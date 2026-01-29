Додано: Суб 16 тра, 2026 11:44

Сибарит написав: ЛАД написав: Вот только почему-то пересичные украинцы получают зарплаты, соответствующие украинскому рынку, а топы получают чуть ли не соответствующие американскому.

Это вполне естественно.

Люди средней и ниже квалификации вынуждены вариться на локальных рынках труда. Начиная с определенного, очень высокого, уровня, появляется возможность выходить на международный рынок труда. Соответственно, если пытаться ограничивать зарплаты таких специалистов, у нас их просто не будет.

Равенство, в принципе, возможно, но только на очень низком уровне.

Как известно, практика критерий истины.Вынужден с вами не согласиться. По двум причинам.1. Западная Украина была привычна к заробитчанству ещё в советские времена. Тогда это было в пределах Союза. После развала Союза и смягчения режима пересечения границ она быстро переориентировалась на Европу. Надеюсь, вы не станете утверждать, что наши заробитчане в Польше, Чехии и др. странах имели высокую квалификацию. Тем не менее, работу они находили и благодаря низким ценам в Украине их доходы обеспечивали им вполне приличный уровень жизни в Украине.На Востоке тоже были заробитчане, но их было меньше и ездили в РФ, в частности, в Москву. В последние годы началась переориентация на Европу и заметный рост заробитчанства и на Востоке.Так что для того, чтобы обеспечить себе приличный заработок и, соответственно, нормальный уровень жизни можно было обойтись без высокой квалификации.2. Я как-то не заметил больших успехов в развитии экономики независимой Украины а результате работы наших высококвалифицированных топов (хочется поставить кавычки, но не стал). И, как уже написал, я не вижу случаев "пересадки" наших топов на западную почву. Это касается как государственных, так и частных топов.Так что, по-моему, наличие фактически 2 рынков рабочей силы в Украине - для пересичных и для топов - объясняется, скорее, использованием власти в личных целях и, возможно, непотизмом.