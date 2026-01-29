shapo написав: Здесь я выражаю не недовольство,а исправляю искажение фактов которыми вы пытаетесь манипулировать. Кстати,после этой войны,вернее всех войн в всех странах начиная с 07.10.23 ситуация начнет меняться кардинально в лучшую для Израиля сторону
нічого я не маніпулюю, я пишу що іран на попередні довоєнні умови не згодиться і буде дожимати. А те що війна для ізраеля все змінить в в кращу сторону то хай в кращу. Хай продовжують, я тільки за. Всячєських успіхів їм по поверненню ірану в камяний вік. Як і іранцям) Доречі, схоже Ви там в курсі, то як справа з мобілізацією з термінами служби в ізраелю?
То,что иранцы как и арабы в предыдущих проигранных Израилю войнах никогда этого не признавали и не признают обычное дело. Но в этот раз для Ирана и его прокси все намного серьезнее хотя конечный результат как в любой войне всегда непредсказуем. С мобилизацией в Израиле тоже есть проблемы,т.к.концепция малой высокотехнологичной армии провалилась после 07.10.23. И сейчас идут дискуссии о призыве ортодоксов и арабов если не в боевые войска,так в альтернативную службу. ТЦК в Израиле нет и не было,т.к.при начале любой войны евреи давно не живущие в Израиле прилетают воевать за страну,а не убегают из нее. В армии служат мужчины с и женщины с 18 лет,мужчины 32 месяца и дольше,женщины 24 месяца. В боевые войска ( это порядка 30% армии) идут по желанию как и в боевые действия. Кадровый состав очень небольшой. В запасе офицеры до майора и солдаты служат до 45 лет,начиная с подполковника до 55. По желанию могут служить и позже
прям так повертаються і одразу на війну? ну є ж якась система оповіщеня кому і куди іти? І явно ж хтось тисне на ухилянтів, Видно ж якісь і не хотять) якщо нема тцк то значить поліція? Чи військова поліція? я за терміни чи ліміти часу на війні і заміну. Прям резервісти ідуть по повісткам так само 100 процентів як на початку? Обманювати не педагогічно... Чи хто вписався спочатку той безвилазно до кінця?
P.S. Китайці самі оцінюють, що вже перегнали США в науці років 10 тому. І в деяких галузях, наприклад акумуляторах, це підтверджується вже комерційними ріщеннями. https://arxiv.org/pdf/2111.09473
Китайці останні 30 років отримували освіту дуже високого рівня, тому сьогодні вони самі навчають свої кадри на перспективу в своїх універах
Років 20 тому один бос моєї компанії казав, що Нідерланди продають ліцензії (ноухау) китайцям , сінгапурцям та іншим щорічно на 45-49 млрд доларів. Навіщо, тому що шпіонаж, краще продати і не хай виробляють самі таке саме(а Китайці сьогодні не тільки копіюють , але вдосконалюють), за останні 7 років стрибок у сфері чіпів для електромобілів/роботів та інше просто космічний
[quote]Обсяг імпорту високотехнологічних товарів та технологічної продукції до Китаю становить майже 96 млрд доларів на місяць. Завдяки стрімкому зростанню попиту на напівпровідники, інтегральні схеми та обладнання для обробки даних, імпорт високотехнологічної продукції до Китаю постійно займає значну частку в загальному річному обсязі торгівлі країни, часто перевищуючи 1 трлн доларів на рік.
Детальніший огляд обсягів та вартості імпорту Китаю у сфері технологій: Високотехнологічні товари: Імпорт досяг 95,9 млрд доларів лише за один місяць, що відображає сильну тенденцію до зростання імпорту структурних технологій.
Інтегральні схеми (напівпровідники): Це залишається найбільшою категорією імпорту, яка постійно перевищує 400 млрд доларів у річному обсязі, оскільки внутрішній попит на потужну обчислювальну техніку випереджає місцеве виробництво.
Електронні технології: загальний імпорт електронних технологій становить близько 27,5 млрд доларів на місяць 5.1. Комп'ютерні та комунікаційні технології: імпорт комунікаційних та комп'ютерних технологій становить в середньому 6,3 млрд доларів на місяць.
Біологічні науки та технології: закупівлі високотехнологічних продуктів у галузі біологічних наук становлять близько 5,1 млрд доларів на місяць.
Нагадайте про які такі хай-тех рішення у сфері акамуляторної техніки в Китаює досягнення... Рішення у масштабуванні технологій 30 річної давності-погоджуюсь -є А чогось НОВОГО китайці поки що не зробили Нагадаю Китай завжди був сильний в копіюванні чужих технологій і завжди ЗМУШЕНИЙ був як правило їх красти або купувати.
ПС а загнати 70% свого населення(1 млрд мешканців) в села під плінтус і дати можливість збудувати вітрину для 400 млн які знаходяться в 150 км зоні коло океану.. Багато розуму не треба. Особливо якщо можна не враховувати їх існування
вибачте, ви трохи відстали від швидкого китайського потяга, років 7-8 все не так як ви описали, дивіться мій пост про імпорт технологій вище.
пс. китайські батареї для електрокарів найкращі в світі(років 5 тому лідером була TESLA). Німецька компанія BMW 4 роки тому купила декілька китайських електричних авто, зняла батарею, розрізала на фрагменти і вивчала, тому що визнала, що німці пасуть задніх.
Компанія BMW не просто вивчала китайські акумулятори — вона має глибоку та масштабну співпрацю з китайськими виробниками, на яких базується виробництво електромобілів німецького бренду.
Головні факти цієї співпраці:Масштабні контракти: BMW підписала контракти на мільярди євро з провідними китайськими компаніями. Серед них — лідери галузі CATL та EVE Energy, які постачають BMW нове покоління циліндричних акумуляторів.
Технології "Neue Klasse": Компанія розробляє шосте покоління батарей для своїх електромобілів нового покоління (платформа Neue Klasse) у співпраці саме з цими постачаниками. Ця технологія забезпечує на 30% швидшу зарядку та збільшення запасу ходу.Глобальне виробництво та розробка: BMW відкрила великий центр досліджень і виробництва акумуляторів у Шеньяні (Китай), який працює в альянсі з німецькими майданчиками. Стратегічна диверсифікація: Хоча Китай залишається ключовим постачальником, через геополітичні ризики та зміни в тарифах, BMW також вивчає можливості створення ланцюгів постачання в інших регіонах (зокрема, партнерство з ПАР).
Власна розробка та ШІ: Окрім закупівлі, інженери BMW досліджують власні інновації та використовують штучний інтелект для контролю якості та ефективного виробництва акумуляторних елементів.
prodigy написав:... Інтегральні схеми (напівпровідники): Це залишається найбільшою категорією імпорту, яка постійно перевищує 400 млрд доларів у річному обсязі, оскільки внутрішній попит на потужну обчислювальну техніку випереджає місцеве виробництво. ...
в першу чергу, місцеве виробництво найсучасніші технології не підтримує. та й взагалі це не місцеве виробництво, а ASML.
а ASML - це яскравий приклад, що найсучасніші технології - це лише кооперація, надто вони складні. й це win-win. а Китай не вміє в кооперацію, не та культура. тайванці можуть, а Китай - ні. бо це не працює так - партія наказала, й всі начхали на свої зобов'язання. тому в кооперації - Китай - сила. а в конфронтації - подивимось
Я же уже писал ранее что вы ничего не знаете ни о Израиле,ни о этом регионе, но пытаетесь рассуждать. Вы не поверите ,но из-за границы прилетают те,кто давно снялся с воинского и иного учёта и небязан служить,только добровольно. Какие оповещения в 21 веке если когда произошло 07.10.23 все кто мог,даже генералы в отставке ехали на своих машинах на юг к Газе когда правительство ещё чесало репу и не принимало никаких решений. Естественно,такой продолжительной войны 2,5 года в Израиле не было с 1948г и многие резервисты служат и по 300, и по 500 дней. Это влияет и на их бизнес,и на работу по найму,и на ипотеку не говоря о птср после которого есть уже случаи самоубийств. Поэтому и жёстко встал вопрос о призыве арабов и ультраортодоксов Естественно,есть и светские ухилянты,но их никто не бусифицирует,а вызывает повестками как и ультраортодоксов которые устраивают демонстрации с лозунгами " умрем,но служить не пойдем!" Но повторяю - идти воевать и умирать в конце концов это решение самого резервиста,а не его командира. Да и армия там другая - вперёд идут офицеры которые и гибнут чаще.
понятно що не повірю, що до цих пір летять з закордону воювати. Ох уж ці сказочніки. Но я підожду ще років 2) воно всеодно вилізе як вилізло як там мирняк записками попереджають Офіцери кажете впереді? На білих конях під знаменом давіда?) Понятно я не знаю регіону но лапшу відрізнити можу. Та й інтернет поки ще не відключили https://www.jpost.com/israel-news/article-852595 це було рік тому. І коментарі я теж почитав