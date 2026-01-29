Banderlog
все згідно ваших побажань
траплялась й інша сучасна обробка, але поки не можу знайти
Додано: Нед 17 тра, 2026 14:13
Додано: Нед 17 тра, 2026 14:15
Додано: Нед 17 тра, 2026 14:19
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Дядько Юра, а нам комуністів точно треба було забороняти?
Дивно чути це від людини яка поруч у повідомленнях вимагає перерозподілу соціальних благ та безкоштовного житла для молоді.
Я тут не за чи проти соціалізму але категорично проти утисків +/- половини
населення за світоглядом як методу, нічого крім реакції у відповідь та розростання громадського конфлікту це не викличе
Додано: Нед 17 тра, 2026 14:22
Re: Напад росії і білорусі на Україну
серед моїх сусідів окрім прокурорів і міліцейських генералів є багато портовиків. які пропрацювали 40+ років в порту і мають пенсію 18-23к грн, картина по ПФ мені відома, більшість з тих , хто має мінімальну пенсію все життя працювали будь-те (більшість не офіційно, реалізаторами(продавацями) на 7км, чи офіціантами, чи агентами, ріелторами), податків не платили, то хто їм винен
але є багато тих , хто вийшов на пенсію до 2008р, отримав 1500грн, і через 20 років сьогодні має 4500грн
Додано: Нед 17 тра, 2026 14:24
shapo стосовно зерна, скуповували крадене? тоді мовчить
-зерно перепродали туркам? так це подвійний гріх
Додано: Нед 17 тра, 2026 14:26
Ну іще антисіонізм мені можно з натяжкою приліпити але антисемітизм ні. Ч між арабами і євреями різниці не бачу. Золоте правило?
А як поступає ізраїль ? І як б я хотів? Скупає крадене і прихащає злодіїв? А в війні україни з рф тримає нейтралітет ?
То правильно буде і нам тримати в їхній.
Касандра кажете погана? Ну 6 денної війни не вийшло?
То вже + мені як касандрі.)
А ще пройде 6 днів то іще добавите.
Бомбами іран ви не задушите і вільнути цього разу не вдасться.
За плату за вбитого не хочете розказувати? А шо такоє? Це секрет?
Те що безвісти нема це поки що, поки сухопутня війна не масова і ви бомбами і бульдозерами її вивозите. При висадці на територію ірану будуть безвісти не сумнівайтесь.
Ну не хочете про компенсацію сімям за вбитих то розкажіть про терміни призову резервістів і які наслідки якщо атеїстичний резервіст ігнорує без поважних причин війну. Є ж якісь механізми державного тиску?
Додано: Нед 17 тра, 2026 14:38
Re: Напад росії і білорусі на Україну
100% треба. Комунізм - зло і не існує жодного аргументу проти. Всі мої заклики абсолютно ніякого відношення до комунізму не мають. Всі вони спрямовані на виконання 1 статті Конституції, в якій написано, що Україна - соціальна держава.
Запишіть мене в націоналісти, бо я переконаний, що кожна влада має відбирати від чужих громадян і віддавати своїм громадянам.
Додано: Нед 17 тра, 2026 14:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
цю конституцію робили колишні комуністи Кучма та Мороз, голосували і КПУ у т.ч.
Формулбвання "cоцільна держава" продвинув Михайло Сирота, лівоцентрист, голова Трудової партії. Нинішні декомунізатори і духу цього формулювання не допустили би, а його самого б мабуть сміттєво люстрували.
Квартири у постійне користування безкоштовно давали тільки в комуністичних країнах (по факту соціалістичних але правлячі партії називались комуністичними)
Додано: Нед 17 тра, 2026 14:51
Re: Напад росії і білорусі на Україну
а ще бюджетники в освіті, медицині...
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 17 тра, 2026 14:55, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Нед 17 тра, 2026 14:54
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Називатись можна як завгодно, суті це не міняє. Он москалів "єдина россія", а по факту недофашизм...
Справжній комунізм це Камбоджа Пол Пота, чи совок 1918-21 рр.
Востаннє редагувалось Дюрі-бачі в Нед 17 тра, 2026 15:02, всього редагувалось 1 раз.
