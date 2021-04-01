ЛАД написав:Але ви так і не відповіли на питання Ой+ - який розрив в цифрах вважаєте прийнятним? 1,5 рази достатньо? Чи 3, 5, 10?
Я написав, що не вважаю, що він має регламентуватися. Хоч в 2 рази, хоч в 5, хоч в 10 — якщо продуктивність праці краща на порядок (звісно, це в основному оцінюється ринком праці), то чого ЗП не може бути в 10 разів вище? Якщо за роботу кваліфікованого досвідченого спеціяліста (наприклад, електрика) готові платити в 10 разів більше, ніж за роботу кур'єра чи вантажника в АТБ, чого мають бути обмеження?
sashaqbl написав:Загибель Зеленського все таки принесла б їм більше позитиву ніж негативу
Не факт , адже тоді у нас альтернативи уряду національної єдності - немає... А заміна як би то сказати тих кого наймали по оголошенню на хоч трохи фахівців - може позитивно відбитись на наших досягненнях. ПС але це не говорить про те що я закликаю здавати педераційникам маршрути переміщення будь кого, навіть простого бійця.
Якої тобі іще єдності бракує? Все в них давно монолітне від верховної ради до телемарафону сплошний армовір і екзистенційна війна. То шо воно поміняє якщо пустити до корита юлю і шоколадного з бойком якшо вони всі за одно? Різниці ніякої.
Сергій Флеш 20 ч. · Ми пережили одну з найважчих атак за останній час. Що можна сказати по цій атакі: 1. Ми успішно витримали спробу перевантажити ППО ударними БПЛА. Понад 1500 на добу. Такого в світі ще не було. 2. Було збито та знешкоджено 95% БПЛА. Це фантастичний результат. Низький уклін усім військовим усіх родів військ та ДФТГ, які захищали нас. 3. Перехоплювачі збили близько 30% усіх БПЛА. Це відчутний відсоток, який продовжує зростати. 4. У цій атаці відсоток реактивних «Шахедів» і «Шахедів» з керуванням був невеликим. Очевидно, ворог розраховувал на масове застосування звичайних «Шахедів». 5. Лиха накоїли ракети. Особливо в Києві. Є влучання в житлові будинки та на території цивільних підприємств. Ми не публікуємо таку інформацію, але противник уже сьогодні все побачить сам на супутникових знімках. Особливо цинічними були повторні удари балістикою в ті сами місця через кілька годин. Так ворог намагався вбити рятувальників, які працюють на місцях. 6. Метою атаки були об’єкти критичної інфраструктури, «Укрзалізниця» та логістика Жодна матеріальна шкода не може зрівнятися з людськими життями. Це страшна втрата для нас усіх.
Он хочет, чтобы чужие дети погибали за чужие деньги, обслуживая строительство династий, покупку особняков за сотни миллионов долларов. Командиры с барбершопов будут рассказывать, что росия скоро падёт. Причина вообще всего, что происходит - коррупция. Остальное - производная
корупція це становий хребет нашої влади, видьорнеш її і все посипеться. Проблема не в корупції, вважай її паралельною системою управління. Проблема в тім що вони крадуть не в міру й не з прибутків. Вони в горящій хаті граблять на пожарі. Мародьори грьобані, пісок з цвинтаря ворують
ЛАД написав:Скільки треба, шоб зарплата була мотиватором?
треба, як у головного лісника
Понад 9,5 мільйона зарплати та 40 об’єктів нерухомості: що задекларував головний лісівник Поділля
Директор філії Подільського лісового офісу ДП «Ліси України» Василь Гончар оприлюднив свою декларацію за 2025 рік. Документ вражає стрімким зростанням офіційних доходів керівника, який відповідає за лісові господарства Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської областей.
Стрімке зростання доходів За минулий рік зарплата Василя Гончара на посаді директора філії склала понад 9,5 млн грн. Для порівняння, динаміка його виплат за останні роки виглядає так:
2023 рік — 3,9 млн грн; 2024 рік — понад 6 млн грн; 2025 рік — понад 9,5 млн грн. Тобто за останній рік щомісячний дохід посадовця в середньому становив близько 800 тисяч гривень. Крім цього, він отримав 611 тис. грн від продажу електроенергії з власних сонячних станцій (СЕС). Дружина посадовця, Мирослава Гончар, яка займається підприємництвом, задекларувала 3,5 млн грн доходу та ще понад 310 тис. грн від власних СЕС.
Нерухомість та заощадження У власності та користуванні сім’ї Гончарів перебуває 40 об’єктів нерухомості. Серед них:
31 земельна ділянка (переважно на Буковині); 4 житлові будинки; торговельний центр у Сокирянах площею 454 м²; нова недобудована квартира в Чернівцях (придбана у 2025 році через пайову участь). Готівкові заощадження родини також значні: 100 тис. доларів США та загалом 5 млн грн готівкою. На банківських рахунках подружжя зберігає понад 2,6 млн грн.
Юля і Бойко треба в тюрму, давно по ним шконка плаче
Та за всіма ними плаче. Але не прото . Хто б мав увійти в той уряд? І що він принциповонового внесе якщо вони всі заодно від правогосєктору до бойка сплошни1й армовір. Покличете ви туди партію яка виступає за мир? Є взагалі така партія? Ладно не мир. Є партія яка за поетапну демобілізацію, щоб допустим відпустили тих хто 4,5 роки? Хоть по одному принциповому питанню в них розбіжності з слугами? Лиш за місце коло корита.
От не потрібно мішати в одну купу самозайнятих (наприклад, електриків), найманих, бюджетників, держслужбовців та керівників державних монополій. Якщо в самозайнятих так і є (а для вирівнювання давно існує прогресивна шкала, яка знизить 10 кратний розрив до 5 кратного), то в бюджетній сфері є тарифна сітка та регламент преміювання. І ось тут в першу чергу дикі перекоси подібні до африканських країн в період встановлення людожерських режимів, коли керівник держмонополії разом із не малою зарплатою доганяється іншими бонусам:
Це еквівалент скількох зп електриків та газовиків на той рік? Власне ось це все і гасить мобілізаційні потуги тепер і підважило обороноздатність в попередні роки до повномасштабки. Він і такі як він також можуть казати про свою "незамінність" і що податки з їхнього доходу набагато більший за податки тих, хто на низу харчової піраміди, але це просто повна дурня.