RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 1775617757177581775917760>
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 11:44

  Сибарит написав:
  ЛАД написав:Вот только почему-то пересичные украинцы получают зарплаты, соответствующие украинскому рынку, а топы получают чуть ли не соответствующие американскому.

Это вполне естественно.
Люди средней и ниже квалификации вынуждены вариться на локальных рынках труда. Начиная с определенного, очень высокого, уровня, появляется возможность выходить на международный рынок труда. Соответственно, если пытаться ограничивать зарплаты таких специалистов, у нас их просто не будет.
Равенство, в принципе, возможно, но только на очень низком уровне.
И да, для управления государственными корпорациями нужны не менее квалифицированные специалисты, чем для частных. То, что пролетарий всегда считает управленцев глупыми бездельниками, сути не меняет.
Как известно, практика критерий истины.
Вынужден с вами не согласиться. По двум причинам.
1. Западная Украина была привычна к заробитчанству ещё в советские времена. Тогда это было в пределах Союза. После развала Союза и смягчения режима пересечения границ она быстро переориентировалась на Европу. Надеюсь, вы не станете утверждать, что наши заробитчане в Польше, Чехии и др. странах имели высокую квалификацию. Тем не менее, работу они находили и благодаря низким ценам в Украине их доходы обеспечивали им вполне приличный уровень жизни в Украине.
На Востоке тоже были заробитчане, но их было меньше и ездили в РФ, в частности, в Москву. В последние годы началась переориентация на Европу и заметный рост заробитчанства и на Востоке.
Так что для того, чтобы обеспечить себе приличный заработок и, соответственно, нормальный уровень жизни можно было обойтись без высокой квалификации.
2. Я как-то не заметил больших успехов в развитии экономики независимой Украины а результате работы наших высококвалифицированных топов (хочется поставить кавычки, но не стал). И, как уже написал Ой+, я не вижу случаев "пересадки" наших топов на западную почву. Это касается как государственных, так и частных топов.
Так что, по-моему, наличие фактически 2 рынков рабочей силы в Украине - для пересичных и для топов - объясняется, скорее, использованием власти в личных целях и, возможно, непотизмом.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40224
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 12:22

  Faceless написав:
ЛАД написав:
Головне питання не в цьому, а в тому, чи відповідають оті максимальні зарплати посаді і ринку
Какому рынку?
Рынок в разных странах разный. Украина, Германия, США - сильно разные рынки. И рынки труда в т.ч.
Вот только почему-то пересичные украинцы получают зарплаты, соответствующие украинскому рынку, а топы получают чуть ли не соответствующие американскому. Причём без всяких ограничений и прогрессивных налогов.
..........
Простите, но если даже рынок, то он должен быть один для всех, а не 2 сильно разных рынка в одной стране. Иначе это просто коррупция.

Так з чим ви сперечаєтесь, я ж і кажу про відповідність ринку, звісно, локальному.
В том-то и дело - не вижу відповідності рынку.
Вижу 2 рынка - один для пересичных, действительно соответствующий уровню развития нашей экономики, второй для топов, обусловленный не экономикой, а совсем другими причинами. При нашем уровне экономики они должны иметь доходы в разы меньшие.
А так получается то же, что сейчас во время войны - воюют "трактористы", а те, которые реально имеют существенные интересы в Украине только "руководят и вдохновляют", отправляя своих детей (взрослых) за границу. Что приводит к плохим морально-политическим последствиям.
Георг VI это хорошо понимал, когда оставил детей, в т.ч. и будущую королеву Елизавету II в Англии, хотя вполне мог отправить их подальше от бомбёжек в США.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40224
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 12:24

  Banderlog написав:
  Shaman написав:а тут суцільна конспірологія. США в першу чергу очікувало, що в Ірані, як й в Венесуелі залишки влади домовлятсья з США, такої ескалації вони не очікували, блокади Ормузької протоки - теж. дестабілізація США не потрібна, це вигадка.

а успіхів треба побажати в поваленні диктатури в Ірані - це звісно полегшить життя всім сусідам, та й в середині країни теж...

конспірологія в тебе бо вважаєш одного себе розумним а керівника сша дурнем.
повалення диктатури не означає що на її місці вискочить демократія. :wink: диктатора вже вбили якщо ти забув.
Очікували вони саме такої ескалації і блокади протоки інакше б дозволили ірану пропускати кораблі за гроші. Но трамп заявив що пропущені іраном будуть блокувати сша. Нафту в венесуелі контролює сша.

ти спеціально все в кучу валиш? щоб було важко розібратися?

ще раз - Трамп очікував венесуельський сценарій - там демократія не стала, але ті, хто прийшов замість Мадуро - швидко домовились з США. в Ірані так не вийшло, ще й пішла ескалація через Ормуз.

Трамп блокує лише кораблі, які йдуть в Іран. ініш кораблі не чіпає. розумний хід на блокаду Ормуза зі сторони Ірану...

спеціально ескалацію - не планували, оце вигадки. але прорахувалися...
Востаннє редагувалось Shaman в Суб 16 тра, 2026 12:54, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12757
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 12:36

Напад росії і білорусі на Україну

ЛАД написав:
  Faceless написав:
ЛАД написав:[quote]Головне питання не в цьому, а в тому, чи відповідають оті максимальні зарплати посаді і ринку
Какому рынку?
Рынок в разных странах разный. Украина, Германия, США - сильно разные рынки. И рынки труда в т.ч.
Вот только почему-то пересичные украинцы получают зарплаты, соответствующие украинскому рынку, а топы получают чуть ли не соответствующие американскому. Причём без всяких ограничений и прогрессивных налогов.
..........
Простите, но если даже рынок, то он должен быть один для всех, а не 2 сильно разных рынка в одной стране. Иначе это просто коррупция.

Так з чим ви сперечаєтесь, я ж і кажу про відповідність ринку, звісно, локальному.
В том-то и дело - не вижу відповідності рынку.
Вижу 2 рынка - один для пересичных, действительно соответствующий уровню развития нашей экономики, второй для топов, обусловленный не экономикой, а совсем другими причинами. При нашем уровне экономики они должны иметь доходы в разы меньшие.
А так получается то же, что сейчас во время войны - воюют "трактористы", а те, которые реально имеют существенные интересы в Украине только "руководят и вдохновляют", отправляя своих детей (взрослых) за границу. Что приводит к плохим морально-политическим последствиям.
Георг VI это хорошо понимал, когда оставил детей, в т.ч. и будущую королеву Елизавету II в Англии, хотя вполне мог отправить их подальше от бомбёжек в США.[/quote]
Ну вище додали - так, для таких позицій ринок стає скажімо так міжнародним, як мінімум зазнає впливу світового, бо він для них віжкритий. Але такі вже реалії. Я не сперечаюся, що трапляються перекоси, проте і підхід "в них доходи мають бути в рази нижче бо баба Галя на касі в АТБ в шоці" точно не є конструктивним.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37721
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1506 раз.
Подякували: 8313 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 12:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:я не вірю в світового гегемона Китай. причин багато.

І головна - катастрофічна демографія. Політика 1 дитини їм буде десятки років аукатись.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6193
З нами з: 29.07.22
Подякував: 954 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 12:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:друге - талановиті їдуть в США

Чимало вчених, особливо соці-гумунітарнргого напряму, вже спакувало валізи і переїздить із США в Європу. Трамп дуже сильно порізав фінансування науки, ввів цензуру і робить все, щоб загальмувати лідерство США.

А от Китай це яскравий приклад того, що кількість переходить в якість. Коли вони методом грубої сили і перебору таки знаходять щось нове. Особисто я в своїх дослідженнях в 90% знаходжу китайців, які це вже зробили, ну і десь в 5% це зробили не китайці, а вчені з Східної Європи чи пост совка...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6193
З нами з: 29.07.22
Подякував: 954 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 12:50

Выступая перед молодой аудиторией на католической конференции в Вюрцбурге, Мерц сказал, что люди слишком склонны мыслить в «режиме катастрофы» о состоянии мира, и призвал немцев с большим оптимизмом смотреть на потенциал своей страны.
«Я твердо убежден, что в мире мало стран, которые предлагают такие огромные возможности, особенно для молодежи, как Германия», — сказал он.
«Я бы не рекомендовал своим детям сегодня ехать в США, получать там образование и работать, просто потому что там внезапно сложилась такая социальная обстановка», — сказал Мерц, 70-летний отец троих детей.
.....«Сегодня даже самым образованным людям в Америке очень трудно найти работу».
«Я большой поклонник Америки», — сказал Мерц своей аудитории. «Мое восхищение сейчас не растет», — добавил он под смех и аплодисменты.
https://www.reuters.com/world/germanys-merz-i-wouldnt-advise-my-children-live-us-2026-05-15/
ЛАД
2
 
Повідомлень: 40224
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5386 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 12:53

  Shaman написав:

ще раз - Трамп очікував венесуельський сценарій - там демократія не стала, але ті, хто прийшов замість Мадуро - швидко домовились з США. в Ірані так не вийшло, ще й пішла ескалація через Ормуз.

Трамп блокує лише кораблі, які йдуть в Іран. ініш кораблі не чіпає. розумний хід на блокаду Ормуза зі сторони Ірану...

Не очікував. Там напряму договорились з мадуро. А близький схід трамп тупо підпалив. Тупий хід якщо хотіти миру.
Але якщо хотіти продовження перекриття каналу то все норм. Євреї тішуться, але цей раз їм лишитись осторонь не вдасться. Пожар задіне і їх.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5275
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 12:57

  Дюрі-бачі написав:
  Shaman написав:друге - талановиті їдуть в США

Чимало вчених, особливо соці-гумунітарнргого напряму, вже спакувало валізи і переїздить із США в Європу. Трамп дуже сильно порізав фінансування науки, ввів цензуру і робить все, щоб загальмувати лідерство США.

А от Китай це яскравий приклад того, що кількість переходить в якість. Коли вони методом грубої сили і перебору таки знаходять щось нове. Особисто я в своїх дослідженнях в 90% знаходжу китайців, які це вже зробили, ну і десь в 5% це зробили не китайці, а вчені з Східної Європи чи пост совка...

але ж зараз мова про технічні спеціальності. він не спеціально робить, але те, що він робить - так потроху руйнує США...

ви бачите в Китає велику кількість інозмених вчених? я щось не чув. а США - це збірна ВСЬОГО світу - є різниця...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12757
З нами з: 29.09.19
Подякував: 830 раз.
Подякували: 1768 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Суб 16 тра, 2026 13:08

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Banderlog написав:Не очікував. Там напряму договорились з мадуро. А близький схід трамп тупо підпалив. Тупий хід якщо хотіти миру.
Але якщо хотіти продовження перекриття каналу то все норм. Євреї тішуться, але цей раз їм лишитись осторонь не вдасться. Пожар задіне і їх.

Може тому що Трамп тупий?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2986
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 1775617757177581775917760>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Напад США та Ізраїлю на Іран
won » Нед 22 бер, 2026 08:49
2 14018
Переглянути останнє повідомлення
Чет 14 тра, 2026 05:16
shapo
Сценарій завершення війни кремлівської росії проти України
buratinyo » Пон 30 бер, 2026 21:42
0 12252
Переглянути останнє повідомлення
Пон 30 бер, 2026 21:42
buratinyo
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 296917
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.