Додано: Суб 16 тра, 2026 18:23

Інтегральні схеми (напівпровідники): Це залишається найбільшою категорією імпорту, яка постійно перевищує 400 млрд доларів у річному обсязі, оскільки внутрішній попит на потужну обчислювальну техніку випереджає місцеве виробництво.

... ...: Це залишається найбільшою категорією імпорту, яка постійно перевищує, оскільки внутрішній попит на потужну обчислювальну техніку випереджає місцеве виробництво.... в першу чергу, місцеве виробництво найсучасніші технології не підтримує. та й взагалі це не місцеве виробництво, а ASML.



а ASML - це яскравий приклад, що найсучасніші технології - це лише кооперація, надто вони складні. й це win-win. а Китай не вміє в кооперацію, не та культура. тайванці можуть, а Китай - ні. бо це не працює так - партія наказала, й всі начхали на свої зобов'язання. тому в кооперації - Китай - сила. а в конфронтації - подивимось

Весело, а це ж один народ, як і дві Кореї...

Є творчістьЄ копіювання...Якщо ЩОСЬ створено - то диктатура легко розверне копіювання ... але не останніх а тих які за два покоління перед останніми рішеннями , по тій простій причині, щоЖодна диктатура не МОЖУ змусити ТВОРИТИ,Бо творчість -це свобода..А яка може бути свобода, якщо ти в Китаї... а твої батьки в колгоспі за 20 км від тебе... але НЕ МАЮТЬ ПРАВА до тебе приїхати...Ти купив авто , покористувався ним ... і якщо користувався більше ніж ПЯТЬ років - ТИ ЦЕ АВТО НЕ ПРОДАШ.... можеш відправити батькам в село , але в жодній столиці провінції ти на ньому не зможеш їздити....бо перепродаж не зареєструють.ТомуЯк тут лад про педераціюшапо про ізраїль ( якщо хтось не памятає то шапо це єврей( такий собі лад тільки єврейський),кандидат швидше за все будівельних наук, який не міг виїхати з Москви бо доглядав маму, діти якого в Австралії, а сам він твердо переконаний ІЗРАЇЛЬТЯНИН який пісяє кипятоком якщо черех два слова на третє не вверне в розмову абревіатуру якоїсь ізраїльської спецслужби(моссад, шабак....)так не треба про китай.... він великий. сильний ... але без зовнішнього світу він просто колгосп в якому 30% населення вже живуть в 21 столітті, а 70% ще в 18тому.