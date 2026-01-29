Дюрі-бачі написав:В Україні є катастрофічна проблема: розрив між мінімальною, медіанною і середньою зарплатами величезний. А в нормальних соціальних країнах ці три величини є близькими, тому наша мета має бути, щоб в Україні було щось в дусі: мінімалка 800$, медіана - 1000$, середня - 1200$
Не бачу в чому тут катастрофічність Мінімальна на то і мінімальна. Коли вона близька до середньої, це насправді абсурдна соціальна політика
А який розрив в цифрах вважаєте прийнятним?
Нижча, ніж у Молдові: українцям встановили найменшу мінімалку https://konkurent.ua/publication/178148 ... t=12143897 Мінімалка в Україні (8,6 тис. грн) – найменша серед всіх європейських країн. При тому середня зарплата складає, за останніми даними Держстату, 30,3 тис. грн. Тобто мінімалка знаходиться на рівні близько 28,4% середньої зарплати. Зараз в уряді готують новий проєкт Трудового Кодексу, в якому знову не вирішують проблему низької мінімальної зарплати. «Достатній» рівень мінімалки – близько 40% середньої зарплати. В ЄС діє директива EU 2022/2041, яка закликає країни Євросоюзу встановлювати мінімальну зарплату, яка забезпечить гідний рівень життя та буде на рівні до 60% середньої (бажаний показник, до якого варто рухатись). Заступниця Міністра економіки, довкілля та сільського господарства Дарина Марчак в інтерв'ю OBOZ.UA заявила про те, що в уряді прагнуть, щоб мінімалка складала 50% середньої зарплати. Проте в проєкті Трудового кодексу таке співвідношення не прописали.
Якщо ми типу ідемо в ЄС чи хоча би намагаємося імітувати що хочемо цього, то потрібно рухатись в сторону цих стандартів. А тисячократних розривів між мінімалкою та максималкою, ще і за рахунок використання службового становища в державних монополіях, там немає. Та і середній клас прогресивною шкалою підстригають ґрунтовно.
Невже так важко зрозуміти Зарплати - НЕ ПРИЗНАЧАЮТЬСЯ Зарплати - ЗАРОБЛЯЮТЬСЯ...
Уявіть собі що прийнятий закон типу На оплату праці повинно йти не менше 60% створеної працівником доданої вартості... Все? УРА ? Чи дупа? Один працює на високоефективному виробництві з високою капіталізацією робочого місця і йому і 30% від створеного на цьому місці вийде 100 000 а другий махає мітлою чи копає лопатою і йому 100% від створеного віддай... а мінімалка у 8600 не вийде...
Тому наш розрив в зарплатах зумовлений нерівномірністю капіталізації робочих місць... А нерівномірність капіталізації зумовлений відсутністю достатньої кількості як капіталістів так і вільних капіталів у цих капіталістів.... Тому маємо те що маємо.
sashaqbl написав:Загибель Зеленського все таки принесла б їм більше позитиву ніж негативу
Не факт , адже тоді у нас альтернативи уряду національної єдності - немає... А заміна як би то сказати тих кого наймали по оголошенню на хоч трохи фахівців - може позитивно відбитись на наших досягненнях. ПС але це не говорить про те що я закликаю здавати педераційникам маршрути переміщення будь кого, навіть простого бійця.
Shaman написав:тобто причина нападу Раші на Україну - українська корупція?.. які люди страуси, як люблять ховати голову від реалій...
Да, прикинь. Именно коррупция. Разоружение, уничтожение инфраструктуры, министры граждане рф, рос бизнес, анентура в сбу, мвд, генштабе, коррупционные газовые схемы, энергетическая петля. Спроси у любого юриста международника, с эрнст &янг пообщайся с аналитиками. Ты думаешь это для кого-то секрет? Об этом знают все.
Бетон в тебе ум за разум зайшов? педерація на нас напала бо нами керували міністри з громадянством РФ і російський бізнес захоплював українські активи?
А чого тоді нападати? щоб росіян на кого замінити?
Ти можеш без стидливих натяків розказати, який відсоток не збили? Бо оце «4-5 до Чернівців» ніяк не розганяє нормальну жирну зрадоньку, по яку ти стогнеш вже добу, на фоні 1500 запущених. Давай відсоток, не стісняйся.
Відсоток не знаю, але коли навкруги сумнівна інформація - правда десь посередині.
Schmit написав:Тільки чомусь жоден моніторинговий канал цього разу не виклав карту цієї "перемоги" з траекторіями БПЛА. На попередніх картах переважна більшість таких траекторій не обривалася десь в полях прикордонних областей, а проходили через усю країну до пари-трійки міст, де "от там все і збили". Напевно, до когось таки дійшло, наскільки ці картинки контрастували з переможними звітами повітряних сил.
Щмідт, якби хоча б 100 не збитих увалили по одному з міст, там був би останній день Помпеї . Розуму трохи є так нагло маніпулювати?
То наше щастя, що 100 в одну точку не летить. Виглядає переможно, правда?
Вот и выросло поколение, которое не воспринимает ничего, кроме картинок. Вы количество линий на картинке посчитали? Там точно есть 1500?
Я не вважаю, що розрив має регламентувася взагалі. Мінімалка відображає оплату праці за некваліфіковану працю, і цілком нормально, що ця оплата низька. Максимум, з чим можна погоджуватися - щоб мінімалка забезпечувала можливість на неї прожити, на найбазовіші потреби.
1. Не існує ніяких "стандартів ЄС", ЄС - це купа країн, і вони дуже різні. І відношення мінімальнох до середньої чи медіанної ніде не регламентується. 2. Не все в ЄС ідеально, не все правильно. Можна і потрібно рухатися в ту сторону, але переймати позитивний досвід, а не перекоси і абсурд. Зарплата має залишатися мотиватором, а яким мотиватором вона може бути, якщо витративши роки на освіту і ще більше років на отримання досвіду і кваліфікації різниця в оплаті праці буде мізерною?
На читай и учись:
Кремлю был нужен только экономический контроль. события 2004 и 2014 годов показали москве, что экономическое влияние и покупка украинских чиновников не дают долгосрочной гарантии, поскольку украинское общество способно менять власть вопреки воле кремля.Переход от гибридного контроля к полномасштабной войне произошел по конкретным причинам:
1. Потеря политического контроля и угроза НАТО, крах мягкой силы: После Революции 2014 году пророссийский вектор Украины был полностью разрушен, а курс на интеграцию в ЕС и НАТО закрепили в Конституции.
Выдавливание бизнеса: Украина начала арестовывать российские активы, закрывать прокремлевские телеканалы и вводить санкции против кума Путина — Виктора Медведчука.
3. Потеря рычагов: Кремль понял, что коррупционный подкуп элит больше не работает, так как общество требует европейских стандартов, прозрачности и смены курса.
цель войны — ликвидация государства, а не смена бизнеса
Не замена, а аннексия: Целью Кремля была не «замена одних россиян на других», а полная ликвидация независимости Украины.
Почему коррупция всегда ведет к войне или потере суверенитета
Этот процесс развивается по стандартному сценарию в любой слабой стране:
Разрушение институтов: Коррупция уничтожает суды, армию, спецслужбы и оборонную промышленность.
Ослабленное государство становится легкой добычей для агрессивных соседей.
Иллюзия легкой победы:
Страна-агрессор видит, что чиновники продажны, армия разворована, а ПВО существует только на бумаге. Это провоцирует врага на нападение, так как он рассчитывает на быструю «маленькую победу».
Уязвимость для спецслужб: Коррумпированные политики легко вербуются, шантажируются или покупаются. Агрессор заходит в страну не силой оружия, а через купленные кабинеты власти.
Коррупция — это внутренняя болезнь, которая делает организм государства настолько слабым, что внешний хищник неизбежно принимает решение на него напасть