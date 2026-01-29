Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 10:16

  Ой+ написав:
  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:В Україні є катастрофічна проблема: розрив між мінімальною, медіанною і середньою зарплатами величезний. А в нормальних соціальних країнах ці три величини є близькими, тому наша мета має бути, щоб в Україні було щось в дусі: мінімалка 800$, медіана - 1000$, середня - 1200$
Не бачу в чому тут катастрофічність
Мінімальна на то і мінімальна. Коли вона близька до середньої, це насправді абсурдна соціальна політика
А який розрив в цифрах вважаєте прийнятним?
Нижча, ніж у Молдові: українцям встановили найменшу мінімалку https://konkurent.ua/publication/178148 ... t=12143897
Мінімалка в Україні (8,6 тис. грн) – найменша серед всіх європейських країн. При тому середня зарплата складає, за останніми даними Держстату, 30,3 тис. грн. Тобто мінімалка знаходиться на рівні близько 28,4% середньої зарплати.
Зараз в уряді готують новий проєкт Трудового Кодексу, в якому знову не вирішують проблему низької мінімальної зарплати. «Достатній» рівень мінімалки – близько 40% середньої зарплати. В ЄС діє директива EU 2022/2041, яка закликає країни Євросоюзу встановлювати мінімальну зарплату, яка забезпечить гідний рівень життя та буде на рівні до 60% середньої (бажаний показник, до якого варто рухатись).
Заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарина Марчак в інтерв'ю OBOZ.UA заявила про те, що в уряді прагнуть, щоб мінімалка складала 50% середньої зарплати. Проте в проєкті Трудового кодексу таке співвідношення не прописали.
Якщо ми типу ідемо в ЄС чи хоча би намагаємося імітувати що хочемо цього, то потрібно рухатись в сторону цих стандартів. А тисячократних розривів між мінімалкою та максималкою, ще і за рахунок використання службового становища в державних монополіях, там немає. Та і середній клас прогресивною шкалою підстригають ґрунтовно.
Невже так важко зрозуміти
Зарплати - НЕ ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ
Зарплати - ЗАРОБЛЯЮТЬСЯ...

Уявіть собі що прийнятий закон типу
На оплату праці повинно йти не менше 60% створеної працівником доданої вартості...
Все? УРА ?
Чи дупа?
Один працює на високоефективному виробництві з високою капіталізацією робочого місця і йому і 30% від створеного на цьому місці вийде 100 000
а другий махає мітлою чи копає лопатою і йому 100% від створеного віддай... а мінімалка у 8600 не вийде...

Тому наш розрив в зарплатах зумовлений нерівномірністю капіталізації робочих місць...
А нерівномірність капіталізації зумовлений відсутністю достатньої кількості як капіталістів так і вільних капіталів у цих капіталістів....
Тому маємо те що маємо.
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 10:18

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Загибель Зеленського все таки принесла б їм більше позитиву ніж негативу
Не факт , адже тоді у нас альтернативи уряду національної єдності - немає...
А заміна як би то сказати тих кого наймали по оголошенню на хоч трохи фахівців - може позитивно відбитись на наших досягненнях.
ПС
але це не говорить про те що я закликаю здавати педераційникам маршрути переміщення будь кого, навіть простого бійця.
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 10:21

  Бетон написав:
  Shaman написав:тобто причина нападу Раші на Україну - українська корупція?.. :shock: які люди страуси, як люблять ховати голову від реалій...
Да, прикинь. Именно коррупция. Разоружение, уничтожение инфраструктуры, министры граждане рф, рос бизнес, анентура в сбу, мвд, генштабе, коррупционные газовые схемы, энергетическая петля.
Спроси у любого юриста международника, с эрнст &янг пообщайся с аналитиками. Ты думаешь это для кого-то секрет? Об этом знают все.
Бетон в тебе ум за разум зайшов?
педерація на нас напала бо нами керували міністри з громадянством РФ і російський бізнес захоплював українські активи?

А чого тоді нападати? щоб росіян на кого замінити?
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 10:38

  Hotab написав:Schmit
До Чернівців чотири-п'ять


Ти можеш без стидливих натяків розказати, який відсоток не збили?
Бо оце «4-5 до Чернівців» ніяк не розганяє нормальну жирну зрадоньку, по яку ти стогнеш вже добу, на фоні 1500 запущених.
Давай відсоток, не стісняйся.

Відсоток не знаю, але коли навкруги сумнівна інформація - правда десь посередині.
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 10:41

Ексміністр інфраструктури Омелян отримав підозру за ухилення від військової служби
Пан Гіперлуп допотужнічався - так боровся з ухилянтами, що сам ним став.
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 10:58

❗️МОЗ розброньовує медиків на запит Міноборони.

За словами міністра, у разі запитів частину медиків можуть розбронювати та залучити до служби в ЗСУ та інших структурах.
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 11:20

  Schmit написав:
  Hotab написав:
  Schmit написав:Тільки чомусь жоден моніторинговий канал цього разу не виклав карту цієї "перемоги" з траекторіями БПЛА. На попередніх картах переважна більшість таких траекторій не обривалася десь в полях прикордонних областей, а проходили через усю країну до пари-трійки міст, де "от там все і збили". Напевно, до когось таки дійшло, наскільки ці картинки контрастували з переможними звітами повітряних сил.



Щмідт, якби хоча б 100 не збитих увалили по одному з міст, там був би останній день Помпеї . Розуму трохи є так нагло маніпулювати?

То наше щастя, що 100 в одну точку не летить.
Виглядає переможно, правда?
Зображення

Вот и выросло поколение, которое не воспринимает ничего, кроме картинок.
Вы количество линий на картинке посчитали? Там точно есть 1500?
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 11:23

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Ой+ написав:А який розрив в цифрах вважаєте прийнятним?

Я не вважаю, що розрив має регламентувася взагалі. Мінімалка відображає оплату праці за некваліфіковану працю, і цілком нормально, що ця оплата низька. Максимум, з чим можна погоджуватися - щоб мінімалка забезпечувала можливість на неї прожити, на найбазовіші потреби.
  Ой+ написав:Якщо ми типу ідемо в ЄС чи хоча би намагаємося імітувати що хочемо цього, то потрібно рухатись в сторону цих стандартів.

1. Не існує ніяких "стандартів ЄС", ЄС - це купа країн, і вони дуже різні. І відношення мінімальнох до середньої чи медіанної ніде не регламентується.
2. Не все в ЄС ідеально, не все правильно. Можна і потрібно рухатися в ту сторону, але переймати позитивний досвід, а не перекоси і абсурд. Зарплата має залишатися мотиватором, а яким мотиватором вона може бути, якщо витративши роки на освіту і ще більше років на отримання досвіду і кваліфікації різниця в оплаті праці буде мізерною?
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 11:31

Re: Напад росії і білорусі на Україну


а як щодо виття росіян що їм не дають стріляти коли потужний приїзжає сфотографуватись біля таблички Бахмут/Херсон/Покровськ?


Так і пруфци ж є цій сміливій заяві, Летусрок?
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2026 11:42

  budivelnik написав:
  Бетон написав:
  Shaman написав:тобто причина нападу Раші на Україну - українська корупція?.. :shock: які люди страуси, як люблять ховати голову від реалій...
Да, прикинь. Именно коррупция. Разоружение, уничтожение инфраструктуры, министры граждане рф, рос бизнес, анентура в сбу, мвд, генштабе, коррупционные газовые схемы, энергетическая петля.
Спроси у любого юриста международника, с эрнст &янг пообщайся с аналитиками. Ты думаешь это для кого-то секрет? Об этом знают все.
Бетон в тебе ум за разум зайшов?
педерація на нас напала бо нами керували міністри з громадянством РФ і російський бізнес захоплював українські активи?

А чого тоді нападати? щоб росіян на кого замінити?


На читай и учись:

Кремлю был нужен только экономический контроль. события 2004 и 2014 годов показали москве, что экономическое влияние и покупка украинских чиновников не дают долгосрочной гарантии, поскольку украинское общество способно менять власть вопреки воле кремля.Переход от гибридного контроля к полномасштабной войне произошел по конкретным причинам:

1. Потеря политического контроля и угроза НАТО, крах мягкой силы: После Революции 2014 году пророссийский вектор Украины был полностью разрушен, а курс на интеграцию в ЕС и НАТО закрепили в Конституции.

Выдавливание бизнеса: Украина начала арестовывать российские активы, закрывать прокремлевские телеканалы и вводить санкции против кума Путина — Виктора Медведчука.

3. Потеря рычагов: Кремль понял, что коррупционный подкуп элит больше не работает, так как общество требует европейских стандартов, прозрачности и смены курса.


цель войны — ликвидация государства, а не смена бизнеса

Не замена, а аннексия: Целью Кремля была не «замена одних россиян на других», а полная ликвидация независимости Украины.



Почему коррупция всегда ведет к войне или потере суверенитета

Этот процесс развивается по стандартному сценарию в любой слабой стране:

Разрушение институтов: Коррупция уничтожает суды, армию, спецслужбы и оборонную промышленность.

Ослабленное государство становится легкой добычей для агрессивных соседей.


Иллюзия легкой победы:

Страна-агрессор видит, что чиновники продажны, армия разворована, а ПВО существует только на бумаге. Это провоцирует врага на нападение, так как он рассчитывает на быструю «маленькую победу».


Уязвимость для спецслужб: Коррумпированные политики легко вербуются, шантажируются или покупаются. Агрессор заходит в страну не силой оружия, а через купленные кабинеты власти.



Коррупция — это внутренняя болезнь, которая делает организм государства настолько слабым, что внешний хищник неизбежно принимает решение на него напасть
