантовые соглашения»?
Это означает, что донором выступает не частное лицо или компания, а правительство другой страны напрямую.
Обычно правительства передают помощь по схеме «Правительство → Правительству» (G2G). Однако фонд Чмута стал первой украинской благотворительной организацией, которая получила право работать по схеме «Правительство → Фонд».
Это признание фонда как надежного «оператора» помощи, который может закупить оборудование быстрее и эффективнее, чем государственные структуры.
Фонд имеет лицензию на импорт товаров военного назначения, что позволяет ему покупать оружие, боеприпасы и технику напрямую у производителей за рубежом за эти грантовые деньги.
3. Какие страны дают деньги?
Полный список стран часто не разглашается из соображений безопасности и политических нюансов, однако в отчетах фонда и заявлениях Тараса Чмута фигурировали:
Страны Северной Европы (Скандинавия): Традиционно являются лидерами в предоставлении грантов на технологические проекты.
Нидерланды: Ранее заявляли о поддержке украинских оборонных инициатив через гражданские организации.
США и Великобритания: Через профильные фонды поддержки демократии и безопасности.
4. На что идут эти миллиарды?
В отличие от «народных донатов», которые идут на текущие нужды (FPV-дроны, пикапы), грантовые миллиарды направляются на стратегические закупки:
ПВО: Комплексы для защиты неба и обнаружения целей.
Боеприпасы: Крупные партии снарядов и минометных мин (что раньше было прерогативой только Минобороны).
Технологические инновации: Создание ситуационных центров и цифровизация управления боем.
Разведывательные авиационные комплексы: Дорогостоящие БПЛА уровня Bayraktar или аналогичные западные системы.
Итог: Рост бюджета фонда до 31 млрд грн в 2025 году — это результат того, что Запад начал воспринимать «Повернись живим» как профессиональное агентство по закупкам вооружений, которому доверяют больше, чем некоторым бюрократическим аппаратам.
Чмут молодец, но это уже, скорее, иностранная военная помощь, а не волонтёрские сборы.
Но даже такая большая сумма это 0,28%
от расходов государства.
Додано: Сер 13 тра, 2026 23:34
pesikot написав: Banderlog написав:
Дивися так і рпв та демобілізація почнеться.
І РПВ, і демобілізація почнется, і демобілізація тебе в Сибір для прибирання снігу почнется
Все почнется ))
Ну тут понімаєш проблемка, бо кажуть що такого як ти не мож навчити так щоб мене поміняти, часу мало.
Мене вчили 40 днів на полігоні й іще під 1,5 місяця дошліфовувався перед контр наступом. Тут я іще можу поняти, що маловато. Но за 4 роки мож ішака навчити.
То з якого зєля не знайшов нам заміну?
Додано: Сер 13 тра, 2026 23:59
Почему не впечатлило, вполне себе впечатлило. И впечатляет.
Хочу только напомнить, возможно, вы пропустили, что разговор начался с ПВО и роли дронов именно в ПВО. В этой области, насколько понимаю, сегодня пока первенство принадлежит не дронам-перехватчикам, несмотря на их высокую эффективность.
Не знаю, почему - то ли не хватает таких дронов, то ли операторов, то ли ещё по какой-то причине.
Или я ошибаюсь?
Да и значение остальных дронов не собираюсь преуменьшать. Не сомневаюсь в их огромной роли. Если даже им принадлежит не 80% уничтоженной живой силы противника, а 70, 60 или даже 50%, то это в любом случае очень большие цифры.
И главное - уже то, что противник лишён возможности скрытно накапливать силы и атаковать с применением танков, БТР и прочей техники, уже заставляет с большим уважением относиться к дронам. Более того, по этим позициям могу поверить, что процент поражения дронами и больше 80.
