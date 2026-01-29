Додано: Нед 17 тра, 2026 12:47

Shaman написав: Schmit написав: Це алея слави у Гайсині Вінницької області — лише офіційні втрати.

На алеї 231 ім'я, населення міста — 23к, коефіцієнт пропавших безвісти до офіційно загиблих — 1,6–2, поранених — 7. Екстраполювати втрати на всю країну неважко.

й що? буде ще більше жертв, так. але що ж робити? є відповідь на це питання? Україна готова хоч сьогодні припинити війну - але не готова саме Раша...

впевнений ти б так не писав якби місяцями сидів в ямі в сірій зоні ховаючись від дронів. Чи якби ти був ВПО з прифронтової без зарплати та житла.Звісно ти можеш воювати ще й 20 років у Львові. Але чи влаштує тебе територія де третина країни це сіра зона з бойовими діями, без інфраструктури та цивільного життя, а решта буде незламостан/фортеця/дикобраз/кндр2.0 де якесь право на нормальне життя будуть мати лише прикоритні та індуси, а решта тільки "ресурс/добова поставка для захисту європейських цінностей".Навіть амебам зрозуміло що продовження війни влаштовує всіх світових гравців та укр.еліти, єдині хто проти це частина укр.народу і то не вся. І нема жодних передумов що щось зміниться. Тільки ідіот може вважати що в 2030 Литва та Польща скажуть - "все, можете закінчувати війну, ми підготувались і тепер готові відбити напад РФ"Замість шантажу ЄС/США для сприяння найшвидшого закінчення війни, наше керівництво погодилось віддати націю на роль червяків на гачку для відволікання щуки. Причому частина червяків замість припинити риболовлю, вимагають продовження та товщих гачків собі в ж..Чи відмовляться наші керманичі фінансування військових витрат в 2028-29 , якщо наприклад наступний кредит будуть давати під залог нашої ж землі чи в обмін на прийом умовних 5 млн депортованих нелегалів алахакбаровців? Питання риторичне