Для победы в войне необходимы сплоченность, ясность и понимание среди тех, кого призывают к участию в боевых действиях, что жертвы необходимы и разделяются всеми. Когда резервисты чувствуют, что несут бремя в одиночку, без четких целей или единой нации за спиной, их готовность продолжать службу начнет ослабевать. ... если лидеры страны, как политические, так и военные, хотят, чтобы население продолжало приходить на службу, им нужно будет показать, что цели ясны, бремя распределено, и жертва по-прежнему оправдана.
И по поводу: "Чи хто вписався спочатку той безвилазно до кінця?" Такого там точно нет. И в вашей ссылке говорится о том, что резервистов призывают уже не первый раз. Т.е. их призывали, отпускали по домам, потом снова вызывали. В зависимости от обстановки и необходимости.
ну то заклики і рік тому при каральній операції проти партизанських формувань. Shapo про ротації резервістів не писав, чомусь. Як і про то як в них боряться з ухилянтами. Тупо тцк нема і всі на фронті окромя ортодоксів.
Banderlog написав:......... Shapo про ротації резервістів не писав, чомусь. Як і про то як в них боряться з ухилянтами. Тупо тцк нема і всі на фронті окромя ортодоксів.
Почему не писал, не знаю. Но это точно есть. Хотя это не столько в виде ротации, а, скорее, периодические призывы и демобилизации (не знаю, как это у них называется). У меня у товарища зятя так уже трижды вызывали и отпускали. Сейчас дома. Насчёт ухилянтов не скажу, не знаю. А харедим формально не ухилянти. Они по закону не обязаны служить. И много чего ещё не обязаны. Это, понятно, вызывает недовольство светских и постоянные споры в обществе. Но вопрос пока так и не решается.