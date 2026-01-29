У 1979 році в СРСР літр бензину АІ-93 коштував 40 копійок (паливо оцінювали та продавали переважно по 10 літрів за 4 рублі).
Деталі про ціну та реалії того часу:Історія змін: До кінця 1970-х років ціна на АІ-93 становила 10 копійок за літр (1 рубль за 10 літрів).
Подорожчання відбулося наприкінці 1978 року, коли ціна зросла рівно вдвічі, досягнувши 40 копійок за літр.
Купівельна спроможність: Середня заробітна плата в ті роки становила близько 150–160 рублів на місяць. Тобто на середню зарплату можна було придбати близько 375–400 літрів пального.Додаткова інформація: Офіційні роздрібні ціни на пальне встановлювалися державою, тому вартість була однаковою на всіх АЗС.
батько придбав Жигулі 2001 у 1977р(13 квітня), восени 1977р-Одеса-Київ, 1978-Одеса-Київ- москва-Одеса, 1979- Одеса-Мінськ-Ленінград-Талін-Рига-Вільнюс-Львів-Одеса
батько завжди їздив на А76, ставив якісь прокладки
Для адаптации «Жигулей» (ВАЗ-2101, 2103, 2106 и др.) под низкооктановый бензин А-76 в СССР использовали утолщенную (или двойную) прокладку ГБЦ. В народе этот метод называли «дефорсированием» мотора.
Вот как это технически реализовывали:Что ставили: Вместо стандартной тонкой прокладки устанавливали две стандартные паронитовые прокладки с проложенной между ними медной или алюминиевой пластиной (толщиной около \(1,5 - 2\) мм), либо использовали цельную прокладку увеличенной толщины, изготовленную кустарным способом на заводах.Зачем это делалось: Степень сжатия оригинальных двигателей ВАЗ рассчитана на АИ-93. Использование А-76 приводило к сильной детонации (разрушительным взрывам в цилиндрах). Увеличение толщины прокладки искусственно увеличивало объем камеры сгорания, снижая степень сжатия до нужных значений.Побочные эффекты: В результате такой доработки автомобиль терял в мощности (около 10–15 л.с.), возрастал расход топлива, а в цилиндрах накапливался нагар.Дополнительные настройки: Кроме установки прокладки, автолюбителям приходилось менять фазы зажигания — делать его более поздним (поворачивая трамблер), чтобы избежать детонации при нагрузках.Важно: Такой метод считался вынужденной мерой из-за дефицита 93-го бензина в некоторых регионах СССР. Сегодня в эксплуатации такой «тюнинг» считается нецелесообразным. В современные двигатели рекомендуется заливать то топливо, под которое они проектировались, чтобы не допустить прогара клапанов и разрушения поршневой группы.Зачем «Жигули» переводили на 76-й бензин - 5koleso12 бер. 2024 р. — Почему предпочитали клянчить именно 76-й бензин, а не 93-й? Да потому, что подавляющая часть государственного транспорта ездила им...