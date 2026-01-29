Додано: Суб 16 тра, 2026 08:08
ЛАД написав:
Стоит признать, что разбираться с Ираном без Трампа будет значительно сложнее.
обмін ударами і не більше, зруйнувати Іран до стану (як казав Трамп зникнення цивілізації) навіть США без ЯО займе 6 місяців і 90% ракетного/бомбового арсеналу країни, про запаси Ізраїлю і мови не має
Додано: Суб 16 тра, 2026 08:10
Чем ближе тюрьма вовы, тем больше он пугает наступлением с беларуси
Додано: Суб 16 тра, 2026 08:27
ЛАД написав:
За много лет до этого разобраться с Хамасом и Хезболлой не смогли. И с Ираном тоже.
не теорія змов, ви не припускаєте, що великим країнам і Штатам взагалі після 11/09/2001 вигідно існування таких організацій як Хамас чи Хезболла
не здивуюсь, якщо колись дізнаємось про таємне фінансування скрізь 3-4 руки від цру
якщо стало відомо про ссср/рф про фінансування Червоних Бригад
Згідно з даними Йона Рацепи, Червоні бригади спиралися на підтримку органів державної безпеки Чехословаччини (Statni Bezpecnost) і Організації Визволення Палестини. Радянську і чехословацьку вогнепальну зброю та вибухівку доставляли з Близького Сходу з використанням каналів контрабандної перевезення героїну. Підготовка бійців здійснювалася як на базах держбезпеки ЧССР в Празі , так і в тренувальних таборах ООП в Північній Африці та Сирії.
зрозуміло, не чехи фінансували, а радянський "самий мирний у світі" союз
стосовно пропаганди (в цьому випадку російської), щоб не було так сумно на вихідні дні
, для вас особисто
може досі поважаєте деяких акторів? як-то рустем сагдуллаев (Ромео, з фільма Бикова "в бой идут одни старики")
Додано: Суб 16 тра, 2026 08:42
Руда мавпа кинула Європу , а терер кидає Тайвань
❗️Трамп заявив, що США можуть не захищати Тайвань у разі конфлікту з Китаєм
За словами Дональда Трампа, Тайвань «сам хоче втягнутися у війну» та розраховує на підтримку Сполучених Штатів. Водночас він виступив проти проголошення незалежності острова та заявив, що хотів би зберегти нинішній статус-кво.
Також Трамп закликав тайванські компанії з виробництва чипів переносити свої заводи до США, зокрема в Аризону. Крім того, після переговорів із Сі Цзіньпіном він повідомив, що питання постачання зброї Тайваню «поставлене на паузу».
Додано: Суб 16 тра, 2026 08:46
Додано: Суб 16 тра, 2026 08:48
ЛАД написав:
Вот только почему-то пересичные украинцы получают зарплаты, соответствующие украинскому рынку, а топы получают чуть ли не соответствующие американскому.
Это вполне естественно.
Люди средней и ниже квалификации вынуждены вариться на локальных рынках труда. Начиная с определенного, очень высокого, уровня, появляется возможность выходить на международный рынок труда. Соответственно, если пытаться ограничивать зарплаты таких специалистов, у нас их просто не будет.
Равенство, в принципе, возможно, но только на очень низком уровне.
И да, для управления государственными корпорациями нужны не менее квалифицированные специалисты, чем для частных. То, что пролетарий всегда считает управленцев глупыми бездельниками, сути не меняет.
Додано: Суб 16 тра, 2026 08:49
shapo написав:
Стоит признать, что разбираться с Ираном без Трампа будет значительно сложнее.
обмін ударами і не більше, зруйнувати Іран до стану (як казав Трамп зникнення цивілізації) навіть США без ЯО займе 6 місяців і 90% ракетного/бомбового арсеналу країни, про запаси Ізраїлю і мови не має
На самом деле любую страну очень просто сейчас отправить в каменный век,что почти показала нынешняя зима в Киеве.
С Ираном все намного проще - достаточно лишить его валютных поступлений от нефти и,соответственно,жизненно необходимого импорта ничего более не бомбив и не вооружая флаги в Тегеране.
И откуда познания о запасе вооружения Израиля,тоже из " демократической" прессы?
Додано: Суб 16 тра, 2026 08:56
Додано: Суб 16 тра, 2026 09:01
shapo написав: Banderlog написав: shapo написав:
Серьезно?
И кто это союзник Израиля в этом регионе?
Кроме персидских монархий,и то не всех, державших нейтралитет и с Израилем,и Ираном,до тех пор пока Иран не начал их бомбить таких не было.
И кто помог США начать совместную с Израилем первый раз в истории начать войну с спонсором мирового терроризма Ираном эту войну?
Неужели всемогущий Израиль или всё-таки у США и Трампа есть свой интерес связанный с Китаем и дестабилизация в этом регионе ему нужна как прошлогодний снег?
серйозно. Дестабілізація трампу потрібна якраз через політику стримування китаю і єс. А ізраїль тупо повівся думаючи що америка буде в цій війні до кінця
Цю війну євреї не виграють. Але побажаєм обом сторонам успіхів
Во-первых, Европа США не конкурент ни в экономике,ни тем более в военной области в отличие от Китая,она сама давно проигрывает конкуренцию Китая сев на дешёвые российские энергоносители и уничтожая свое энергетику через бред зелёных и левых
Во-вторых, Израиль никогда не рассчитывал на США ведя свои войны,это первая в истории совместная операция. Иран спонсирующий своих прокси вокруг Израиля для него экзистенциальная угроза ,особенно если получит ядерное оружие. И Израиль бы начал или продолжит войну и без США.
И в-третьих,вы не ответили кто же у Израиля союзник в этом регионе кроме перечисленных мною ранее и почему такой негатив в отношении Израиля?
Он что-то должен Украине,его подпись стоит под будапештским меморандумом или он поставлял роzzии шахеды,а она ему спутниковые данные?
И что такое " выиграть войну" в вашем понимании?
Это что,водрузить израильский флаг в Тегеране или Бейруте или отодвинуть ,желательно надолго постоянную угрозу нападения ?
нема ніякого негативу. Мені на байдуже як до євреїв так і до іранців. Втягнення їх в війну з іраном вважаю позитивним для України. Саудівська аравія, йорданія, бахрейн, оае, катар, мароко і думаю що є таємна угода з індією.
Як ви гадаєте якщо б іран знищив лідерів ізраелю разом з членами їх сімей на яких умовах ізраїль б підписав мирну угоду?
Додано: Суб 16 тра, 2026 09:18
Сибарит написав:
Начиная с определенного, очень высокого, уровня, появляется возможность выходить на международный рынок труда. Соответственно, если пытаться ограничивать зарплаты таких специалистов, у нас их просто не будет.
Коболєва з і Вітренко зманять транснаціональні корпорації?
Нікому і ніде ці та інші подібні кровосісі не потрібні від слова зовсім. Чи Ви знаєте приклад, коли наші топи раптом перекочували кудись за межі неньки і там сягнули успіхів?
Що стосується, наприклад, айтівців, то наразі існуюче у нас податкове навантаження та вартість життя набагато привабливіше за Європу, єдине, що безпека заставляє підриватися. Але наводив приклад українських гуглівців у Варшаві - на руки навіть в абсолютному вимірі отримують менше ніж в Україні, та і по ЄС не бачать кращих для себе пропорцій.
