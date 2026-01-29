ЛАД написав:Вот только почему-то пересичные украинцы получают зарплаты, соответствующие украинскому рынку, а топы получают чуть ли не соответствующие американскому.
Это вполне естественно. Люди средней и ниже квалификации вынуждены вариться на локальных рынках труда. Начиная с определенного, очень высокого, уровня, появляется возможность выходить на международный рынок труда. Соответственно, если пытаться ограничивать зарплаты таких специалистов, у нас их просто не будет. Равенство, в принципе, возможно, но только на очень низком уровне. И да, для управления государственными корпорациями нужны не менее квалифицированные специалисты, чем для частных. То, что пролетарий всегда считает управленцев глупыми бездельниками, сути не меняет.
Как известно, практика критерий истины. Вынужден с вами не согласиться. По двум причинам. 1. Западная Украина была привычна к заробитчанству ещё в советские времена. Тогда это было в пределах Союза. После развала Союза и смягчения режима пересечения границ она быстро переориентировалась на Европу. Надеюсь, вы не станете утверждать, что наши заробитчане в Польше, Чехии и др. странах имели высокую квалификацию. Тем не менее, работу они находили и благодаря низким ценам в Украине их доходы обеспечивали им вполне приличный уровень жизни в Украине. На Востоке тоже были заробитчане, но их было меньше и ездили в РФ, в частности, в Москву. В последние годы началась переориентация на Европу и заметный рост заробитчанства и на Востоке. Так что для того, чтобы обеспечить себе приличный заработок и, соответственно, нормальный уровень жизни можно было обойтись без высокой квалификации. 2. Я как-то не заметил больших успехов в развитии экономики независимой Украины а результате работы наших высококвалифицированных топов (хочется поставить кавычки, но не стал). И, как уже написал Ой+, я не вижу случаев "пересадки" наших топов на западную почву. Это касается как государственных, так и частных топов. Так что, по-моему, наличие фактически 2 рынков рабочей силы в Украине - для пересичных и для топов - объясняется, скорее, использованием власти в личных целях и, возможно, непотизмом.
Головне питання не в цьому, а в тому, чи відповідають оті максимальні зарплати посаді і ринку
Какому рынку? Рынок в разных странах разный. Украина, Германия, США - сильно разные рынки. И рынки труда в т.ч. Вот только почему-то пересичные украинцы получают зарплаты, соответствующие украинскому рынку, а топы получают чуть ли не соответствующие американскому. Причём без всяких ограничений и прогрессивных налогов. .......... Простите, но если даже рынок, то он должен быть один для всех, а не 2 сильно разных рынка в одной стране. Иначе это просто коррупция.
Так з чим ви сперечаєтесь, я ж і кажу про відповідність ринку, звісно, локальному.
В том-то и дело - не вижу відповідності рынку. Вижу 2 рынка - один для пересичных, действительно соответствующий уровню развития нашей экономики, второй для топов, обусловленный не экономикой, а совсем другими причинами. При нашем уровне экономики они должны иметь доходы в разы меньшие. А так получается то же, что сейчас во время войны - воюют "трактористы", а те, которые реально имеют существенные интересы в Украине только "руководят и вдохновляют", отправляя своих детей (взрослых) за границу. Что приводит к плохим морально-политическим последствиям. Георг VI это хорошо понимал, когда оставил детей, в т.ч. и будущую королеву Елизавету II в Англии, хотя вполне мог отправить их подальше от бомбёжек в США.
Shaman написав:а тут суцільна конспірологія. США в першу чергу очікувало, що в Ірані, як й в Венесуелі залишки влади домовлятсья з США, такої ескалації вони не очікували, блокади Ормузької протоки - теж. дестабілізація США не потрібна, це вигадка.
а успіхів треба побажати в поваленні диктатури в Ірані - це звісно полегшить життя всім сусідам, та й в середині країни теж...
конспірологія в тебе бо вважаєш одного себе розумним а керівника сша дурнем. повалення диктатури не означає що на її місці вискочить демократія. диктатора вже вбили якщо ти забув. Очікували вони саме такої ескалації і блокади протоки інакше б дозволили ірану пропускати кораблі за гроші. Но трамп заявив що пропущені іраном будуть блокувати сша. Нафту в венесуелі контролює сша.
ти спеціально все в кучу валиш? щоб було важко розібратися?
ще раз - Трамп очікував венесуельський сценарій - там демократія не стала, але ті, хто прийшов замість Мадуро - швидко домовились з США. в Ірані так не вийшло, ще й пішла ескалація через Ормуз.
Трамп блокує лише кораблі, які йдуть в Іран. ініш кораблі не чіпає. розумний хід на блокаду Ормуза зі сторони Ірану...
спеціально ескалацію - не планували, оце вигадки. але прорахувалися...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 16 тра, 2026 12:54, всього редагувалось 1 раз.
ЛАД написав:[quote]Головне питання не в цьому, а в тому, чи відповідають оті максимальні зарплати посаді і ринку
Какому рынку? Рынок в разных странах разный. Украина, Германия, США - сильно разные рынки. И рынки труда в т.ч. Вот только почему-то пересичные украинцы получают зарплаты, соответствующие украинскому рынку, а топы получают чуть ли не соответствующие американскому. Причём без всяких ограничений и прогрессивных налогов. .......... Простите, но если даже рынок, то он должен быть один для всех, а не 2 сильно разных рынка в одной стране. Иначе это просто коррупция.
Так з чим ви сперечаєтесь, я ж і кажу про відповідність ринку, звісно, локальному.
В том-то и дело - не вижу відповідності рынку. Вижу 2 рынка - один для пересичных, действительно соответствующий уровню развития нашей экономики, второй для топов, обусловленный не экономикой, а совсем другими причинами. При нашем уровне экономики они должны иметь доходы в разы меньшие. А так получается то же, что сейчас во время войны - воюют "трактористы", а те, которые реально имеют существенные интересы в Украине только "руководят и вдохновляют", отправляя своих детей (взрослых) за границу. Что приводит к плохим морально-политическим последствиям. Георг VI это хорошо понимал, когда оставил детей, в т.ч. и будущую королеву Елизавету II в Англии, хотя вполне мог отправить их подальше от бомбёжек в США.[/quote] Ну вище додали - так, для таких позицій ринок стає скажімо так міжнародним, як мінімум зазнає впливу світового, бо він для них віжкритий. Але такі вже реалії. Я не сперечаюся, що трапляються перекоси, проте і підхід "в них доходи мають бути в рази нижче бо баба Галя на касі в АТБ в шоці" точно не є конструктивним.
Чимало вчених, особливо соці-гумунітарнргого напряму, вже спакувало валізи і переїздить із США в Європу. Трамп дуже сильно порізав фінансування науки, ввів цензуру і робить все, щоб загальмувати лідерство США.
А от Китай це яскравий приклад того, що кількість переходить в якість. Коли вони методом грубої сили і перебору таки знаходять щось нове. Особисто я в своїх дослідженнях в 90% знаходжу китайців, які це вже зробили, ну і десь в 5% це зробили не китайці, а вчені з Східної Європи чи пост совка...
Выступая перед молодой аудиторией на католической конференции в Вюрцбурге, Мерц сказал, что люди слишком склонны мыслить в «режиме катастрофы» о состоянии мира, и призвал немцев с большим оптимизмом смотреть на потенциал своей страны. «Я твердо убежден, что в мире мало стран, которые предлагают такие огромные возможности, особенно для молодежи, как Германия», — сказал он. «Я бы не рекомендовал своим детям сегодня ехать в США, получать там образование и работать, просто потому что там внезапно сложилась такая социальная обстановка», — сказал Мерц, 70-летний отец троих детей. .....«Сегодня даже самым образованным людям в Америке очень трудно найти работу». «Я большой поклонник Америки», — сказал Мерц своей аудитории. «Мое восхищение сейчас не растет», — добавил он под смех и аплодисменты.
ще раз - Трамп очікував венесуельський сценарій - там демократія не стала, але ті, хто прийшов замість Мадуро - швидко домовились з США. в Ірані так не вийшло, ще й пішла ескалація через Ормуз.
Трамп блокує лише кораблі, які йдуть в Іран. ініш кораблі не чіпає. розумний хід на блокаду Ормуза зі сторони Ірану...
Не очікував. Там напряму договорились з мадуро. А близький схід трамп тупо підпалив. Тупий хід якщо хотіти миру. Але якщо хотіти продовження перекриття каналу то все норм. Євреї тішуться, але цей раз їм лишитись осторонь не вдасться. Пожар задіне і їх.
Чимало вчених, особливо соці-гумунітарнргого напряму, вже спакувало валізи і переїздить із США в Європу. Трамп дуже сильно порізав фінансування науки, ввів цензуру і робить все, щоб загальмувати лідерство США.
А от Китай це яскравий приклад того, що кількість переходить в якість. Коли вони методом грубої сили і перебору таки знаходять щось нове. Особисто я в своїх дослідженнях в 90% знаходжу китайців, які це вже зробили, ну і десь в 5% це зробили не китайці, а вчені з Східної Європи чи пост совка...
але ж зараз мова про технічні спеціальності. він не спеціально робить, але те, що він робить - так потроху руйнує США...
ви бачите в Китає велику кількість інозмених вчених? я щось не чув. а США - це збірна ВСЬОГО світу - є різниця...
Banderlog написав:Не очікував. Там напряму договорились з мадуро. А близький схід трамп тупо підпалив. Тупий хід якщо хотіти миру. Але якщо хотіти продовження перекриття каналу то все норм. Євреї тішуться, але цей раз їм лишитись осторонь не вдасться. Пожар задіне і їх.