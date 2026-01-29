Додано: Суб 16 тра, 2026 11:44
Сибарит написав: ЛАД написав:
Вот только почему-то пересичные украинцы получают зарплаты, соответствующие украинскому рынку, а топы получают чуть ли не соответствующие американскому.
Это вполне естественно.
Люди средней и ниже квалификации вынуждены вариться на локальных рынках труда. Начиная с определенного, очень высокого, уровня, появляется возможность выходить на международный рынок труда. Соответственно, если пытаться ограничивать зарплаты таких специалистов, у нас их просто не будет.
Равенство, в принципе, возможно, но только на очень низком уровне.
И да, для управления государственными корпорациями нужны не менее квалифицированные специалисты, чем для частных. То, что пролетарий всегда считает управленцев глупыми бездельниками, сути не меняет.
Как известно, практика критерий истины.
Вынужден с вами не согласиться. По двум причинам.
1. Западная Украина была привычна к заробитчанству ещё в советские времена. Тогда это было в пределах Союза. После развала Союза и смягчения режима пересечения границ она быстро переориентировалась на Европу. Надеюсь, вы не станете утверждать, что наши заробитчане в Польше, Чехии и др. странах имели высокую квалификацию. Тем не менее, работу они находили и благодаря низким ценам в Украине их доходы обеспечивали им вполне приличный уровень жизни в Украине.
На Востоке тоже были заробитчане, но их было меньше и ездили в РФ, в частности, в Москву. В последние годы началась переориентация на Европу и заметный рост заробитчанства и на Востоке.
Так что для того, чтобы обеспечить себе приличный заработок и, соответственно, нормальный уровень жизни можно было обойтись без высокой квалификации.
2. Я как-то не заметил больших успехов в развитии экономики независимой Украины а результате работы наших высококвалифицированных топов (хочется поставить кавычки, но не стал). И, как уже написал Ой+
, я не вижу случаев "пересадки" наших топов на западную почву. Это касается как государственных, так и частных топов.
Так что, по-моему, наличие фактически 2 рынков рабочей силы в Украине - для пересичных и для топов - объясняется, скорее, использованием власти в личных целях и, возможно, непотизмом.
Додано: Суб 16 тра, 2026 12:22
Faceless написав: ЛАД написав:
Головне питання не в цьому, а в тому, чи відповідають оті максимальні зарплати посаді і ринку
Какому рынку?
Рынок в разных странах разный. Украина, Германия, США - сильно разные рынки. И рынки труда в т.ч.
Вот только почему-то пересичные украинцы получают зарплаты, соответствующие украинскому рынку, а топы получают чуть ли не соответствующие американскому. Причём без всяких ограничений и прогрессивных налогов.
..........
Простите, но если даже рынок, то он должен быть один для всех, а не 2 сильно разных рынка в одной стране. Иначе это просто коррупция.
Так з чим ви сперечаєтесь, я ж і кажу про відповідність ринку, звісно, локальному.
В том-то и дело - не вижу відповідності рынку.
Вижу 2 рынка - один для пересичных, действительно соответствующий уровню развития нашей экономики, второй для топов, обусловленный не экономикой, а совсем другими причинами. При нашем уровне экономики они должны иметь доходы в разы меньшие.
А так получается то же, что сейчас во время войны - воюют "трактористы", а те, которые реально имеют существенные интересы в Украине только "руководят и вдохновляют", отправляя своих детей (взрослых) за границу. Что приводит к плохим морально-политическим последствиям.
Георг VI это хорошо понимал, когда оставил детей, в т.ч. и будущую королеву Елизавету II в Англии, хотя вполне мог отправить их подальше от бомбёжек в США.
Додано: Суб 16 тра, 2026 12:24
Banderlog написав: Shaman написав:
а тут суцільна конспірологія. США в першу чергу очікувало, що в Ірані, як й в Венесуелі залишки влади домовлятсья з США, такої ескалації вони не очікували, блокади Ормузької протоки - теж. дестабілізація США не потрібна, це вигадка.
а успіхів треба побажати в поваленні диктатури в Ірані - це звісно полегшить життя всім сусідам, та й в середині країни теж...
конспірологія в тебе бо вважаєш одного себе розумним а керівника сша дурнем.
повалення диктатури не означає що на її місці вискочить демократія.
диктатора вже вбили якщо ти забув.
Очікували вони саме такої ескалації і блокади протоки інакше б дозволили ірану пропускати кораблі за гроші. Но трамп заявив що пропущені іраном будуть блокувати сша. Нафту в венесуелі контролює сша.
ти спеціально все в кучу валиш? щоб було важко розібратися?
ще раз - Трамп очікував венесуельський сценарій - там демократія не стала, але ті, хто прийшов замість Мадуро - швидко домовились з США. в Ірані так не вийшло, ще й пішла ескалація через Ормуз.
Трамп блокує лише кораблі, які йдуть в Іран. ініш кораблі не чіпає. розумний хід на блокаду Ормуза зі сторони Ірану...
