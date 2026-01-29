ЛАД написав:Але ви так і не відповіли на питання Ой+ - який розрив в цифрах вважаєте прийнятним? 1,5 рази достатньо? Чи 3, 5, 10?
Я написав, що не вважаю, що він має регламентуватися. Хоч в 2 рази, хоч в 5, хоч в 10 — якщо продуктивність праці краща на порядок (звісно, це в основному оцінюється ринком праці), то чого ЗП не може бути в 10 разів вище? Якщо за роботу кваліфікованого досвідченого спеціяліста (наприклад, електрика) готові платити в 10 разів більше, ніж за роботу кур'єра чи вантажника в АТБ, чого мають бути обмеження?
Це я зрозумів. Але все ж таки, який розрив в цифрах вважаєте достатнім, щоб зарплата залишалася мотиватором? На практиці відсутність будь-яких обмежень призводить до виникнення відносно більш-менш тонкого прошарку високооплачуваних людей і великої кількості відносно (і не тільки відносно) бідних. Чомусь у всіх сучасних розвинутих країнах є закони, які якоюсь мірою запобігають занадто великим різницям в доходах. Десь вони жорствіші, десь м'якіші, але існують всюди.
Запровадження системи фудбенкінгу - одна з вимог до України з боку ЄС. Європа, в свою чергу, виділяє під цю програму фінансування. Розвиток банків продовольства має вирішити одразу кілька проблем: зменшення відходів, зменшення витрат бізнесу на їхню утилізацію та допомогу вразливим прошаркам населення. Поки запровадження фудбенкінгу в Україні знаходиться на стадії обговорення.
Там є і таке:
Щороку в Україні утилізується 2,7 млн тонн продовольства. При цьому понад 30% населення України проживає поза межею харчової бідності. Українські банки продовольства передали 4 700 тонн продуктів понад двом мільйонам людей.
Передані продукти не становлять загрози для здоров’я отримувачів, оскільки при виробництві харчів зазвичай закладають 20% додаткового строку після вказаного на упаковці строку придатності продуктів, заявили експерти.
Він зауважив, що сьогодні українські сили ППО працюють по всій країні, а це вимагає дуже багато екіпажів і дронів. ......."Ми навіть зараз не зробили і половину того, що ми думаємо зробити. Тобто, буде це ще краще, але це будуть такі глобальні зміни глобальної стратегії і концепції захисту нашої країни", - відзначив Флеш. ........Разом з тим, за його словами, дуже важливо аби було єдине радіолокаційне поле. Він додав:
"Бо перехоплювачі не можуть працювати без розуміння, де літають "Шахеди".
Він зазначив, що не є таємницею, що в Україні є дефіцит радіолокаційних станцій, бо їм потрібно дуже багато і на всю країну. Без станцій не можуть працювати українські дрони-перехоплювачі.
"Ми намагаємося закуповувати і встановлювати нові радіолокаційні станції, і також ми намагаємося нарощувати кількість екіпажів і кількість засобів знищення", - повідомив він.
Також фахівець зауважив, що постійно зростає показник збиття ворожих повітряних цілей у відсотковому значенні.
Також він повідомив про мету, аби усіма дронами-перехоплювачами керувати віддалено.
"У нас будуть пілоти в єдиному центрі десь дуже глибоко під землею, з досвідом керування, і ми будемо намагатися робити так, щоби екіпажів було мінімум", - додав військовий експерт.
Він наголосив, що останню нічну російську атаку "Шахедів" вже відбивали з віддаленим керуванням.
Як повідомляв УНІАН, 13 травня і вночі 14 травня російські загарбники здійснили одну з наймасованіших атак по Україні. Загалом окупанти запустили 1567 дронів і 56 ракет різних типів. Водночас відсоток збиття дронів був 94%, ракет - 73%.
Під час масованої атаки вночі 14 травня російські загарбники намагалися уражати об’єкти критичної інфраструктури, залізниці та логістики. Від ударів постраждали житлові будинки і цивільні підприємства.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 тра, 2026 14:53, всього редагувалось 1 раз.
1 У всьому світі ПЕРЕКОСИ між доходами різних груп -регулюються не актами і постановами.. а податковим законодавством. 2 Сам розмір доходу - має не таке вже й велике значення в майбутньому багатстві( або його відсутності) Більше значення має співвідношення між заробив/витратив..... Якщо я за все життя ЗАРОБИВ 20 млн грн ( якщо поділити їх на 30 праці це буде якихось 60 000 в місяць ) , а жив за 30 000/місяць і в мене залишилось 10 млн То якими законодавчими актами Ви будете в мене забирати ? Адже я жив на середню по країні.... заробляючи дві середніх.... То що в мене треба було забрати ту другу середню щоб потім не було БАГАТИХ А як тоді з наприклад айтішниками . які заробляли 60 000 (так само як я) і витрачали НА СЕБЕ 60000 .... то що тоді? треба в мене забрати пару мільйонів бо в них нуль накопичень? 3 Про УТИЛІЗАЦІЮ ПРОДУКТІВ В мене є така приказка Мої клієнти їдять СВІЖЕ.. а я те що ЗАЛИШИЛОСЬ..... Магазин ЗОБОВЯЗАНИЙ УТИЛІЗУВАТИ продукт з простроченим терміном реалізації.... Якщо я комусь подарую сирок, а він захворіє - то я ЗОБОВЯЗАНИЙ буду його все життя лікувати. Те що продукт навіть прострочений має запас по термінам... це чудово.. Хто буде нести відповідальність за отруєння ? Адже термін це при умові правильного зберігання... Що робити з морозивом(чи будь яким іншим замороженим продуктом) на упаковці якого написано - у випадку розморожування-повторне заморожування ЗАБОРОНЕНО. Коли центральне енергозабезпечення відсутнє.. в 90% точок генератори потягнуть тільки освітлення і роботу касового і терміналу.. все, ні про які холодильники мова не йде....
ПС В рік людина зїдає +/-1 тонну, 30 млн населення=30млн тонн Страшилка про утилізацію 9-10% від проданого - це статистика МАГАЗИНІВ, які на мою думку таким чином знижують свій дохід (завищують витрати) В мене утилізація становить менше 1% від виторгу того що потрапляє під утилізацію ( ясно що сигарети/алкоголь я не утилізую бо вони не псуються, за виключенням 10 розбитих пляшок пива в рік при перекладанні, або блоку сигарет на який поставлять якийсь ящик...)
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 15 тра, 2026 14:32, всього редагувалось 1 раз.
До речі питання. Якщо Флеш пише: "Ми не публікуємо таку інформацію, але противник уже сьогодні все побачить сам на супутникових знімках", - то чому ми не публікуємо таку інформацію? Повідовляємо тільки про потрапляння в житлові будинки та згорівші авто.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 15 тра, 2026 14:35, всього редагувалось 1 раз.
budivelnik написав:У всьому світі ПЕРЕКОСИ між доходами різних груп -регулюються не актами і постановами.. а податковим законодавством.
дивно, значить чергове підняття зарплати тиловим ненавченим людоловам та 5-річний ігнор збільшення фін.забезпечення військових це все податкове законодавство винне а не акти/постанови
1 Є форс-мажор Війна це ФОРС-МАЖОР і діяльність військового яка сама по своїй суті деструктивна(знищити ворага) слабо корелюється економічними законами. А от кількість БАЖАЮЧИХ воювати в якійсь мірі можна підрегулювати збільшенням доходів воюючого. Тому нічого дивного в тому , що в країні летусорків з загадженими штанцями - сморід від штанців пробують перебити збільшенням доходів.
Тому що є ПСИХОЛОГІЧНИЙ стан НАШОГО НАСЕЛЕННЯ, який ми ПОВИННІ БЕРЕГТИ І не у всіх громадян України є бажання чи доступ до данних спутникової розвідки... І 95% населення не мають наприклад моєї специфічної підготовки яка дозволяє не зійти з розуму під час підрахунку вбитих ворогів на полі бою.... Це зрозуміло? Навіщо допомогати педераційникам, які й так розповсюдять ( і ще більш зманіпулюють) розкидані шматки людських тіл загинувших від їх ракет УКРАЇНЦІВ?
Так ведь и прослойка людей, которые одновременно обладают очень высокой квалификацией и готовы брать на себя большую ответственность, не менее тонка, чем прослойка богатых людей. Зависть пролетариата понятна, но именно возможность стать богатым поощряет стремление к квалификации и риску. Там, где государство перебарщивает с давлением на богатых, богатые начинают искать себе другую юрисдикцию, часто вместе с бизнесом. Иногда это происходит тихо, а иногда и демонстративно, вплоть до получения совершенно неприличного гражданства, как это сделал Депардье. Исход квалифицированных людей ещё никогда не делал низкоквалифицированных богаче. И да, разница в миллион раз - не предел.
budivelnik написав:сморід від штанців пробують перебити збільшенням доходів.
так хотів дурню написати що й ніколи читати Мова йшла чому поліцаям піднімають і військовим ні. А ти написав все навпаки. До чого тут сморід від штанців твоїх синів до підняття зарплат тиловим поліцаям? До речі помічаю все більше й більше чоловіків які сидять на пошті видаючи пенсії. Зарплата аж 6-8 тис на руки (по селам навіть менше бо півставки), зате броня. Саме час поліцаям попроцювати за броню та кусок хліба, а кому не подобається ось вам наказ на звільнення та мобілізаційне розпорядження. Але відбувається навпаки, псам режиму піднімають, підкреслюючи їх важливість для боротьби патріотичних еліт проти злочинного народу
budivelnik написав:1 Є форс-мажор Війна це ФОРС-МАЖОР і діяльність військового яка сама по своїй суті деструктивна(знищити ворага) слабо корелюється економічними законами. А от кількість БАЖАЮЧИХ воювати в якійсь мірі можна підрегулювати збільшенням доходів воюючого. Тому нічого дивного в тому , що в країні летусорків з загадженими штанцями - сморід від штанців пробують перебити збільшенням доходів..
Сам збрехав-сам пробуєш приписати мені свою брехню? Піднімають УСІМ від тиловиків з 20000 до 30000, до тих хто на нулі... Я розумію що ти шукаєш спосіб як себе оправдлати Але ти б краще спочатку штанці виправ, тоді аміак зникне, очі сльозитись перестануть -зможеш краще бачити... От наприклад ШІ Основні зміни та підвищення (план на 2026 рік):
Збільшення виплат: Передбачено підвищення виплат військовим до від рівня, встановленого на 1 січня 2026 року. Нова мінімальна зарплата: З червня 2026 року планується підвищити мінімальний рівень грошового забезпечення для тилових посад (які не беруть безпосередньої участі в бойових діях) до 30 000 грн. Бойові виплати: Запроваджується ризикова формула «10/20/40», що передбачає виплати за бойові дні: 10 000 грн — за день утримання позиції. 20 000 грн — за день штурмово-пошукових дій. 40 000 грн — за день активних наступальних операцій. Прогноз доходу: За регулярного виконання бойових завдань дохід піхотинця на передовій може становити 250–400 тис. грн на місяць. Спеціальний контракт: Очікується введення спеціальних контрактів на 18–24 місяці з вищою фіксованою оплатою. Цільовий військовий збір: Розглядається законопроєкт (№ 15167), за яким з 1 січня 2027 року всі кошти з військового збору (5%) будуть іти виключно на грошове забезпечення військових через спеціальний фонд
Востаннє редагувалось budivelnik в П'ят 15 тра, 2026 14:59, всього редагувалось 1 раз.