Analityka_Kush написав: Неадекватное отношение к Трампу объясняется тем, что эти оценки формируются без учета специфики текущего исторического момента.Трампа "судят" исходя из представлений о потенциале США периода расцвета.Но дело в том, что США как наследник проекта Римской империи сейчас находится если и не в фазе заката, то точно в "позднем периоде" своего развития.Поэтому действия Трампа нужно оценивать, исходя из того, что операционных возможностей у него по сравнению с Рейганом, Клинтоном, Бушами и Обамой - на порядок меньше.Оценивать Трампа, исходя из представлений о США периода расцвета данной империи - это все равно, что оценивать действия императора Феодосия по меркам Цезаря или Октавиана Августа.Император Феодосий был примечательным историческим деятелем, но именно после его правления распалась Римская империя на Восточную и Западную. Трампа хотят все оценивать как Августа или Цезаря, но для этого ему нужно было стать президентом США в 80-х годах прошлого столетия, максимум в начале нулевых.На Диком Западе в ковбойских салунах над таперами (пианистами), висела табличка: "не стреляйте в тапера, он играет как может".Если перефразировать данное "объявление", можно сказать: "не ругайте Трампа, он президентствует так, как позволяет нынешний потенциал США". Стратегию Трампа можно назвать "движением галсами" - это когда у парусника нет попутного ветра и он использует боковой: кажется, что парусник движется то вправо, то влево (зигзагообразно), но на самом деле он движется вперед, просто намного медленнее, нежели тогда, когда в его паруса дует попутный ветер.Попутного ветра, как это было в 80-х-90-х годах прошлого столетия, у США сейчас нет.Если оценивать некогда единый Западный геополитический мегакластер в качестве наследника Римской империи, то Трамп - это действительно реинкарнация Феодосия Великого: после его каденции произойдет окончательный распад Запада на Западную империю (США) и Восточную (ЕС).
Banderlog написав:Shapo щодо воні по зерну то не скупляйте крадене то воні не буде. Іще бажано щоб міндічі не втікали до вас, бо якийсь неприятний осадок : ні не бились, но ваші співгромадяни товаріщ, грязно ругаються і плються як верблюди, і тішо польтах (що не дивно), і патріотично настроєна молодьож. При чому це не разові акції. На рахунок прапорів ізраїля по будинкам в Україні чесно скажу не бачив навіть в євреїв. В фб буває) прапори якось не дорівнюють підтримці. Понятно, що Україна й ізраель аж ніяк не союзники. Я поняття не маю чого Потужний поперся по арабам, думаю розумніше було б не вмішуватись в ту війну по крайній мірі поки не розгреблись з цією. А чим краще для нас ваша війна чим мир то просто хай краще протистояння між сходом і заходом пробивається там а не тут. Не бачу причин чого Ви так завелись... я тільки за ведення вами справедливої війни. Хочеться персів і арабів рвати в шмаття і виглядати білим і пухнастим? а те що не володією всією глибиною глубін то да... розказуйте шо там у вас цахалі? Лиш не пропаганду. Розкажіть скільки виплачують за вбитого сімї? Скільки за безвісті зниклого. Чисельність жертв у вас, які там залучені сили в протистояння ? скільки ви вбили палестинців? Чи обявляли війну ірану перед тим як вбити їх керівництво? Чи напали зненацька посередпереговорів?
Чем дальше,тем больше обнаруживаете глубину знания Израиля и стратегии ведения нынешних войн. За всю историю Израиля нападавшие на него страны никогда не объявляли ему войну. По-моему, последний раз это было сделано в время второй мировой. А Россия объявляла войну Украине. А Украина уже тоже объявила ей войну ,когда? И что такое в вашей интерпретации "справедливая война"? Она всегда будет справедливой для одной и несправедливой для другой,особенно в наш век информационных войн и манипуляций. Сколько выплачивают за убитого понятия не имею,т к таких знакомых не было. Без вести пропавших в Израиле нет и не было. Все погибшие в войнах начиная с конца 19 века известны поименно и в Израиле есть день павших. Их больше 25000. Про арабов Газы я уже написал два раза хотя этих цифр никто не знает,а ООН как и Хамас по обыкновению врут. То,что оплевали ваших знакомых,видимо,идущих с большим крестом,так при*** есть в любой стране. Почему их не должно быть в Израиле. Про флаги вы,ни разу здесь не бывавшие даже туристом,рассказываете мне,приехавшему сюда в июне 22 и видевшего их в множестве в разных городах. С зерном ,во-первых, не было доказательств что оно именно украинское,а не перемешанное с российским и доставленное через третьи руки. А во-вторых, и я об этом написал что речь идёт о двойных стандартах - Турция,как и Египет,и Сирия закупают такое зерно у России в намного больших количествах и к ним никаких нот протеста не было и нет хотя второй корабль разгрузился именно там. Что касается Миндича и прочих казнокрадов в прошлом,то нужен официальный запрос прокуратуры Украины с обоснованием экстрадиции,а не стенания в СМИ о том,что с Израиля как с Дона выдачи нет. И последнее. Желать кому-либо последнего зла что есть в мире - войны ,это,по-моему,как-то не по-христиански как вас учил равин Иешуа. А вы вроде как и христианин
та нічого я вам про прапори в ізраелі не розказую, я писав про прапори в Україні. Мені плювати чи висить у вас і ваших знакомих прапор України і даж скажу більше плювати чи висить прапор україни у форумчан з україни. Від того ні жарко ні холодно і на війну це ніяк не впливає. За нашу прокуратуру тут мови не йде, ми знаєм хто вони і шо в случай чого смахають в ізраель або лондон. Стєнаній тут нема. Осадочєк є. Неприятний Відімо шо там сталось ? З большим хрестом ішли? то представте собі в Умані повно поліції хасідів в польтах охраняють, про всяк випадок замість того щоб воювати. І тут чомусь серед при*** не принято іудеям в лице плювати. Чи оскверняти релігійні символи іудаїзму. Не маю я глибини знаній, і туристом не був та й не хочу, не інтересно чесно кажучи. Ви поняття не маєте про шо учив Ісус і шо таке по християнськи))) що значить жєлаю війни? Ви ж вродь її ведете безперервно то і ведіть собі. Да, я бажаю вам пожати те що ви стільки років сіяли на ближньому сході.
Факт нападения на государство Израиль уже вызывает сомнение? Факт участия государства Ирана и государства росии, в том числе, в снабжении террористов и бандитов, а по сути и в их создании, и в формировании, уже вызывает сомнение? У меня пока нет.
Ведь организованные убийства, захват в плен с целью выкупа торгашей, а евреи ведь типичные классические торгаши, является бандитизмом. Запуски снарядов по мирным еврейским кварталам является терроризмом. Кстати, именно это каждый в Украине хорошо понимать стал за 12 лет гибридной и полномасштабной войны, развязанной параноиком из кремля.
Израиль ответил Ирану, при этом фактически не превышая мер для самообороны. Удары были направлены на источник зла - религиозное руководство Ирана и его вооружение. Это было даже не предупреждение прямого иранского нападения, что можно было бы утверждать с учетом миниатюрного размера Израиля по сравнению с Ираном, это был ответный удар на систематический террор Израиля по религиозным мотивам. Ведь Хаменеи пришел к власти в 1979 году и все это время Иран находился под воздействием токсичной для мирной жизни пропаганды.
Почему Украина в лице Зеленского пытается помочь богатым арабам против Ирана? Это очень трезвое решение с точки зрения политических целей, одной из которых является включение Украины в систему мировой безопасности. Для лучшего понимания это как из рядового сотрудника крупной корпорации стать ее акционером с размером доли не менее 10%.
Banderlog написав: понятно що не повірю, що до цих пір летять з закордону воювати. Ох уж ці сказочніки. Но я підожду ще років 2) воно всеодно вилізе як вилізло як там мирняк записками попереджають Офіцери кажете впереді? На білих конях під знаменом давіда?) Понятно я не знаю регіону но лапшу відрізнити можу. Та й інтернет поки ще не відключили https://www.jpost.com/israel-news/article-852595 це було рік тому. І коментарі я теж почитав
в чому приницпова різниця між Україною та Ізраілем - так це те, що Раша активно намагається перековати українців в руських й це поки не так складно.
а до речі, є випадки, коли араб прийняв іудейське віросповідання, чи навпаки - єврей - мусульманство. й які наслідки цього? точніше випадки напевне є, питання, наскільки масово, й чи враховують це супротивники?..
Наверняка есть,но точно не массовые. Когда за один день хамасовцы с "мирными" гражданами Газы убили самым зверским образом 1200 и увели в заложники 256 человек они ведь не интересовались ни религией,ни национальностью того,кого убивали и уводили,а там были помимо светских евреев были и арабы,и тайцы работавшие в кибуцах. Ведь когда соседние арабские,а последние 47 лет и персидская страна пытаются уничтожить Израиль речь идет не о религии хотя именно на ней и замешана 2000-летняя история антисемитизма,а о ненависти к единственному демократическому государству на Ближнем Востоке с немыслимыми у них правами женщин и меньшинств разного рода. А израильские арабы,независимо от того,мусульмане,христиане, бедуины, друзы,черкесы имеют те же самые права что и евреи хотя и служат в армии пока только добровольно.
Ой+ написав:А тим часом Китай повільно, але впевнено, рухається до статусу №1 в світі, якби то деяким віруючим не здавалось не можливим.
А чому не Індія? З точки зору демографії в Індії перспективи куди вищі.
Тому що ні то ні то не має достатньо попиту на внутрішньому ринку, і в разі глобальної економічної кризи вона їх зачепить швидше і глибше.
А вот Африку ничего зацепить не сможет. Она и не лезет на рожон, очень ведет себя. А в тихом омуте, как известно, сокровища и прячутся. Главный ресурс у них такой же, как и у Китая. Это человеческий ресурс и растет он быстрее, чем в Китае. И есть перспективы дальнейшего роста. А значит совокупный спрос на их внутреннем рынке гарантировано стабильно высок, не смотря ни на какие угрозы.
Разве что кто-то скинет случайно на Африку полсотни тактических ядерных зарядов, обеспечивающих радиационное заражение территории. Но это фантастика. Сейчас у всех термоядерные заряды преимущественно.
Шучу.
Есть хорошие новости стратегического плана. Изложу в своей ветке про причины войны.
В Умань на заезжих хасидах зарабатывают многие,от жителей сдающих квартиры до проституток и ментов поэтому и терпят их срач. Если в ваших знакомых кто-то плюнул в Израиле,то достаточно записать этот инцидент на видео и подать заявление в полицию. Что касается осквернения еврейских символов в Украине,то есть такой Долинский который уже много лет собирает эти факты. Что касается моих знаний о чем-либо,в т ч христианства,то я мне непонятно откуда такая категоричность - Библию я прочел первый раз 50 лет назад когда вам,скорее всего,ещё на свете не было. И хотя я сам атеист ,тем не менее читал и Коран,и Тору.
Но если это Израиль сеет войны на Ближнем Востоке,то тогда и Украина причина всех проблем в Европе - не хочет ложится под Россию не понимая что ей там будет лучше.
